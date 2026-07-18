Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cựu cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (17/7/2002 - 17/7/2026), chiều 17/7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt cựu cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Ngày 17/7/2002, Bộ Chính trị (Khóa IX) quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, năm 2017, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên kết thúc hoạt động. Qua 15 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nóng, các cơ chế chính sách thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống người dân; góp phần cùng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tại Tây Nguyên; hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các đồng chí lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi trong công tác và cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tuy điều kiện công tác ở xa, không gắn bó trực tiếp thường xuyên với tập thể lãnh đạo Ban Chỉ đạo để xử lý công việc hàng ngày, các đồng chí lãnh đạo kiêm nhiệm đều rất tận tụy, quan tâm sâu sắc đến tình hình, nhiệm vụ của Ban; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cá nhân và thông qua đó gắn vai trò trách nhiệm của các bộ, ngành, các địa phương cùng với Ban Chỉ đạo tham mưu giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của vùng Tây Nguyên. Đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực luôn đề cao trách nhiệm, sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền các tỉnh và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, theo dõi tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ổn định và phát triển vùng Tây Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trước năm 2016, chủ trương xuyên suốt đối với Tây Nguyên là “ổn định để phát triển”; từ năm 2016, trên cơ sở đánh giá thấu đáo tình hình quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên và phụ cận, Ban Chỉ đạo đã tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện quan điểm “Phát triển để ổn định”. Đây là cơ sở quan trọng để đổi mới mạnh mẽ tư duy, mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên. Cũng từ đây, Tây Nguyên phát triển nhanh, thay da đổi thịt, quy mô kinh tế mở rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cựu cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tuy chỉ triển khai trong 15 năm, song đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đối với phát triển, ổn định vùng Tây Nguyên và phụ cận là hết sức to lớn, quan trọng và rất đáng tự hào. Đó là tâm huyết, trí tuệ, sự cống hiến, đóng góp, tận tâm, tận tụy của mỗi lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo với vùng đất, con người Tây Nguyên nói riêng, với đất nước nói chung. Đến nay, một số đồng chí đã qua đời; nhiều đồng chí đã nghỉ hưu; các đồng chí còn lại công tác và sinh sống ở nhiều nơi, song truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Tận tụy” của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vẫn còn mãi và cần tiếp tục được giữ gìn, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tri ân sâu sắc các đồng chí nguyên Trưởng ban, các đồng chí Phó Trưởng ban, Ủy viên chuyên trách, thành viên kiêm nhiệm đã dành tâm huyết, trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Ban; đồng thời ghi nhận và biểu dương các đồng chí nguyên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Thường trực qua các thời kỳ đã không quản ngại khó khăn, bám địa bàn, bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Thường trực qua các thời kỳ tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, tiếp tục đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực cần duy trì kết nối với các thành viên để là mái nhà chung, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống.

PV
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ đêm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông.
Thời tiết ngày 18/7: Dự báo mưa to ở Bắc Bộ, có nơi trên 250 mm
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to, mưa có xu hướng gia tăng diện rộng và lượng mưa từ đêm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm.
Sinh viên Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp, cơ hội hiện thực hóa các sáng kiến công nghệ hàng năm.
Ngành khoa học, kỹ thuật và STEM trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh
(Ngày Nay) - Từ những ngành học từng được xem là khó và kén người học, khoa học, kỹ thuật và STEM đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Sự thay đổi này đến từ cả chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước, nỗ lực đổi mới đào tạo của các trường đại học và nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động.
Trao quyền gắn với trách nhiệm giúp chính quyền cơ sở chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền thực chất, rõ trách nhiệm
(Ngày Nay) - Thực tiễn sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp cho thấy, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được đẩy mạnh song chưa thật sự đồng bộ. Có nơi nhiệm vụ đã được giao nhưng hướng dẫn chưa kịp thời; có nơi thẩm quyền đã được phân cấp nhưng nguồn lực, nhân lực, công cụ quản lý chưa được bố trí phù hợp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Hợp tác Việt Nam và IAEA – Khẳng định tầm quan trọng khoa học công nghệ hạt nhân
Hợp tác Việt Nam và IAEA – Khẳng định tầm quan trọng khoa học công nghệ hạt nhân
(Ngày Nay) - Hiện Việt Nam đang triển khai 19 dự án hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, y tế, an toàn và an ninh hạt nhân, khoa học vật lý và hóa học... Các dự án và sự hợp tác giữa hai bên đã khẳng định tầm quan trọng cũng như những lợi ích của khoa học công nghệ hạt nhân trong đời sống từ bảo vệ nguồn nước, tăng cường an ninh lương thực đến xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ công nghiệp và y tế.
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
(Ngày Nay) - Đất nước Bắc Phi này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa Hè, khi nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.