TPHCM: khoảng 150 nghệ sĩ đa loại hình diễn vở xiếc - rối “Mơ show”

(Ngày Nay) -Tối 12/6, vở diễn nghệ thuật xiếc - rối “Mơ show” chính thức ra mắt khán giả tại rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Đây là vở xiếc - rối có quy mô lớn nhất của TPHCM cho đến hiện tại.

Mơ show là chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhằm phục vụ biểu diễn tại rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ – công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm của TPHCM.

Dự án được sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao đầu tư, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện, mang ý nghĩa quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM.

Tại đêm ra mắt, gần 2.000 khán giả đã được thưởng thức những màn trình diễn dàn dựng độc đáo, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp nghệ thuật xiếc - rối - mapping với lực lượng hùng hậu với khoảng 150 nghệ sĩ đa loại hình (xiếc, múa rối, võ thuật, múa, hợp xướng...) cùng biểu diễn.

Mơ show kể câu chuyện giàu cảm xúc và tính biểu tượng cao về hành trình đến với nghệ thuật thông qua sự trưởng thành của một đứa bé – từ những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc, sự sống đến khi khám phá và gọi tên các cung bậc cảm xúc của mình. Qua vở diễn, đội ngũ sáng tạo gửi gắm khát vọng của những người làm nghệ thuật Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trong hành trình sáng tạo và phát triển nghệ thuật đương đại mang đậm bản sắc văn hóa TPHCM.

Với nghệ thuật múa rối dẫn dắt mạch truyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn và kỹ thuật trình chiếu mapping mở ra thế giới nội tâm đầy sắc màu của nhân vật, Mơ show được kỳ vọng góp phần tái định vị nghệ thuật xiếc - rối như một hình thức nghệ thuật chất lượng cao, có khả năng khám phá nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả, hướng đến giáo dục giá trị chân, thiện, mỹ.

Chương trình cũng nhằm khai thác, từng bước định vị rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ là không gian biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao của TPHCM. Trung tâm Nghệ thuật TPHCM hướng đến xây dựng sản phẩm nghệ thuật hiện đại, gần gũi, phục vụ đa dạng đối tượng khán giả và thử nghiệm mô hình kể chuyện kết hợp công nghệ biểu diễn mới nhằm tối ưu hoá công năng của rạp.

Vở diễn ra mắt dịp này cũng hướng đến chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Mơ show tiếp tục biểu diễn phục vụ các khách mời trong 2 ngày 13 và 14/6 nhằm thăm dò thị hiếu, lắng nghe góp ý khán giả. Sau đó sẽ mở bán vé vào mỗi sáng cuối tuần, kéo dài đến hết tháng 9/2026.