Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Thành phố thành một siêu đô thị chiến lược.

Sáng 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn và thách thức cũng gay gắt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh phải hòa cùng dòng chảy đó; phải là động năng của dòng chảy đó.

Thành phố phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.