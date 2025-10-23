Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Phần Lan: Mở ra một chương hợp tác mới đầy triển vọng

(Ngày Nay) - Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Phần Lan sẽ mở ra giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác với Phần Lan.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20-22/10 đã thành công tốt đẹp với những dấu ấn nổi bật.

Đây là cơ hội quan trọng để hai nước nhìn lại những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong quá khứ cũng như đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Phần Lan được xây dựng trên nền tảng 52 năm hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, với mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Phần Lan là một trong những nước Bắc Âu đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, ngày 25/1/1973. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội được thành lập năm 1974 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Helsinki vào cuối năm 2005. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp.

Trong nhiều thập kỷ, Phần Lan là đối tác viện trợ phát triển quan trọng của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như cấp-thoát nước, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp… góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Cho tới nay, “nước sạch Phần Lan” vẫn được người dân Việt Nam nhắc đến như một biểu tượng của tình hữu nghị và sự giúp đỡ hiệu quả, bền bỉ từ bạn bè Phần Lan. Nhiều dự án ở các vùng sâu, vùng xa đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân Việt Nam. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp cũng như tiếp xúc tại các hoạt động đa phương. Kim ngạch thương mại hai chiều duy trì ở mức ổn định.

Thủ đô Helsinki là thành phổ biển xinh đẹp của Phần Lan với nhiều công trình kiến trúc độc đáo và cây xanh. Tại Helsinki, từ phố xá, nhà cửa cho đến phương tiện giao thông công cộng đều được thiết kế nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng cao nhất.

Tại đây, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống do Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên thống nhất cho rằng chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước và nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, quan hệ hai nước vẫn tiếp tục phát triển bền chặt.

Tại hội đàm, Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á; bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm lần này, hai nước sẽ có những bước phát triển hợp tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Đánh giá cao chính sách đối ngoại của Phần Lan, hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng chung, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan; ghi nhớ sự hỗ trợ của Phần Lan dành cho Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước và bày tỏ mong muốn Phần Lan tiếp tục là đối tác, là người bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Phần Lan lên Đối tác Chiến lược. Hai bên đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Việt Nam-Phần Lan, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Hai bên cam kết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao ở mọi cấp để củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; nhất trí hợp tác về kinh tế là trụ cột quan trọng trong Quan hệ đối tác chiến lược; đẩy mạnh các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, mạng viễn thông 5G/6G và các công nghệ xanh; mong muốn thúc đẩy các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật, học bổng và triển khai các chương trình, dự án chung.

Đặc biệt, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và kinh tế tuần hoàn, chú trọng chuyển đổi số, quản lý tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu; nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác giữa các doanh nghiệp, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân…

Chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Phần Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và thành phố Helsinki (Phần Lan) phối hợp tổ chức Chương trình hòa nhạc đặc biệt với sự tham dự đông đảo của bạn bè Phần Lan và cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan, góp phần đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia, những người bạn cách xa về địa lý nhưng lại gần gũi trong khát vọng vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững.

Trong một buổi tối tràn đầy cảm xúc, với âm nhạc, tình hữu nghị và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước, Chương trình hòa nhạc không chỉ là lời chào mừng mà còn là sự kiện văn hóa đặc biệt kỷ niệm bước phát triển mới trong quan hệ song phương Việt Nam-Phần Lan, mở ra một chương hợp tác mới đầy triển vọng.

Bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan chia sẻ trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Phần Lan đã cùng nhau viết nên một câu chuyện hợp tác rất đặc biệt - từ quan hệ viện trợ phát triển, hai nước đã chuyển mình thành những đối tác bình đẳng, cùng hướng tới tương lai xanh, đổi mới và sáng tạo.

Đặc biệt, sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo của Việt Nam và Phần Lan ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Phần Lan lên Đối tác Chiến lược. Đây là bước phát triển mang tính đột phá, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu sắc, tin cậy và toàn diện, hơn bao giờ hết, thể hiện niềm tin chính trị vững chắc và tầm nhìn chung hướng tới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đặc biệt ấn tượng với tinh thần hợp tác, cởi mở, thực chất của các doanh nghiệp Phần Lan - những đối tác có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và quản trị hiệu quả, tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan, Tổng Bí thư tin tưởng tương lai phía trước còn nhiều tiềm năng rộng mở, hai bên có thể cùng nhau xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu giữa một nền kinh tế Bắc Âu tiên tiến và một quốc gia Đông Nam Á năng động. Đó không chỉ là hợp tác giữa hai chính phủ, mà còn là hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp, trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và cùng phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Phần Lan đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác: Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn ICEYE (tại Phần Lan); Biên bản ghi nhớ giữa Viettel và Tập đoàn Nokia (tại Phần Lan); Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Nokia (tại Phần Lan); Biên bản ghi nhớ giữa VNPT và Tập đoàn F-Secure (tại Phần Lan); Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Tập đoàn Airways Aviation (tại Phần Lan).

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác: Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công của Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan.

Với nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp cùng những tiềm năng và dư địa hợp tác rộng mở, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Phần Lan sẽ mở ra giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác với Phần Lan; đem lại nhiều kết quả tích cực vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.