Phó Thủ tướng Thường trực thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

(Ngày Nay) - Trong không khí ấm áp đầu xuân, chiều 22/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Bày tỏ vui mừng đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ C03, đánh giá cao những chiến công của lực lượng trong những tháng cuối năm 2025, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi tới các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Theo Phó Thủ tướng, những năm qua, đặc biệt là năm 2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có đóng góp hết sức tích cực trong việc phát hiện ra những bất cập, sơ hở, thiếu sót trong quá trình vận hành của hệ thống pháp luật, thực thi chính sách, từ đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp luật, các cơ chế chính sách. Năm 2025 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng, lực lượng công an nói chung và lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng đã có những đóng góp rất lớn trong công tác lựa chọn nhân sự ứng cử, qua đó giúp cơ quan chức năng loại bỏ những ứng viên không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để vào cấp ủy các cấp, góp phần làm trong sạch bộ máy, kể cả nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận C03 đã triệt phá được nhiều vụ án, khối lượng tài sản tham nhũng thu hồi về cho Nhà nước rất lớn, tạo nên những “rung chuyển” nhất định trong hệ thống, góp phần cảnh báo, răn đe trong xã hội, trong hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đối với chế độ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 nói riêng và trong nhiệm kỳ 2026-2031 nói chung là rất lớn, đặc biệt là để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng ta phải tìm kiếm được các động lực tăng trưởng mới, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài; quy mô đầu tư công cũng sẽ tăng lên, theo Phó Thủ tướng, quá trình tăng trưởng và phát triển bứt phá gắn liền với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa rất mạnh và nhanh, đất đai sẽ phải chuyển đổi mục đích sử dụng với quy mô lớn để phục vụ cho các mục tiêu phát triển… Thực tiễn này đặt ra những thách thức rất lớn với lực lượng Cảnh sát kinh tế trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các tội phạm về kinh tế trong quá trình phát triển, nhất là công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao; những vấn đề phát sinh trong thực hiện đa dạng hóa các kênh huy động vốn cho nền kinh tế…

Phó Thủ tướng đề nghị C03 đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm, lãng phí, tiêu cực, tiếp tục tham mưu xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, đề xuất các cơ chế chính sách mới liên quan đến công tác quản lý kinh tế, phòng ngừa sai phạm, vi phạm, tội phạm về kinh tế.

“Đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với những vấn đề rất mới mà thực tiễn cuộc sống đặt ra như tiền ảo, tiền số, chứng khoán, các sàn giao dịch sắp tới được mở ra trong trung tâm tài chính, chứng chỉ carbon, việc mua bán chứng chỉ carbon… Cảnh sát kinh tế phải đi đầu tham mưu cho Đảng, Chính phủ xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách, những vấn đề về thực thi chính sách, pháp luật, chủ động phát hiện vi phạm và tội phạm để phòng ngừa”, Phó Thủ tướng nói.

Khẳng định đây là lực lượng tin cậy của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Thủ tướng lưu ý C03 chú ý phối hợp hiệu quả, đồng hành cùng với các bộ, ngành chức năng, các địa phương trong tháo gỡ cho những dự án có khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng, xử lý nghiêm các sai phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời tháo gỡ được các nguồn lực để đưa vào nền kinh tế, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung mà không có tham nhũng, tiêu cực, tư lợi.

Nhắc nhở quyền lực phải gắn liền với kiểm soát quyền lực, Phó Thủ tướng mong muốn C03 không ngừng quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng; giáo dục cán bộ, chiến sĩ về đạo đức, nghiệp vụ; gìn giữ và phát huy truyền thống Anh hùng của đơn vị.