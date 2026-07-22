UNCUT tập 3 Tinh Hà “Say Hi” hé lộ nhiều khoảnh khắc chưa lên sóng, từ màn "vỡ mộng" chia đội đến pha đòi "check VAR" của IVAN

(Ngày Nay) - Phiên bản UNCUT tập 3 của Tinh Hà "Say Hi" vừa bổ sung nhiều tình huống không xuất hiện trong bản phát sóng chính, giúp khán giả có thêm góc nhìn về bầu không khí phía sau các thử thách của 24 Anh Trai.

Một trong những khoảnh khắc được chú ý là màn chia đội đầy bất ngờ. Khi các nghệ sĩ còn hào hứng vì tìm được những đồng đội "ưng ý", MC Trấn Thành bất ngờ công bố những người cùng màu sẽ trở thành đối thủ của nhau. Sự thay đổi khiến không khí chuyển từ phấn khích sang tiếc nuối chỉ trong ít phút.

Phiên bản UNCUT cũng hé lộ nhiều tương tác ngoài cuộc thi. WEAN và Song Luân chủ động nhường cơ hội xuất hiện cho những thành viên có ít thời lượng lên sóng hơn, trong khi nhiều Anh Trai dành thời gian chăm sóc mascot và bàn bạc chiến thuật trước mỗi lượt thi.

Ở thử thách chạy tiếp sức, tranh cãi về kết quả tiếp tục trở thành điểm nhấn. Sau khi các trọng tài biên truyền đạt chưa thống nhất thứ hạng, nhiều nghệ sĩ đồng loạt đề nghị "check VAR". Đáng chú ý, IVAN gây cười khi cởi áo và quyết theo đến cùng việc xem lại kết quả, tạo nên một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều sau khi video UNCUT lên sóng.

Không bổ sung thêm luật chơi hay thử thách mới, phiên bản UNCUT chủ yếu mở rộng những góc máy và tương tác hậu trường, mang đến cái nhìn đầy đủ hơn về không khí thi đấu cũng như sự kết nối giữa các thành viên mà khán giả chưa thấy trong tập phát sóng chính.

Chương trình âm nhạc thực tế Tinh Hà “Say Hi” phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

