Tết Mã Đáo tại Lorient: Ngày hội văn hóa kết nối Việt – Pháp, đồng thời kỷ niệm 360 năm thành lập thành phố

(Ngày Nay) - Ngày 15/02/2026, tại Lorient – gần 1.000 người dân Pháp, kiều bào Việt Nam và bạn bè quốc tế đã cùng nhau đón mừng sự kiện Tết Mã Đáo - Tết cổ truyền Việt Nam 2026 - tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Palais des Congrès) của thành phố Lorient , tỉnh Morbihan (Pháp). Sự kiện không chỉ mang không khí xuân ấm áp của Việt Nam đến với nước Pháp mà còn hòa vào chuỗi hoạt động kỷ niệm 360 năm thành lập thành phố Lorient , tạo nên một dấu ấn giao lưu văn hóa đặc sắc giữa hai quốc gia.

Chương trình do Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud phối hợp tổ chức cùng Hội đồng thành phố Lorient, với mục tiêu vừa gìn giữ bản sắc Tết Việt, vừa lan tỏa văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp. Sự kiện có sự tham gia của ông Fabrice Loher, Thị trưởng thành phố Lorient, cùng các thành viên của Hội đồng Thành phố.

Hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia biểu diễn trên sân khấu

Chương trình biểu diễn nghệ thuật ghi dấu ấn đặc sắc với sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, các tình nguyện viên người Pháp và người Việt, các bạn sinh viên và người Việt trẻ đến từ nhiều thành phố khác nhau. Bên cạnh các nghệ sĩ của Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud, có thể thể kể đến sự tham gia của Hội Mầm Trẻ A.M.T đến từ thành phố Rennes, hiệp hội ART SPACE đến từ thành phố Nantes, nghệ sĩ Thanh Ngọc đến từ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris, nhóm hợp ca thiếu nhi Chœur Tim – đến từ Versailles – với 15 bạn nhỏ người Pháp và người Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp, trình diễn các ca khúc dân ca bằng tiếng Việt, khiến khán giả trầm trồ thích thú. Đặc biệt, phần biểu diễn Saxophone của Kevin Nguyen, bạn trẻ người Pháp gốc Việt, đã tạo nên điểm nhấn sâu lắng, thể hiện sự tiếp nối và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt qua thế hệ trẻ tại Pháp.

Trải nghiệm văn hóa và tôn vinh bản sắc Việt

Song song với chương trình biểu diễn nghệ thuật, còn có còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho công chúng nhằm giới thiệu những giá trị truyền thống Việt Nam. Ví dụ như gian hàng viết thư pháp đã thu hút đông đảo người tham dự. Khách tham gia được trực tiếp thử viết tên mình bằng chữ thư pháp Việt và tìm hiểu ý nghĩa các câu chữ mang thông điệp may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng trong dịp năm mới. Bên cạnh đó, các màn trình diễn võ thuật của câu lạc bộ Hưng Long Võ Cổ Truyền đến từ thành phố Mordelles đã góp phần giới thiệu truyền thống thượng võ của Việt Nam tới công chúng địa phương. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là phần trình diễn bộ sưu tập Áo dài của nhà thiết kế Bích Hà Sarah, tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam và thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia.

Không chỉ đơn thuần là trải nghiệm ẩm thực hay âm nhạc, nghệ thuật, sự kiện “Tết Mã Đáo 2026” tại Lorient còn là không gian giao lưu văn hóa, nơi người dân địa phương có thể trò chuyện, tìm hiểu và tiếp cận gần hơn với phong tục, tập quán và đời sống văn hóa Việt Nam; cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương của cộng đồng Việt tại tỉnh Morbihan và trên khắp nước Pháp nói chung.

Bà Thuý Kernen, Chủ tịch Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud kiêm Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ: “Hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau tổ chức thành công lễ hội Tết mừng năm Bính Ngọ 2026, với sự tham dự của 1.000 khách mời, bao gồm cả cộng đồng người Pháp và người Việt Nam. Đây thực sự là một dấu mốc đáng nhớ và là niềm tự hào lớn đối với chúng tôi. Sự kiện đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, và chúng tôi vô cùng vinh dự khi có cơ hội được chia sẻ, lan tỏa và quảng bá văn hóa Việt Nam tại vùng đất Lorient. Hơn thế nữa, đây còn là dịp ý nghĩa để gìn giữ và truyền lại những giá trị văn hóa Việt cho các thế hệ người Việt đang sinh sống tại Pháp.

"Với tư cách là Thị trưởng thành phố Lorient, tôi luôn cảm thấy rất vui mừng khi chứng kiến những sự kiện văn hóa như thế này được tổ chức hàng năm. Năm nay, thành phố Lorient kỷ niệm 360 năm thành lập với chủ đề “Lorient – Thành phố của thế giới”. Đây là dịp để chúng tôi tôn vinh những mối liên kết lịch sử, tình hữu nghị, kinh tế và văn hóa đã được xây dựng với nhiều cộng đồng quốc tế, trong đó có cộng đồng người Việt Nam – một cộng đồng có vai trò đặc biệt trong lịch sử và đời sống của thành phố. Có thể nói, lễ hội hôm nay chính là sự tôn vinh cho mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa Pháp và Việt Nam” - ông Fabrice Loher, Thị trưởng thành phố Lorient chia sẻ.

Cô Piasecki Jade đến từ Quéven - Tình nguyện viên tham gia sự kiện, cho biết: “Tôi sinh ra ở Việt Nam và được nhận nuôi khi mới 4 tháng tuổi, vì vậy tôi đã lớn lên tại Pháp từ khi còn rất nhỏ. Hôm nay, tôi có mặt tại lễ hội Tết ở Lorient để tham gia trình diễn nhằm giới thiệu những trang phục truyền thống Việt Nam, đặc biệt là Áo dài. Khi tôi bước lên sân khấu trong chiếc Áo dài, tôi thực sự rất hạnh phúc vì có thể cho mọi người thấy vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam và góp phần lan tỏa văn hóa Việt”.

Bà Marie Louise - khán giả bày tỏ: “Tôi rất thích các điệu múa, cũng như những trang phục truyền thống và cả phần biểu diễn võ thuật. Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một bức tranh tổng thể về những gì Việt Nam đại diện trong cảm nhận của chúng tôi.”

Việc tổ chức Tết cổ truyền Việt Nam tại Lorient không chỉ mang ý nghĩa văn hóa cộng đồng mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp ở cấp độ địa phương. Trong năm kỷ niệm 360 năm thành lập thành phố Lorient, sự kiện đã trở thành minh chứng sinh động cho vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc kết nối cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Sự đồng hành của chính quyền thành phố Lorient cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt đã góp phần tạo nên một không gian gặp gỡ và chia sẻ giá trị văn hóa, qua đó khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt tại Pháp như một cầu nối quan trọng trong việc phát triển tình hữu nghị và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.