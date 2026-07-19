Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tập 3 Tinh Hà “Say Hi” đầy hấp dẫn với luật chơi mới từ hội thao Tinh Hà “Say Hi” Champions đến thử thách Livestage 2 quy tụ dàn khách mời trong nước và quốc tế. Trong vòng thi Livestage 2 sắp tới, 6 nhóm Anh Trai sẽ nhận thử thách từ BTC: Phải trình diễn một tiết mục có sự giao thoa độc đáo giữa nhạc cụ quốc tế và nhạc cụ dân tộc Việt Nam, với sự hỗ trợ của 6 nghệ sĩ khách mời quốc tế và Việt Nam.
Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ

Tập 3 của Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục mở rộng quy mô khi kết hợp một hội thao mang đậm yếu tố giải trí với cơ chế lập đội mới, đồng thời hé lộ toàn bộ đội hình Livestage 2 cùng sự góp mặt của sáu nghệ sĩ quốc tế và trong nước.

Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ ảnh 1

Điểm nhấn đầu tiên của tập phát sóng là Hội thao Tinh Hà “Say Hi” Champions, nơi 24 Anh Trai bước vào loạt thử thách có phần "khó đỡ" hơn là thiên về sức mạnh thể chất. Sau màn diễu hành cùng các mascot và sự xuất hiện của những gương mặt nhí được yêu thích từ chương trình Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, các nghệ sĩ liên tục trải qua nhiều trò chơi mang tính đồng đội lẫn cá nhân.

Từ màn chạy tiếp sức cùng mascot, trận bóng với những bộ trang phục cồng kềnh đến thử thách "Bay Hoặc Bơi", chương trình liên tục tạo ra những tình huống bất ngờ. HURRYKNG nhiều lần bị các đồng đội yêu cầu "check VAR" vì phạm luật, Pháp Kiều gây cười khi catwalk thay vì chạy vì đôi giày cao gót, trong khi Wren Evans được MC Trấn Thành bế rời khu vực thi đấu sau phần bật xa trên thảm gai. Bên cạnh yếu tố hài hước, chương trình cũng ghi nhận nhiều khoảnh khắc đẹp khi WEAN chủ động tặng điểm cho Dương Domic, còn CONGB chia điểm cho HYO, thể hiện tinh thần đồng đội dù các thành viên vẫn cạnh tranh trực tiếp.

Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ ảnh 2
Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ ảnh 3

Không chỉ mang đến tiếng cười, hội thao còn đóng vai trò quyết định trong cơ chế lập đội của Livestage 2. Điểm số cá nhân tích lũy từ các thử thách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lựa chọn đồng đội. Kết quả, Pháp Kiều dẫn đầu bảng xếp hạng và trở thành người có ưu thế lớn nhất trong quá trình xây dựng đội hình.

Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ ảnh 4
Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ ảnh 5

Nếu phần đầu tập phát sóng thiên về yếu tố giải trí thì nửa sau mở ra một thử thách chuyên môn với quy mô lớn hơn. Sáu nghệ sĩ khách mời đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực biểu diễn sẽ đồng hành cùng các đội, từ ban kèn đồng Los Fuegos Horns, nghệ sĩ saxophone EDM Hàn Quốc Tory Sax, nghệ sĩ piano Vận Toàn (Van Toan), producer 2Pillz đến nghệ sĩ guitar LEONSASH và tay trống EMIL VERGO.

Theo thể lệ mới, mỗi đội không chỉ lựa chọn một bản demo mà còn phải phát triển tiết mục dựa trên sự kết hợp giữa nhạc cụ quốc tế với nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Đây được xem là bài toán vừa đòi hỏi khả năng trình diễn, vừa yêu cầu tư duy sản xuất âm nhạc, phối khí và xây dựng bản sắc riêng cho từng nhóm.

Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ ảnh 6
Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ ảnh 7
Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ ảnh 8

Sáu đội trưởng của Livestage 2 gồm Pháp Kiều, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CAPTAIN BOY và KIMLONG. Trong đó, KIMLONG lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng, còn cơ chế "chạy bộ giành thành viên" khiến quá trình lập đội trở nên kịch tính hơn khi nhiều đội trưởng cùng lúc muốn chiêu mộ một nghệ sĩ.

Kết thúc tập 3, sáu đội đã hoàn thiện đội hình và lựa chọn các bản demo gồm Gentleman, Mất La Bàn, Thế Giới Của Anh, MVP, Mì Cay Cấp Độ 7Mộng Duyên. Với việc đưa nghệ sĩ quốc tế tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo, Livestage 2 được kỳ vọng sẽ mang đến những màn kết hợp mới giữa màu sắc âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống Việt Nam trong các tập phát sóng tiếp theo.

Quỳnh Hoa
Tinh Hà "Say Hi"

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh hoạ.
Ban hành quy định về nhà giáo hợp đồng sau nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, tạo hành lang pháp lý thống nhất để các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Từ đêm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông.
Thời tiết ngày 18/7: Dự báo mưa to ở Bắc Bộ, có nơi trên 250 mm
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to, mưa có xu hướng gia tăng diện rộng và lượng mưa từ đêm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm.
Sinh viên Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp, cơ hội hiện thực hóa các sáng kiến công nghệ hàng năm.
Ngành khoa học, kỹ thuật và STEM trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh
(Ngày Nay) - Từ những ngành học từng được xem là khó và kén người học, khoa học, kỹ thuật và STEM đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Sự thay đổi này đến từ cả chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước, nỗ lực đổi mới đào tạo của các trường đại học và nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động.
Trao quyền gắn với trách nhiệm giúp chính quyền cơ sở chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền thực chất, rõ trách nhiệm
(Ngày Nay) - Thực tiễn sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp cho thấy, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được đẩy mạnh song chưa thật sự đồng bộ. Có nơi nhiệm vụ đã được giao nhưng hướng dẫn chưa kịp thời; có nơi thẩm quyền đã được phân cấp nhưng nguồn lực, nhân lực, công cụ quản lý chưa được bố trí phù hợp.
Dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại tại nhà máy của Công ty Euro window.
Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của tăng trưởng
(Ngày Nay) - Trước những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, doanh nghiệp Việt Nam vẫn gia tăng sức chống chịu, thích ứng và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng. Bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới đã hiện lên rõ nét trong Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vừa được Cục Thống kê công bố ngày 14/7/2026.