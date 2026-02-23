Cửa ngõ Thủ đô đông kín, giao thông nội đô cơ bản ổn định trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết

(Ngày Nay) - Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết) - ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dòng người và phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ Thủ đô Hà Nội tiếp tục gia tăng trong khi giao thông các tuyến đường nội thành cơ bản ổn định.

Từ tối 21/2, dòng người từ các địa phương di chuyển qua mọi ngả đường cửa ngõ để về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết dài ngày khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Đầu giờ chiều 22/2, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cửa ngõ như Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5, Đại lộ Thăng Long, cầu Thanh Trì… tiếp tục tăng mạnh. Dòng xe ô tô cá nhân, xe khách liên tỉnh nối đuôi nhau hướng về trung tâm thành phố. Tại một số thời điểm, phương tiện di chuyển chậm do mật độ đông cùng với thời tiết có mưa khiến mặt đường trơn trượt.

Tính đến 16 giờ 30 phút cùng ngày (22/2), các tuyến đường nội đô cũng ghi nhận mật độ phương tiện lưu thông gia tăng. Người dân đồng loạt từ các tỉnh, thành phố trở về Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết khiến các điểm nóng như: cầu Nhật Tân (hướng vào nội thành), cầu Chương Dương, Trần Quang Khải, nút giao Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân đông kín phương tiện.

Theo Trung tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), lường trước được kịch bản người dân trở về Thủ đô trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện chuyên dụng, ứng trực tại các điểm nóng (như: cầu Long Biên, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật…) chủ động phối hợp với công an các phường để phân luồng, điều tiết phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến.

“Thời tiết mưa lạnh khiến người dân có xu hướng sử dụng ô tô cá nhân nhiều hơn dẫn đến áp lực giao thông tăng theo. Đến 16 giờ 30 phút, giao thông trên địa bàn đơn vị phụ trách cơ bản ổn định”, Trung tá Trần Quang Chinh thông tin.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (đơn vị phụ trách chính các tuyến đường Võ Chí Công, Liễu Giai, Văn Cao, Nguyễn Chí Thanh…), mật độ giao thông tại các tuyến đường này tăng so với những ngày trước đó. Các phương tiện di chuyển thuận lợi. Tại các nút giao trọng điểm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chốt chặn, phân luồng, sẵn sàng hướng dẫn người dân thay đổi lộ trình khi xảy ra sự cố.

“Ngoài việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên toàn tuyến, cán bộ, chiến sĩ ngoài hiện trường thường xuyên liên lạc với Trung tâm điều khiển giao thông, qua hệ thống camera AI, dự đoán nguy cơ ùn tắc và nhanh chóng xử lý các tình huống phát sinh. Giao thông toàn tuyến cơ bản ổn định, chưa ghi nhận ùn tắc”, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho hay.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 (đơn vị phụ trách chính tuyến Vành đai 3 trên cao và cửa ngõ phía Nam thành phố) thông tin, đầu giờ chiều 22/2, lưu lượng phương tiện lưu thông tăng mạnh trên tuyến Vành đai 3 trên cao (cả 2 chiều), Giải Phóng, khu vực trước cửa bến xe Giáp Bát…; đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở một số thời điểm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm. Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục ứng trực, sử dụng flycam (thiết bị bay không người lái) giám sát trên không; từ đó chủ động điều tiết phương tiện tại các nút giao, điểm lên - xuống, hạn chế xung đột giao thông trên toàn tuyến.

Tối 22/2, dự báo lượng phương tiện trở về thành phố tiếp tục gia tăng, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiếp tục duy trì 100% quân số tại các cửa ngõ, trục chính, sẵn sàng giải quyết ngay các “điểm nghẽn”, phục vụ người dân quay trở lại làm việc, học tập thông suốt, an toàn; đồng thời chủ động phương án bảo đảm giao thông tại các điểm tâm linh, lễ hội đầu Xuân.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo, do ảnh hưởng thời tiết mưa rét trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người tham gia giao thông cần tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp, quan sát kỹ khi chuyển hướng nhằm phòng ngừa va chạm. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện đã uống rượu bia tuyệt đối không lái xe; tuân thủ theo các chỉ dẫn, hiệu lệnh của đèn tín hiệu và lực lượng điều khiển giao thông; tuyệt đối giữ bình tĩnh nếu xảy ra ùn ứ cục bộ để bảo đảm an toàn...