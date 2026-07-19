Tinh Hà “Say Hi” Tập 3: Lộ diện toàn bộ đội hình Livestage 2, hội tụ dàn nghệ sĩ quốc tế và những màn kết hợp bất ngờ

(Ngày Nay) - Tập 3 Tinh Hà “Say Hi” đầy hấp dẫn với luật chơi mới từ hội thao Tinh Hà “Say Hi” Champions đến thử thách Livestage 2 quy tụ dàn khách mời trong nước và quốc tế. Trong vòng thi Livestage 2 sắp tới, 6 nhóm Anh Trai sẽ nhận thử thách từ BTC: Phải trình diễn một tiết mục có sự giao thoa độc đáo giữa nhạc cụ quốc tế và nhạc cụ dân tộc Việt Nam, với sự hỗ trợ của 6 nghệ sĩ khách mời quốc tế và Việt Nam.

Tập 3 của Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục mở rộng quy mô khi kết hợp một hội thao mang đậm yếu tố giải trí với cơ chế lập đội mới, đồng thời hé lộ toàn bộ đội hình Livestage 2 cùng sự góp mặt của sáu nghệ sĩ quốc tế và trong nước.

Điểm nhấn đầu tiên của tập phát sóng là Hội thao Tinh Hà “Say Hi” Champions, nơi 24 Anh Trai bước vào loạt thử thách có phần "khó đỡ" hơn là thiên về sức mạnh thể chất. Sau màn diễu hành cùng các mascot và sự xuất hiện của những gương mặt nhí được yêu thích từ chương trình Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, các nghệ sĩ liên tục trải qua nhiều trò chơi mang tính đồng đội lẫn cá nhân.

Từ màn chạy tiếp sức cùng mascot, trận bóng với những bộ trang phục cồng kềnh đến thử thách "Bay Hoặc Bơi", chương trình liên tục tạo ra những tình huống bất ngờ. HURRYKNG nhiều lần bị các đồng đội yêu cầu "check VAR" vì phạm luật, Pháp Kiều gây cười khi catwalk thay vì chạy vì đôi giày cao gót, trong khi Wren Evans được MC Trấn Thành bế rời khu vực thi đấu sau phần bật xa trên thảm gai. Bên cạnh yếu tố hài hước, chương trình cũng ghi nhận nhiều khoảnh khắc đẹp khi WEAN chủ động tặng điểm cho Dương Domic, còn CONGB chia điểm cho HYO, thể hiện tinh thần đồng đội dù các thành viên vẫn cạnh tranh trực tiếp.

Không chỉ mang đến tiếng cười, hội thao còn đóng vai trò quyết định trong cơ chế lập đội của Livestage 2. Điểm số cá nhân tích lũy từ các thử thách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lựa chọn đồng đội. Kết quả, Pháp Kiều dẫn đầu bảng xếp hạng và trở thành người có ưu thế lớn nhất trong quá trình xây dựng đội hình.

Nếu phần đầu tập phát sóng thiên về yếu tố giải trí thì nửa sau mở ra một thử thách chuyên môn với quy mô lớn hơn. Sáu nghệ sĩ khách mời đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực biểu diễn sẽ đồng hành cùng các đội, từ ban kèn đồng Los Fuegos Horns, nghệ sĩ saxophone EDM Hàn Quốc Tory Sax, nghệ sĩ piano Vận Toàn (Van Toan), producer 2Pillz đến nghệ sĩ guitar LEONSASH và tay trống EMIL VERGO.

Theo thể lệ mới, mỗi đội không chỉ lựa chọn một bản demo mà còn phải phát triển tiết mục dựa trên sự kết hợp giữa nhạc cụ quốc tế với nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Đây được xem là bài toán vừa đòi hỏi khả năng trình diễn, vừa yêu cầu tư duy sản xuất âm nhạc, phối khí và xây dựng bản sắc riêng cho từng nhóm.

Sáu đội trưởng của Livestage 2 gồm Pháp Kiều, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CAPTAIN BOY và KIMLONG. Trong đó, KIMLONG lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng, còn cơ chế "chạy bộ giành thành viên" khiến quá trình lập đội trở nên kịch tính hơn khi nhiều đội trưởng cùng lúc muốn chiêu mộ một nghệ sĩ.

Kết thúc tập 3, sáu đội đã hoàn thiện đội hình và lựa chọn các bản demo gồm Gentleman, Mất La Bàn, Thế Giới Của Anh, MVP, Mì Cay Cấp Độ 7 và Mộng Duyên. Với việc đưa nghệ sĩ quốc tế tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo, Livestage 2 được kỳ vọng sẽ mang đến những màn kết hợp mới giữa màu sắc âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống Việt Nam trong các tập phát sóng tiếp theo.