Tiến sĩ 9X xuất hiện lần đầu tiên trong đề cử giải lãnh đạo quốc tế TES Awards

(Ngày Nay) - Vượt qua hơn 578 hồ sơ từ các trường quốc tế tại châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và châu Á, lần đầu tiên Việt Nam xuất hiện đề cử ở hạng mục giải lãnh đạo quốc tế TES Awards 2025 với sự góp mặt của TS. Nguyễn Quang Minh - Giám đốc Học thuật tại Sedbergh Vietnam, thành viên của Tập đoàn Giáo dục EQuest.

TES Awards for International Schools do Times Educational Supplement tổ chức từ lâu được xem là giải thưởng danh giá trong ngành giáo dục, nhằm tôn vinh những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng tích cực, thực tế tới chiến lược phát triển đội ngũ, văn hóa học tập và mô hình trường học quốc tế.

Các đề cử được đánh giá bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia giáo dục quốc tế, dựa trên tác động thực tế, tính đổi mới, mức độ bền vững và ảnh hưởng tích cực mà ứng viên tạo ra. Giám đốc Học thuật tại Sedbergh Vietnam góp mặt trong danh sách đề cử rút gọn hạng mục lãnh đạo cho thấy sự trưởng thành của lực lượng quản lý giáo dục trong nước trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ, đồng thời cũng là tín hiệu cho thấy các mô hình lãnh đạo trường học ở Việt Nam đang dần tiệm cận với xu hướng và chuẩn mực quốc tế.

Là lãnh đạo phụ trách học thuật trong trường thành viên thuộc tập đoàn EQuest, TS. Minh kiên định với chiến lược trọng tâm: Phát triển đội ngũ giáo viên Việt Nam theo chuẩn quốc tế. Ông khẳng định: “Một ngôi trường chuẩn quốc tế không được xác lập bằng cơ sở vật chất mà bằng đội ngũ và văn hóa, nơi giáo viên được nuôi dưỡng nghề nghiệp bền vững và học sinh được dẫn dắt để trở thành phiên bản tốt nhất của mình”.

Từ định hướng này, TS. Nguyễn Quang Minh xây dựng các lộ trình đào tạo để giáo viên và các nhà quản lý giáo dục Việt Nam tiếp cận những chuẩn nghề nghiệp quốc tế. Với vai trò quản lý học thuật trong các ngôi trường trước đây, ông kiên định với hành trình phát triển năng lực giáo viên Việt Nam theo chuẩn quốc tế để hình thành một lực lượng nội tại đủ vững mạnh vận hành những mô hình trường song ngữ đẳng cấp quốc tế. Đây cũng là một trong những tiêu chí cốt lõi mà TES Awards đặc biệt quan tâm trong việc lựa chọn các nhà lãnh đạo được đề cử.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, ông cho rằng, bên cạnh hệ thống trường quốc tế toàn phần, giáo dục Việt Nam cũng cần những ngôi trường song ngữ “Made in Vietnam” đạt chuẩn quốc tế. Đó là nơi chất lượng giảng dạy được tạo dựng từ chính đội ngũ giáo viên Việt Nam được đào tạo bài bản, phát triển bền vững và làm chủ chuyên môn.

Ông chia sẻ: “Người Việt Nam xứng đáng được học trong những ngôi trường song ngữ có chất lượng đạt chuẩn quốc tế cao nhất”. Vì vậy, ông tham gia thiết kế mô hình trường song ngữ tích hợp giữa chương trình Việt Nam và triết lý giáo dục quốc tế hiện đại. Mô hình giúp học sinh phát triển toàn diện về học thuật, ngoại ngữ, tư duy và phẩm chất - không thua kém các học sinh tại các trường quốc tế toàn phần. Theo Tiến sĩ, điều kiện cốt lõi để đạt được điều này là đầu tư đúng mức vào đội ngũ giáo viên và xây dựng văn hóa học tập dựa trên kỳ vọng cao, hỗ trợ cá nhân hóa và niềm tin rằng mọi học sinh đều có thể tiến bộ. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, học sinh từ những ngôi trường song ngữ đã có những kết quả học thuật xuất sắc và giành học bổng từ nhiều trường trung học và đại học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Đây là các đóng góp mang tính chiến lược, tạo ra những mô hình giáo dục khả thi, bền vững và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Tính thực tế, sự đổi mới và tác động tích cực đã góp phần giúp ông được xướng tên trong đề cử TES Awards.

Ông Nguyễn Quang Minh cũng được biết đến là Tiến sĩ 9X có nền tảng học thuật đa quốc gia. Ông từng nhận bằng tiến sĩ quản trị tại Đại học Massey (New Zealand), chứng chỉ quản lý trường học của Đại học Harvard (Hoa Kỳ), bằng sau đại học về lãnh đạo giáo dục tại Anh và bằng thạc sĩ quản trị tài chính tại Anh.

Đồng hành với sứ mệnh quốc tế hóa giáo dục, TS. Nguyễn Quang Minh được công nhận là Thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo dục Quốc tế của Cambridge Assessment. Đồng thời, ông còn là Chuyên gia kiểm định tại Hội đồng các Trường Quốc tế (Council of International Schools). Chính nền tảng chuyên môn sâu rộng này đã tạo cơ sở vững chắc cho những đóng góp thiết thực của ông tại Sedbergh Vietnam nói riêng và Tập đoàn Giáo dục EQuest nói chung.