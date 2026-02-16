Vị Nhà - hành trình gieo mầm yêu thương nuôi dưỡi hy vọng về mùa Tết đoàn viên

Khởi động từ đầu tháng 2 năm 2026, ‘‘Vị Nhà’’ là dự án truyền thông được thực hiện bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hướng tới mục tiêu tiếp nối những giá trị nhân văn về Tết cổ truyền - mùa của đoàn viên. Dự án Vị Nhà mong muốn trở thành điểm khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa không gian sẻ chia dành cho những người chưa có điều kiện trở về sum họp cùng gia đình.

Với những người con xa quê, việc trở về với gia đình, cùng nhau sum họp, chuẩn bị cho cái Tết rộn ràng có lẽ là điều được mong chờ nhất. Tuy nhiên, có không ít người phải nén lòng đón Tết xa quê bởi điều kiện công việc, học tập và cả vì những bộn bề, khó khăn của cuộc sống. Việc đón Tết xa quê, thiếu vắng không khí gia đình là một thử thách với bất kỳ ai. Xuất phát từ sự thấu hiểu và sẻ chia trước thực tế ấy, dự án ‘‘Vị Nhà’’ ra đời như một nhịp cầu nhân ái, kết nối cộng đồng với những con người gặp hoàn cảnh khó khăn và chưa có cơ hội trở về quê hương, bồi đắp niềm tin, tiếp thêm động lực để họ có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Vị Nhà” đã khéo léo lựa chọn cách kể bằng hình ảnh gần gũi và khai thác những câu chuyện đời thực giản dị. Từ những thiết kế mang không khí Tết gửi tới người xa quê, cho đến các ghi nhận về người lao động, du học sinh cũng như những cá nhân vẫn mưu sinh trong dịp đoàn viên, tất cả đã tạo nên bức tranh đa sắc về một mùa Tết yêu thương. Cách làm truyền thông mang đậm tính nghệ thuật ấy đã giúp Vị Nhà chạm tới công chúng theo cách mềm mại nhưng sâu sắc.

Song song với hoạt động trực tuyến, Vị Nhà còn mang đến cho khán giả cơ hội lắng nghe những chia sẻ trực tiếp từ những người con xa quê dịp Tết Bính Ngọ này. Qua các câu chuyện đời chân thực, khán giả nhận ra vô vàn những gam màu của cuộc sống xa xứ và thêm trân trọng giá trị đoàn viên. Đồng thời, những hình ảnh được Vị Nhà tái hiện còn giúp các bạn trẻ chiêm nghiệm: Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, sự trở về của người trẻ mỗi dịp Tết không chỉ đơn thuần là một cuộc sum họp mà đó còn là cách để họ tự nhắc nhở mình về cội nguồn.

Với bạn Vương Phương Anh, đang theo học chương trình đào tạo International Business and Logistics tại Phần Lan , năm nay là năm đầu tiên bạn đón Tết xa gia đình. Phương Anh chia sẻ: "Tết xa nhà nhưng không có nghĩa là mình thiếu kết nối với gia đình. Mình vẫn sẽ gọi về chúc Tết gia đình, vẫn đón Tết online được. Bên cạnh đó, những ngày này, mình thường tự tay chuẩn bị các món ăn truyền thống của Việt Nam, trang trí mâm cơm Tết đơn giản tại nhà. Mình mời bạn bè về nhà ăn chung để cùng nhau ôn lại không khí Tết cũng như giúp Tết vẫn rất ấm cúng’’ .

Những ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người đều cố gắng hoàn thành công việc để trở về đón Tết cùng người thân. Tuy nhiên, đối với một số sinh viên các trường thuộc lực lượng vũ trang, niềm hạnh phúc được sum vầy phải tạm nhường lại cho nhiệm vụ ngày Tết. Đàm Khánh Tùng - Sinh viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1 cũng có những cảm xúc xuyến xao: ‘‘Không khí Tết rộn ràng càng làm nỗi nhớ nhà thêm rõ nét. Tuy vậy, nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ xem đây là một cái Tết đặc biệt trong môi trường kỷ luật và trách nhiệm. Thông qua bài viết, chúng tôi cũng muốn gửi lời tới gia đình rằng Tết tại đơn vị vẫn ấm áp, nền nếp, mong người thân yên tâm. Chưa thể trở về sum họp, chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, như một cách gửi về gia đình một mùa Tết bình yên’’.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bạn Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Tổ chức Dự án Vị Nhà nói: ‘‘Tết không chỉ là sự trở về của những dáng người quen thuộc, mà còn là sự hiện diện của yêu thương. Điểm nhấn trong mùa Tết truyền thống thường được khắc họa bằng hình ảnh sum họp, đoàn viên, thì tại bối cảnh Tết hiện đại, không phải ai cũng có thể trở về nhà. Vị Nhà hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới, khiến cho sự vắng mặt ấy không làm Tết trở nên kém trọn vẹn, bởi tình thân vẫn được gìn giữ qua sự chờ đợi, thấu hiểu và những yêu thương lặng lẽ dành cho nhau’’.

Tết vẫn là dịp để mỗi người nhìn lại một năm đã qua và hướng tới những khởi đầu mới. Với “Vị Nhà”, cách đón Tết có thể thay đổi theo hoàn cảnh, nhưng nhu cầu gắn kết và sẻ chia giá trị gia đình vẫn luôn hiện hữu. Trong thời gian tới, nhóm thực hiện kỳ vọng tiếp tục mở rộng quy mô dự án, đa dạng hóa nội dung và tăng cường khai thác các hình thức truyền tải sáng tạo, từ nội dung số đến trải nghiệm thực tế, dự án mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn viên và khẳng định thông điệp: ai cũng xứng đáng có Tết, không để ai phải rời bỏ phía sau.