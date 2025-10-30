Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle

Bản Liền - Điểm đến hấp dẫn nhiều du khách giữa núi rừng yên bình (Ngày Nay) - Khi đến với Bản Liền, du khách sẽ khám phá điểm du lịch yên bình với homestay truyền thống, trải nghiệm cuộc sống nông nghiệp, văn hóa và phong cảnh tĩnh lặng của người Tày.

Khoảng 70 triệu người dùng Việt Nam sử dụng Tiktok mỗi tháng (Ngày Nay) - TikTok chính thức công bố nền tảng đạt hơn 460 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại khu vực Đông Nam Á. Theo SensorTower, đây cũng là nền tảng phát triển nhanh nhất khu vực.

Đồng Tháp: Phát huy giá trị văn hóa ở Làng cổ Đông Hoà Hiệp (Ngày Nay) - Điểm đáng chú ý của lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp năm nay là hoạt động tái hiện chợ nổi Cái Bè, mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực đặc trưng; các gian hàng thủ công mỹ nghệ.

Đặc sắc những sản phẩm vùng cao từ đồng bào Tây Bắc tại Hội chợ Mùa Thu (Ngày Nay) - Tại Hội chợ, sự đa dạng trong các sản phẩm ở núi rừng Tây Bắc như gạo Séng Cù, chè shan tuyết, mật ong rừng, đến sản phẩm thổ cẩm, tinh dầu hay dược liệu thiên nhiên thu hút nhiều du khách.

Hà Trang: Ngọn gió Việt thổi hồn cho "Hoàng Tử Bé" trên đất Kazakhstan (Ngày Nay) - Bạn có từng hình dung một “Hoàng Tử Bé” độc đáo, bước ra từ kiệt tác của nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, rời xa tiểu tinh cầu B612 và khoác lên mình áo tấc thướt tha, đội nón lá đậm chất Việt, lang thang qua những tinh cầu?

Thiết lập tiêu chuẩn quốc gia cho việc thu gom và xử lý rác thải công nghệ (Ngày Nay) - Đại biểu cho rằng, môi trường vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của phát triển bền vững, điều đó đòi hỏi phải nâng tầm công tác bảo vệ môi trường, hoàn thiện cơ chế-chính sách.

Trước thềm COP30, LHQ cảnh báo thế giới “chệch hướng” mục tiêu khí hậu (Ngày Nay) - Theo Liên hợp quốc, tiến độ cắt giảm khí thải toàn cầu đang quá chậm, khiến mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt độ Trái Đất chỉ mang tính biểu tượng và cần có bước đi mạnh mẽ hơn tại COP30.

Nhật Bản-Mỹ cam kết mở ra kỷ nguyên vàng mới trong quan hệ song phương (Ngày Nay) - Thủ tướng Takaichi tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật-Mỹ và khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới."

Ấn Độ gieo mây nhân tạo thành công, giúp giảm ô nhiễm không khí tại Delhi (Ngày Nay) - Chính quyền vùng lãnh thổ Delhi lần đầu gieo mây nhân tạo thành công, tạo mưa tại nhiều khu vực, được kỳ vọng góp phần giảm bụi mịn và cải thiện chất lượng không khí vốn ở mức báo động.