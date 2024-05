TP HCM: Hơn 70% học sinh lớp 9 có cơ hội vào lớp 10 công lập

(Ngày Nay) - Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 của Thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh khiến nhiều phụ huynh, học sinh học lớp 9 lo lắng bởi kỳ thi tuyển này trở nên căng thẳng hơn. Cụ thể, năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 113 trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn là 71.020 chỉ tiêu, giảm tới 6.124 chỉ tiêu so với năm trước.

Trong báo cáo về công tác phân luồng sau tốt nghiệp Trung học cơ sở và giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, định hướng giảm tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập các trường Trung học phổ thông năm học 2024-2025 so với năm học trước là phù hợp với định hướng phân luồng sau Trung học cơ sở. Mặt khác, thực tế công tác tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập những năm gần đây cho thấy số học sinh đăng ký nhập học chỉ đạt 62-63% so với học sinh lớp 9 tốt nghiệp Trung học cơ sở. Vì thế, để tránh tình trạng thí sinh ảo, đăng ký dự thi nhưng không nhập học, năm nay Sở giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập dựa trên cơ sở rà soát khả năng tiếp nhận của các trường cũng như sát với điều kiện thực tế tuyển sinh (đạt 63% số học sinh lớp 9 tốt nghiệp).

Trên thực tế tổng chỉ tiêu lớp 10 các Trường công lập trên địa bàn năm nay chỉ giảm 5.324. Bởi, hiện Sở chưa giao chỉ tiêu cho Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa do đang thực hiện quy trình thủ tục tách từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (205 chỉ tiêu); Sở cũng không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường Phổ thông Năng khiếu trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (595 chỉ tiêu).

Mặt khác, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông được công nhận tương đương với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở đã giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 cho các đơn vị giáo dục thường xuyên trên địa bàn là 12.036 chỉ tiêu.

Như vậy, tổng chỉ tiêu mà học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở có thể lựa chọn học tiếp theo chương trình tại các cơ sở loại hình công lập trên địa bàn (trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên) vẫn chiếm 72% so với tổng số học sinh đang học lớp 9 trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, tổng số chỉ tiêu mà học sinh tốt nghiệp lớp 9 có thể lựa chọn học tiếp tại các cơ sở loại hình công lập là 83.856 chỉ tiêu; chiếm 72% học sinh lớp 9, chiếm 73% so với số học sinh lớp 9 dự kiến tốt nghiệp Trung học cơ sở và dự kiến đạt 82% so với học học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh 10 năm nay.

Năm học này toàn Thành phố có 115.759 học sinh đang học lớp 9, số học sinh dự kiến tốt nghiệp lớp 9 là 114.601 học sinh (tỷ lệ 99%). Dựa trên thống kê, phân tích tình hình tuyển sinh ở những năm học trước, Sở dự kiến năm nay có hơn 13.400 học sinh sẽ không đăng ký dự thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các em không vào được lớp 10 các loại hình cơ sở công lập thì có theo học các loại hình khác như học nghề, học lớp 10 tư thục. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh tất cả các chương trình học sau tốt nghiệp Trung học cơ sở là 122.899 chỉ tiêu (cao hơn so với số học sinh lớp 9 năm học 2023-2024 là 7.140 chỉ tiêu).