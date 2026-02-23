Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - ãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/2 đưa tin Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, đang diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, đã hoàn toàn ủng hộ và thông qua đề xuất bầu nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

Bản tin của KCNA có đoạn nêu rõ Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định bầu ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư, “phù hợp với ý chí kiên định và nguyện vọng nhất trí của toàn thể đại biểu, hàng triệu đảng viên, nhân dân và quân nhân”. Quyết định này được đưa ra trong ngày làm việc thứ tư của Đại hội.

KCNA cũng ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là hạt nhân của sự đoàn kết, góp phần xây dựng Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục vững mạnh; đưa đất nước Triều Tiên đạt được những thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo KCNA, Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí sửa đổi một số nội dung của điều lệ Đảng.

Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc trọng thể ngày 19/2 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Triều Tiên. Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội VIII trong 5 năm qua; đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới.

PV
Kim Jong Un Triều Tiên Tổng Bí thư Đảng Lao động

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
(Ngày Nay) - ãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/2 đưa tin Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, đang diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, đã hoàn toàn ủng hộ và thông qua đề xuất bầu nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
(Ngày Nay) - Trong không khí ấm áp đầu xuân, chiều 22/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
ADN cá hồi và astaxanthin mở ra xu hướng chống lão hóa toàn diện
ADN cá hồi và astaxanthin mở ra xu hướng chống lão hóa toàn diện
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, ánh nắng nhiệt đới gay gắt, căng thẳng và thiếu ngủ ngày càng phổ biến, các chuyên gia da liễu nhận định lão hóa da đang diễn ra sớm hơn và phức tạp hơn. Điều này thúc đẩy sự chuyển dịch từ các phương pháp chăm sóc bề mặt sang chiến lược chống lão hóa toàn diện, kết hợp bảo vệ từ bên trong cơ thể với phục hồi từ bên ngoài.
Cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng tại Italy
Cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng tại Italy
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu của Cơ quan quốc gia Italy về Công nghệ mới, Năng lượng và Phát triển kinh tế bền vững (ENEA), được công bố gần đây, cho thấy vào cuối thế kỷ này, Italy và toàn bộ lưu vực Địa Trung Hải dự kiến phải đối mặt với nhiệt độ gia tăng và lượng mưa trung bình giảm.