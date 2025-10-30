Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle

(Ngày Nay) - Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 29/10 (giờ địa phương), tại thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút khi tham quan trụ sở Quốc hội Anh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
