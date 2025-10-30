(Ngày Nay) - Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 29/10 (giờ địa phương), tại thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
(Ngày Nay) - Điểm đáng chú ý của lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm nay là hoạt động tái hiện chợ nổi Cái Bè, mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực đặc trưng; các gian hàng thủ công mỹ nghệ.
(Ngày Nay) - Tại Hội chợ, sự đa dạng trong các sản phẩm ở núi rừng Tây Bắc như gạo Séng Cù, chè shan tuyết, mật ong rừng, đến sản phẩm thổ cẩm, tinh dầu hay dược liệu thiên nhiên thu hút nhiều du khách.
(Ngày Nay) - Bạn có từng hình dung một “Hoàng Tử Bé” độc đáo, bước ra từ kiệt tác của nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, rời xa tiểu tinh cầu B612 và khoác lên mình áo tấc thướt tha, đội nón lá đậm chất Việt, lang thang qua những tinh cầu?
(Ngày Nay) - Thủ tướng Takaichi tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật-Mỹ và khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới."
(Ngày Nay) - Tiếp tục chuỗi Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, sáng 28/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28.