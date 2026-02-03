Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết, trao giải cuộc thi “Vững bước dưới cờ Đảng”

(Ngày Nay) - Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao giải A cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.

Tối 2/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề "Vững bước dưới cờ Đảng."

Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Được phát động từ ngày 5/2/2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng; cổ vũ, động viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn xã hội và trong Quân đội tham gia.

Trong thời gian tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 8.000 tác phẩm dự thi, thuộc 5 loại hình (chính luận, phóng sự, phản ánh, ảnh báo chí và báo chí đa phương tiện).

Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, giàu tính chiến đấu, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm báo - những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; khẳng định niềm tin, trách nhiệm và hành động chính trị của người làm báo đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn đưa vào vòng chung khảo 116 tác phẩm và đề nghị trao giải cho 66 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, gồm: 5 giải A, 11 giải B, 25 giải C và 25 giải Khuyến khích; trao Bằng khen tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và phát động cuộc thi.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá, điểm nổi bật trong các tác phẩm dự thi là tính định hướng chính trị, tư tưởng rõ ràng, xuyên suốt. Nhiều tác phẩm thể hiện sự kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối của Đảng; làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đấu tranh thẳng thắn, sắc bén với các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó là sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa quan điểm chỉ đạo của Trung ương với hoạt động cụ thể ở cơ sở. Nhiều tác phẩm phản ánh sinh động các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong xây dựng tổ chức đảng; hình ảnh những cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy; những tập thể điển hình tiên tiến; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Bên cạnh đó, cuộc thi ghi nhận sự phát triển tích cực của báo chí đa phương tiện, với hình thức thể hiện hiện đại, sinh động, góp phần mở rộng không gian tuyên truyền, đưa thông điệp của Đảng đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ trên môi trường số.

Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định, cuộc thi đã thành công rất tốt đẹp và trở thành một điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền của Quân đội nhân dân Việt Nam; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; bồi đắp niềm tin, ý chí, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi bằng tài năng, trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh chính trị và tinh thần lao động sáng tạo; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với tinh thần “Vững bước dưới cờ Đảng,” đội ngũ những người làm báo trong và ngoài Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ,” không ngừng đổi mới, sáng tạo, cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng ngày càng cao, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống...

Tại buổi lễ, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải đã được vinh danh. Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải A cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi.

Ở thể loại phóng sự, giải A thuộc về tác phẩm “Tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn” trên những công trình trọng điểm” của nhóm tác giả đến từ Binh đoàn 12.

Đối với thể loại chuyên luận, giải A được trao cho hai tác phẩm: "Đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới" của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Ngọc Ninh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và "Không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới" của Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

“Phát triển xã hội toàn diện gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc” của nhóm tác giả đến từ Học viện Quốc phòng và “Giữ vững trận địa tư tưởng” của nhóm tác giả đến từ Cục Bảo vệ An ninh Quân đội là hai tác phẩm đoạt giải A ở thể loại đa phương tiện.

Chương trình tổng kết, trao giải được dàn dựng như một bản hòa ca giữa chính luận và nghệ thuật, với ý tưởng sân khấu hiện đại, sử dụng hệ thống màn hình Led matrix tạo hình tượng cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những cánh chim hòa bình, mở ra không gian thênh thang của hành trình đổi mới. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.