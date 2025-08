TPBank khẳng định uy tín nhờ kinh doanh hiệu quả cùng hệ sinh thái số tiên phong

(Ngày Nay) - Với lợi nhuận đạt hơn 4.100 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 và tổng tài sản đạt 428.600 tỷ đồng, TPBank không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững mà còn được vinh danh trong Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2025 do Vietnam Report công bố. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của TPBank trong nhóm ngân hàng dẫn đầu trên thị trường.

Mở rộng quy mô và chất lượng tài sản, nền tảng tăng trưởng bền vững

TPBank tiếp tục chứng tỏ năng lực hoạt động hiệu quả với lợi nhuận trước thuế vượt 4.100 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản gần chạm ngưỡng 428.600 tỷ đồng (tương đương 17 tỷ USD), hoàn thành 95% kế hoạch cả năm và tăng hơn 18% so với cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng đồng bộ về quy mô và chất lượng.

Hoạt động tín dụng ghi nhận kết quả ấn tượng với dư nợ đạt gần 293.500 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch năm, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng 11,7% được hướng đến các lĩnh vực chiến lược như bán lẻ, bất động sản và tài chính tiêu dùng - những lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và khả năng sinh lời ổn định.

Đặc biệt, TPBank duy trì hiệu quả quản trị vốn xuất sắc với các chỉ số an toàn vượt trội: tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 77%, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 12% - vượt xa quy định của Ngân hàng Nhà nước, cùng với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ. Những chỉ số này phản ánh sự cân bằng hợp lý giữa tăng trưởng và an toàn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Đa dạng hoá nguồn thu cùng hệ sinh thái số đặc trưng và hiệu quả

TPBank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số với kết quả huy động vốn ấn tượng đạt gần 377.500 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cũng tăng lên gần 23%, thể hiện hiệu quả rõ rệt từ chiến lược phát triển ngân hàng số và sự tin tưởng ngày càng lớn từ khách hàng.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, TPBank nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng số nhờ nền tảng công nghệ hiện đại và khả năng tiếp cận hiệu quả với khách hàng trẻ, cùng với định vị thương hiệu rõ ràng trong mảng bán lẻ.

Chiến lược đa dạng hóa nguồn thu đã mang lại kết quả tích cực khi tổng thu nhập hoạt động trong nửa đầu năm 2025 đạt hơn 9.100 tỷ đồng, trong đó thu từ dịch vụ chiếm tới 21% với khoảng 1.900 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng hơn 14% so với cùng kỳ. Minh chứng cho hướng đi chiến lược đúng đắn, giúp TPBank giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ tín dụng, tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Uy tín vững vàng trong Top các ngân hàng hàng đầu

TPBank với năng lực cạnh tranh mạnh mẽ và vị thế vững chắc trên thị trường vinh dự được ghi danh trong Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2025 do Vietnam Report công bố, cùng với những tên tuổi lớn như Techcombank, ACB, HDBank, VPBank, Sacombank, SHB, LPBank và VIB. Bảng xếp hạng này dựa trên 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát ý kiến từ các bên liên quan.

Vietnam Report cũng dự báo ngành ngân hàng sẽ có 5 cơ hội tăng trưởng lớn trong tương lai, bao gồm: đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tài chính số, tăng cường đầu tư chuyển đổi số, triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, cùng với các bộ luật được sửa đổi. Đây là những lĩnh vực mà TPBank đã và đang đầu tư mạnh mẽ.

Cổ phiếu TPB hiện có mức định giá hấp dẫn với P/B gần 1 lần và đã tăng hơn 35% so với mức đáy tháng 4, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngân hàng cũng duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn với cổ tức tiền mặt 10% và kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức 5% từ lợi nhuận chưa phân phối.

Với những kết quả kinh doanh vượt trội, hệ sinh thái số tiên phong và sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín, TPBank đang khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu về hiệu quả, uy tín và tiềm năng phát triển bền vững trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.