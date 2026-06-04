Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại, bản lĩnh, sáng tạo hơn

Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 -2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Công đoàn Việt Nam nhận thức rõ sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng của mình. Công đoàn phải vững mạnh để làm cơ sở chính trị-xã hội vững chắc cho sự cầm quyền và năng lực lãnh đạo của Đảng; Công đoàn phải hấp dẫn để tập hợp, đoàn kết, giáo dục đông đảo đoàn viên, người lao động; Công đoàn phải sâu sát, hoạt động hiệu quả để đáp ứng yêu cầu đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Công đoàn phải tiên phong, sáng tạo để đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia; Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ để phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo, hỗ trợ người lao động về việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Tại Đại hội, đại diện các tổ chức công đoàn đã tham luận sôi nổi, tập trung liên quan trực tiếp đến đoàn viên, công nhân, người lao động và hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; triển khai phong trào thi đua yêu nước...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới hướng tới mục tiêu 2030-2045 của đất nước, giai cấp công nhân và người lao động đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải được đào tạo, chăm lo toàn diện và lắng nghe để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Vì vậy, Đại hội lần này là dịp để trả lời câu hỏi rất lớn: Công đoàn Việt Nam phải đổi mới như thế nào để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cơ bản đồng tình với Báo cáo chính trị, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng của giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn, thực chất hơn. Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu.

Trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Công đoàn Việt Nam phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Người công nhân hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay cần cù, mà còn cần tri thức, kỹ năng, kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng lực làm chủ công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Công đoàn phải cùng Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo chăm lo nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng thích ứng cho người lao động.

Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời. Mỗi khu công nghiệp phải là nơi không chỉ có nhà máy, mà còn có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế, môi trường sống an toàn, nhân văn. Chăm lo công nhân không chỉ là hỗ trợ lúc khó khăn, mà còn là tạo điều kiện để người lao động trưởng thành, tiến bộ và có tương lai tốt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Công đoàn được thành lập là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công, mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đổi mới mạnh mẽ công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức công đoàn. Không thể để công đoàn cơ sở chỉ là nơi tổ chức phong trào, thu đoàn phí, phát quà dịp lễ, Tết. Công đoàn cơ sở phải là nơi người lao động tìm đến khi có vướng mắc về hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống gia đình và những vấn đề thiết thân hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, công đoàn phải nâng cao năng lực giải quyết tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở. Phản ánh của công nhân phải được lắng nghe trước khi trở thành bức xúc. Mâu thuẫn nhỏ phải được giải quyết trước khi tích tụ thành điểm nóng. Khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời phải yêu cầu doanh nghiệp tôn trọng pháp luật lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, chăm lo đời sống người lao động. Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho năng suất, thương hiệu và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện trong tình hình mới, giúp người lao động dễ dàng phản ánh kiến nghị, được tư vấn pháp luật, tra cứu quyền lợi, đăng ký hỗ trợ, tham gia khảo sát, đánh giá hoạt động công đoàn; giúp tổ chức công đoàn nắm chắc tình hình lao động, dự báo sớm tranh chấp, chăm lo đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.

Đội ngũ cán bộ công đoàn phải được đào tạo chuyên nghiệp hơn về pháp luật lao động, giải quyết vấn đề mang tính tập thể, về an sinh xã hội, truyền thông số, dữ liệu, quản trị tổ chức và xử lý khủng hoảng. Cán bộ công đoàn phải có tâm với người lao động, có bản lĩnh trước khó khăn, có kỹ năng làm việc với doanh nghiệp, có khả năng thuyết phục và có uy tín trong công nhân. Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân; cần phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều công nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; để trong các nhà máy, công trường, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động sáng tạo, có uy tín với đồng nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn đồng hành và có trách nhiệm với tổ chức Công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với người lao động. Chăm lo cuộc sống cho người lao động, tạo môi trường làm việc, đào tạo nghề, an toàn lao động, chăm lo đời sống cho gia đình người lao động có nhà ở, điều kiện về y tế, về giáo dục, về nghỉ ngơi đó là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức Công đoàn, của doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị.

Để Công đoàn Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả hơn.

Các cấp ủy, chính quyền phải coi chăm lo giai cấp công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của công nhân, người lao động. Các chính sách về tiền lương, nhà ở, bảo hiểm, đào tạo nghề, an toàn lao động, thiết chế văn hóa công nhân phải được triển khai thực chất, có kiểm tra, giám sát, có kết quả cụ thể.

Ngay sau Đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; làm sao để tinh thần Đại hội đi vào từng cấp công đoàn, từng khu công nghiệp, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, từng đoàn viên và người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước đang cần một giai cấp công nhân hiện đại hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn. Người lao động đang cần một tổ chức Công đoàn gần gũi hơn, thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp phát triển đất nước đang cần sự đóng góp to lớn hơn nữa của hàng chục triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước.