Tinh Hà "Say Hi" thử nghiệm đưa nhạc cụ dân tộc hòa cùng nghệ sĩ quốc tế

(Ngày Nay) - Livestage 2 của Tinh Hà "Say Hi" đánh dấu một trong những thử nghiệm đáng chú ý khi nhiều tiết mục lựa chọn đưa nhạc cụ truyền thống Việt Nam lên sân khấu, kết hợp cùng các nghệ sĩ quốc tế.

Thay vì chỉ sử dụng chất liệu dân gian như một điểm nhấn thị giác, các đội thi khai thác trực tiếp âm sắc của đàn tranh, đàn nguyệt, đàn cò, sáo trúc, đàn đá hay trống truyền thống để tạo nên bản phối mới.

Ở Livestage 2, sáu đội thi theo đuổi sáu màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng đều có điểm chung là tìm cách đưa yếu tố văn hóa Việt vào không gian âm nhạc hiện đại.

Đội CAPTAIN BOY mở màn bằng ca khúc Có Gì Đâu Mà Cay, kết hợp hip-hop với tiếng đàn nguyệt, đồng thời mời nghệ sĩ guitar quốc tế LEONSASH tham gia biểu diễn.

Trong khi đó, đội Wren Evans lựa chọn đưa âm thanh đàn đá Tây Nguyên vào bản phối của Mưa Vội Phóng, hòa quyện cùng piano và chất liệu pop, hip-hop, R&B.

Một trong những màn kết hợp rõ nét nhất là Mộng Duyên của đội Quang Hùng MasterD. Tiết mục sử dụng trống truyền thống Việt Nam song hành với phần trình diễn của tay trống jazz quốc tế EMIL VERGO, tạo nên cuộc đối thoại giữa hai ngôn ngữ âm nhạc trên cùng sân khấu. Theo chương trình, nghệ sĩ quốc tế chỉ có chưa đầy 48 giờ ở Việt Nam nhưng vẫn nhận lời tham gia ghi hình.

Ở tiết mục Gentleman, đội KIMLONG khai thác chất liệu đờn ca tài tử khi đưa tiếng đàn cò (đàn nhị) vào bản phối funky soul, đồng thời kết hợp cùng dàn kèn đồng quốc tế LOS FUEGOS HORNS thuộc Mekong Delta Big Band. Nhóm cho biết ý tưởng xuất phát từ việc tìm thấy sự tương đồng giữa tinh thần phóng khoáng của đờn ca tài tử và hình tượng "gentleman" mà tiết mục hướng tới.

Trong khi đó, đội Dương Domic lựa chọn kết hợp piano với sáo trúc trong Thế Giới Của Anh, tạo không gian pop ballad mang màu sắc hoài niệm.

Đội Pháp Kiều lại đưa đàn tranh vào tiết mục Mất La Bàn, với điểm nhấn là việc chính Pháp Kiều học chơi đàn tranh trong thời gian ngắn để trực tiếp biểu diễn trên sân khấu, đồng thời kết hợp cùng nghệ sĩ saxophone quốc tế TORYSAX.

Điểm đáng chú ý là các nhạc cụ dân tộc không chỉ xuất hiện như một chi tiết minh họa mà được đưa vào cấu trúc hòa âm của từng ca khúc. Sự kết hợp với các nghệ sĩ quốc tế ở guitar, saxophone, trống jazz hay dàn kèn đồng cũng mở ra cách tiếp cận mới, khi chất liệu âm nhạc Việt được đặt trong bối cảnh giao thoa với các dòng nhạc như hip-hop, jazz, funky soul, world music hay R&B.

Livestage 2 cho thấy xu hướng ngày càng rõ của các chương trình giải trí trong việc tìm kiếm bản sắc riêng thông qua việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào các sân khấu âm nhạc đương đại, thay vì chỉ chạy theo những bản phối mang màu sắc quốc tế.

Chương trình âm nhạc thực tế Tinh Hà “Say Hi” phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.