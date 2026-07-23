24 Anh Trai hé lộ màu sắc Livestage 2 Tinh Hà "Say Hi", lần đầu các đội trưởng mới thử sức

(Ngày Nay) - Sau khi sáu đội thi chính thức được xác lập, HIGHLIGHT 1 - Tập 4 của Tinh Hà "Say Hi" đã hé lộ những màu sắc đầu tiên cho Livestage 2 thông qua phần giới thiệu ca khúc, concept biểu diễn và màn ra mắt photobook của hai liên quân.

Một trong những điểm đáng chú ý là ba đội trưởng lần đầu đảm nhận vai trò dẫn dắt đội gồm KIMLONG, CAPTAIN BOY và Pháp Kiều. KIMLONG thừa nhận gặp nhiều áp lực khi lần đầu giữ vai trò đội trưởng, song cho biết nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên trong quá trình chuẩn bị. Trong khi đó, Pháp Kiều tỏ ra tự tin, khẳng định đội của mình sẽ mang đến bất ngờ ở Livestage 2 và không nên bị đánh giá thấp.

Sáu đội mang đến những hình tượng khá khác biệt. Đội KIMLONG theo đuổi hình ảnh những "quý ông" với ca khúc Gentleman. Đội Wren Evans gây chú ý với tạo hình gợi liên tưởng đến áo mưa và phát triển tên demo thành "Mưa Vội Phóng". Đội Dương Domic xây dựng hình ảnh nhóm nhạc đồng đều, giới thiệu ca khúc Thế Giới Của Anh. Đội Quang Hùng MasterD hóa thân thành những "thầy thuốc chữa bệnh tương tư", đồng thời cho biết tiết mục sẽ có sự kết hợp với nghệ sĩ quốc tế nhằm đưa màu sắc âm nhạc Việt đến gần hơn với khán giả nước ngoài.

Trong khi đó, đội CAPTAIN BOY lựa chọn concept bốn "đầu bếp nổi loạn" với câu chuyện xoay quanh chủ đề "Có Gì Đâu Mà Cay", còn đội Pháp Kiều mang hình ảnh vui nhộn với ca khúc Mất La Bàn và ý tưởng "Tìm Bạn Bốn Phương".

Bên cạnh phần giới thiệu các đội thi, chương trình cũng công bố hai phiên bản photobook tương ứng với hai liên quân. Màn giới thiệu nhanh chóng trở thành điểm nhấn khi hai bên liên tục tung hứng về ý tưởng ảnh bìa. WEAN hài hước cho rằng các thành viên trong ảnh của Liên quân 2 đang "nhìn xuống Liên quân 1 và cười", trong khi Thể Thiên và Pháp Kiều lần lượt lên tiếng phản biện, tạo nên màn đối đáp sôi nổi cùng những bình luận hài hước từ MC Trấn Thành.

Thông qua HIGHLIGHT 1 - Tập 4, chương trình tiếp tục hé lộ định hướng hình ảnh và âm nhạc của Livestage 2, đồng thời cho thấy sự cạnh tranh và tương tác giữa các đội trước khi bước vào vòng trình diễn chính thức.

Tinh Hà "Say Hi" phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.