Tiền gửi dân cư tại ngân hàng cán mốc gần 8 triệu tỷ đồng

(Ngày Nay) – Theo Ngân hàng Nhà nước, đến giữa năm 2025, người dân Việt Nam đang gửi tại các tổ chức tín dụng gần 8 triệu tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái – một con số cho thấy niềm tin của người dân với hệ thống ngân hàng và sức mạnh nội lực của nền kinh tế.

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức tọa đàm “Tiết kiệm – Sức mạnh nội sinh trong kỷ nguyên số”, bàn về vai trò của tiết kiệm đối với ổn định tài chính và phát triển bền vững.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, tinh thần tiết kiệm luôn là sợi chỉ đỏ trong tư duy phát triển của Việt Nam, thể hiện trong các chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngân hàng là kênh trung gian chủ lực, giúp huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn vào sản xuất, đầu tư và tiêu dùng.

“Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, nguồn vốn quốc tế thu hẹp, việc phát huy nội lực, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nước càng có ý nghĩa chiến lược hơn bao giờ hết,” ông Hà nói.

Hiện hơn 95% giao dịch tài chính của người dân được thực hiện qua kênh số, trong khi thanh toán không tiền mặt tăng trung bình 45% mỗi năm, giúp tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí xã hội. Các ngân hàng cũng không ngừng mở rộng sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, linh hoạt, tạo điều kiện để người dân gửi tiền an toàn, thuận tiện và minh bạch.

Phân tích thêm về vai trò của tiết kiệm, PGS.TS Chu Khánh Lân, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê - Ổn định tiền tệ (NHNN), cho rằng tiết kiệm không chỉ là hành vi tài chính cá nhân mà là nền tảng sức mạnh nội sinh của quốc gia.

Theo ông Lân, các nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình như Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc đều có tỷ lệ tiết kiệm cao và hiệu quả đầu tư tốt, thể hiện qua hệ số ICOR thấp (3,0–3,5). Trong khi đó, Việt Nam dù có tỷ lệ tiết kiệm khá (khoảng 29% GDP) nhưng tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng, cho thấy cần cải thiện chất lượng đầu tư, không chỉ tăng lượng tiết kiệm.

Từ góc nhìn tài chính vi mô, bà Phạm Thị Thuỳ Linh, Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM), cho rằng mỗi đồng tiết kiệm nhỏ hôm nay là nền tảng cho một tương lai tự chủ và công bằng hơn – đặc biệt với phụ nữ và nhóm yếu thế.

Bà Linh nhấn mạnh rằng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia hướng tới mục tiêu để mọi người dân, nhất là nhóm dễ bị tổn thương, được tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn, phù hợp và chi phí hợp lý. Trong đó, thói quen tiết kiệm vi mô chính là chìa khóa giúp họ chủ động và bền vững hơn trong cuộc sống.

Không chỉ là thói quen tài chính, tiết kiệm còn là nguồn nội lực quan trọng giúp Việt Nam giữ ổn định vĩ mô, củng cố nền tảng phát triển và tăng sức chống chịu trước biến động toàn cầu.