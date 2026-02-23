Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

(Ngày Nay) - ãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/2 đưa tin Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, đang diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, đã hoàn toàn ủng hộ và thông qua đề xuất bầu nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.

Bản tin của KCNA có đoạn nêu rõ Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định bầu ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư, “phù hợp với ý chí kiên định và nguyện vọng nhất trí của toàn thể đại biểu, hàng triệu đảng viên, nhân dân và quân nhân”. Quyết định này được đưa ra trong ngày làm việc thứ tư của Đại hội.

KCNA cũng ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là hạt nhân của sự đoàn kết, góp phần xây dựng Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục vững mạnh; đưa đất nước Triều Tiên đạt được những thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo KCNA, Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí sửa đổi một số nội dung của điều lệ Đảng.

Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc trọng thể ngày 19/2 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Triều Tiên. Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội VIII trong 5 năm qua; đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới.