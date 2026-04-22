Trình bổ sung 1 dự án luật vào Chương trình lập pháp năm 2026

Tại Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 20/4/2026, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung, báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan của Quốc hội theo quy định.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Luật số 69/2020/QH14) có hiệu lực từ 1/1/2022, đã sửa đổi Luật số 72/2006/QH11 theo hướng bảo vệ quyền lợi người lao động, minh bạch hóa chi phí, giảm thủ tục hành chính và hỗ trợ lao động về nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và yêu cầu phát triển dựa trên chất lượng nguồn nhân lực, khuôn khổ pháp luật hiện hành, Luật số 69/2020/QH14 đã và đang bộc lộ một số hạn chế.

Tại Nghị quyết 366/NQ-CP ngày 12/11/2025, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ các giấy phép con, tránh sai phạm, tiêu cực...