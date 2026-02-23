Thủ tướng Phạm Minh Chính: Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ ngay ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(Ngày Nay) - Sáng 23/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, chúc Tết và chỉ đạo Văn phòng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ công tác ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Dự cuộc gặp mặt có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo tình hình công tác dịp Tết nguyên đán, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, thực hiện Chỉ thị số 55 ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị chu đáo Tết Nguyên đán; ban hành Nghị quyết số 418 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí và các đối tượng yếu thế khác; trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng; đã ban hành Chỉ thị số 36 ngày 31/12/2025 về tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ban hành 4 công điện và nhiều văn bản chỉ đạo liên quan khác.

Trong dịp Tết, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện nhiều chuyến công tác đến các địa phương, vùng miền trên cả nước để thăm hỏi, chúc Tết nhân dân, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng ứng trực, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân lao động…

Đặc biệt, Thủ tướng đã đến thăm bác sỹ, điều dưỡng, bệnh nhân ở 2 Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai; trực tiếp đi thị sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, động viên công nhân trên công trường: dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh; thăm, chúc Tết công nhân trên công trường đường sắt Nhổn - ga Hà Nội…; ngày mùng 6 Tết, Thường trực Chính phủ đã họp nghe báo cáo về tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ và chỉ đạo triển khai thực hiện công việc trong tâm ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương đã quán triệt và kịp thời triển khai các mặt công tác với tinh thần “không để ai không có Tết”; tổ chức cho nhân dân đón tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Trong đó, Văn phòng Chính phủ đã quan tâm thực hiện tốt nhất các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức gặp mặt, tặng quà Tết đến 817 cán bộ hưu trí Văn phòng Chính phủ. Trong những ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Vụ, Cục, đơn vị bảo đảm trực và ứng trực đầy đủ, đúng quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết; công tác bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan được thực hiện tốt; chuẩn bị Chỉ thị của Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết. Trong 9 ngày nghỉ Tết, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận gần 970 văn bản, phát hành 150 văn bản, trong đó có 5 Quyết định và 4 Công điện của Thủ tướng Chính phủ, 5 Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp của lãnh đạo Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cả nước đã vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, ấm cúng, an toàn, lạnh mạnh, nghĩa tình, với nhiều tiến bộ hơn so với những năm trước đây.

Nhìn lại 5 năm qua và năm 2025, mặc dù khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, song đất nước ta gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Làm nên thành tựu chung của đất nước có đóng góp của Chính phủ, với sự tham mưu, giúp việc của Văn phòng Chính phủ.

Hoan nghênh, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của Văn phòng Chính phủ cho hoạt động của Chính phủ trong suốt 5 năm qua, đặc biệt là trong năm 2025, Thủ tướng cho biết, nhiệm vụ của năm 2026 rất nặng nề. Trong đó, cả nước phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cấn đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; làm tốt công tác an sinh – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy đối ngoại. Đặc biệt, cả nước phải triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, cải cách hành chính và nguồn nhân lực…

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ bắt tay, triển khai ngay công việc từ ngày đầu, tháng đầu theo đúng Chỉ thị 55 của Ban Bí thư và Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ phải tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, tích cực, chủ động, hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu tổng hợp; nắm chắc tình hình, tham mưu đưa ra phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Đơn vị tiếp tục phát huy, khuyến khích “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; củng cố khối đoàn kết, thống nhất, với phương châm “đối thoại để củng cố lòng tin”, lắng nghe chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim đến trái tim; “đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc” và hành động hiệu quả.

Cho rằng, trong năm 2026 và thời gian tới yêu cầu công tác nặng nền hơn thì phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức thực hiện của Văn phòng Chính phủ phải nhanh chóng, kịp thời, ngắn gọn hơn, đi thẳng vào vấn đề. Việc phối hợp công tác giữa các cục, vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, cũng như với các bộ, ngành, địa phương phải chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ triển khai ngay các công việc của năm 2026, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng tin tưởng, với khí thế mới, động lực mới, bước vào mùa xuân mới, kỷ nguyên mới, Văn phòng Chính phủ sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp cùng Chính phủ đóng góp vào phát triển đất nước giàu mạnh, văn mình, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.