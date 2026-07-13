Sắp xếp trụ sở công dôi dư - Bài 1: Những quỹ đất vàng “cửa đóng then cài”

(Ngày Nay) - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/5/2026 của Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn TP.HCM Trên thực tế ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều trụ sở công án ngữ ở các vị trí “đất vàng” rơi vào cảnh hoang vắng, cần sớm có phương án sử dụng hiệu quả.

Nhiều tòa nhà đắc địa không sử dụng

Nội dung Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/5/2026 của Thành ủy TP.HCM nêu bật những vấn đề như: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, phường, đặc khu được giao chủ động triển khai, phổ biến kịp thời nội dung Chỉ thị số 14-CT/TU đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị khẩn trương rà soát đầy đủ, chính xác quỹ nhà, đất công đang được giao hoặc tạm giao quản lý, sử dụng để có giải pháp xử lý dứt điểm, hiệu quả, khả thi; bảo đảm quỹ nhà, đất công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Từ chỉ thị trên, nhiều cơ quan, tổ chức, ban, ngành trên địa bàn Thành phố đã nỗ lực sử dụng hiệu quả trụ sở công được giao. Dẫu vậy, tính đến thời điểm hiện tại theo ghi nhận của phóng viên Ngày Nay vẫn còn rất nhiều trụ sở công có vị trí đắc địa, định giá bất động sản theo thị trường ở mức cao bậc nhất Thành phố đang rơi vào cảnh “cửa đóng then cài”, hạ tầng xuống cấp, gây lãng phí nghiêm trọng.

Tại khu vực Trung tâm hành chính TP.Dĩ An (cũ) không khó để nhận ra các cơ ngơi “trăm tỷ” nằm phơi nắng phơi mưa, xuống cấp theo thời gian.

Ngay khu vực trung tâm, Trụ sở của Đài truyền thanh TP.Dĩ An (cũ) khóa kín cửa, phía bên ngoài hàng chữ trụ sở bị tháo dỡ, để lộ ra khoảng gạch loang lỗ. Trong sân chính, cỏ dại, lá cây xâm lấn do lâu ngày chưa được dọn dẹp. Các mảng tường ngã màu, bong tróc.

Cách đó chừng 2km, Trụ sở Phòng giáo dục và Đào tạo TP.Dĩ An (cũ) vẫn để nguyên bảng hiệu, chưa được thay đổi công năng. Tại đây, chỉ hé mở cánh cửa phụ, phía bên trong chỉ có vài người trực. Trụ sở này tọa lạc trên khuôn viên rộng lớn mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, tuyến đường có giá trị đất đắt đỏ, luôn nườm nượp xe cộ.

Trên trục đường đại lộ Bình Dương, trụ sở của Cục Hải Quan Bình Dương rơi vào cảnh tương tự. Trụ sở được xây dựng bề thế, án ngữ trên 2 mặt tiền đường lớn là Đại lộ Bình Dương và Ngô Gia Tự. Điều đáng nói, khu “đất vàng” này bị bỏ hoang từ thời cơ quan chuyển vào Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương năm 2014. Nghĩa là suốt gần 12 năm qua, tòa nhà không được khai thác hiệu quả, gây lãng phí nguồn ngân sách đáng kể. Sau sáp nhập địa giới Bình Dương vào TP.HCM trụ sở tiếp tục bị ngó lơ.

Ở khu vực TP.Thủ Dầu Một (cũ) xuất hiện hàng loạt trụ sở công không được sử dụng, rơi vào cảnh nhếch nhác, hoang vắng. Cũng như trụ sở Cục Hải quan, phần lớn các hạng mục trên địa bàn đều bị bỏ hoang từ năm 2014, khi những khối chức năng chuyển về Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh.

Trong đó, Trụ sở Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Dương cũ trên đường Ngô Quyền, ngay cạnh bến Bạch Đằng và chợ Thủ Dầu Một sầm uất đã không hoạt động suốt thời gian dài.

Nhận xét về cơ ngơi “ngàn tỷ” phơi nắng phơi mưa này, một tiểu thương ở chợ ngao ngán: “Nếu tôi được quyền sử dụng, kinh doanh tòa nhà từ khi bỏ hoang giờ chắc thành đại gia rồi”.

Ghi nhận thực tế, các khối tòa nhà đã bong tróc, ngả màu thời gian. Trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM một trường tiểu học cũ đóng cửa từ nhiều năm qua. Người dân địa phương cho biết trước dịch Covid-19, học sinh chuyển về cơ sở mới của trường ở đối diện, cơ sở cũ này bị bỏ hoang từ đó tới nay. Hiện phần lớn hạng mục xuống cấp, hư hỏng nhưng phương án nâng cấp, sửa chữa chưa được phổ biến.

Sự việc hàng loạt những công trình có vị trí đắc địa bị bỏ hoang, gây lãng phí công sản suốt nhiều năm trở thành đề tài bàn tán trong dư luận địa phương. Thiết nghĩ, UBND Thành phố, các ban, ngành, chính quyền sở tại cần quyết liệt hơn trong việc chấm dứt hiện trạng này, đưa công trình vào phục vụ hiệu quả, tạo nguồn ngân sách bền vững cho Thành phố.

Trên thực tế, có rất nhiều trụ sở được chuyển đổi công năng, thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt từ cơ quan quản lý. Nổi bật như tòa nhà Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương trên địa bàn phường Dĩ An đang được sửa chữa, chuyển đổi thành Trường THPT Hà Huy Tập. Dĩ An là phường đông dân nhất Thành phố, xếp thứ 2 trong số các phường, xã, đặc khu cả nước về mặt dân số, lượng gia đình công nhân nhập cư đặc biệt đông nên nhu cầu ở cấp THPT. Khi Trường Hà Huy Tập mở cửa tuyển sinh tạo nên niềm vui vỡ òa cho phụ huynh, học sinh khắp địa bàn.

Chúng tôi hiểu rằng khi sáp nhập địa giới hành chính và cơ quan chuyên môn, việc giải bài toán dôi dư trụ sở công là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa lãng phí công sản, các đơn vị chức năng, cần quán triệt chỉ đạo của UBND Thành phố, phải nghiêm túc và quyết liệt hơn trong vấn đề này.

Một số hình ảnh Ngày Nay ghi nhận các trụ sở công dôi dư trên địa bàn TP.HCM:

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