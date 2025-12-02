Người dân Phú Yên gượng dậy sau lũ với sự chung tay của tình nghĩa đồng bào cả nước

(Ngày Nay) - Dù trận lũ lịch sử đã trôi qua gần nửa tháng, Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk vẫn còn ngổn ngang dấu vết thiên tai. Mỗi ngày, có hàng trăm chuyến xe cứu trợ liên tục đổ về, mang theo lương thực, nhu yếu phẩm và tinh thần sẻ chia từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Ngày 1/12, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, cùng Báo Thanh Niên và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, ủng hộ 100 tấn gạo, 1,5 tỷ đồng tiền mặt và 500 chiếc mền đến hỗ trợ người dân vùng lũ. Đây là lần thứ ba Quỹ trở lại địa phương trong đợt thiên tai năm nay, với mong muốn phần nào xoa dịu những mất mát quá lớn mà bà con phải gánh chịu.

100 tấn gạo được Quỹ Khởi Sự Từ Tâm thu mua và vận chuyển từ Đồng Tháp vượt hơn ngàn cây số đến địa phương. Suốt nửa tháng qua, những chuyến xe nghĩa tình vẫn ngày đêm lăn bánh, kịp thời tiếp sức, sát cánh cùng bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trong đợt hỗ trợ này, Quỹ trao quà tại 4 địa bàn bị thiệt hại nặng nhất: xã Hòa Xuân, phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp và xã Sơn Hòa, với tổng cộng 5.000 hộ dân. Mỗi hộ nhận 20 kg gạo và 300.000 đồng để mua các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ôm hai bao gạo ra ngoài ngồi chờ xe đến chở, bà Trần Thị Lùng (80 tuổi) xúc động nói, “Hôm nay, tôi mừng lắm khi được nhận gạo và tiền mặt. Giờ có tiền cũng khó mua gạo, cứ có gạo là tôi yên tâm.Quý lắm tình nghĩa đồng bào ta”.

Còn ông Nguyễn Lý, xã Sơn Hòa, chia sẻ: “Sau lũ, nhà tôi trắng tay, không còn hạt thóc nào. Ăn mì gói suốt cũng ngán. Nhờ những chuyến xe cứu trợ, chúng tôi không thấy mình bị cô đơn. Dù thiệt hại nhiều nhưng cũng thấy ấm lòng”.

Trong chuyến công tác lần này, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cũng tiếp nhận thêm 3 em nhỏ vừa mất cha trong lũ lụt tại xã Hòa Xuân, mẹ các cháu bị câm, giao tiếp khó khăn. Gia đình thuộc diện khó khăn, cuộc sống rơi vào cảnh bế tắc sau khi người cha trụ cột qua đời.

Ba em nhỏ được đưa vào chương trình Học bổng “Tự Lực Vì Chính Tôi”, nâng tổng số trẻ mồ côi vì thiên tai được Quỹ tiếp nhận trong một tháng qua lên 12 em ở nhiều tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, cho biết: “Trước mắt, Quỹ sẽ hỗ trợ 3 cháu nhỏ 36 triệu đồng trong năm đầu tiên và phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo các cháu được chăm lo đời sống hằng ngày. Về lâu dài, Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ học bổng để các cháu được đến trường đến năm 18 tuổi, góp phần san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình.”

Ông Đức chia sẻ thêm: “Mất mát của gia đình quá lớn. Chúng tôi kỳ vọng những hỗ trợ ban đầu này sẽ trở thành điểm tựa giúp các cháu vượt qua biến cố".