TPHCM: tham quan miễn phí Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ

Minh Khang
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nhằm quảng bá Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ đến công chúng, tạo điều kiện để khán giả tiếp cận, tìm hiểu về cơ sở vật chất, công năng và hoạt động nghệ thuật của rạp, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tổ chức chương trình tham quan miễn phí rạp trong 4 ngày 18 và 19/4, 15 và 17/5.
Sân khấu thiết kế chuẩn cho nghệ thuật xiếc ở Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ
Trung tâm Nghệ thuật TPHCM được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM về việc tổ chức lại Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM. Ngoài tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đơn vị còn quản lý các cơ sở nghệ thuật như: Nhà hát TPHCM, Rạp xiếc Công viên Gia Định, Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ..., có thể tạo một hệ sinh thái sáng tạo sôi động, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả.

TPHCM: tham quan miễn phí Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ ảnh 1

Các nghệ sĩ xiếc tập luyện với sân khấu nước ở Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ

Nhằm giới thiệu không gian nghệ thuật hiện đại, đa năng phục vụ các hoạt động biểu diễn và sự kiện văn hóa quy mô lớn, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tổ chức chương trình tham quan Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, tạo cơ hội cho công chúng vào tham quan tự do.

TPHCM: tham quan miễn phí Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ ảnh 2

Đại diện Ban quản lý rạp giới thiệu sơ nét về kiến trúc, công năng Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ.

Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ là công trình quy mô hiện đại với thiết kế gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m². Nổi bật trong đó là sân khấu chính có sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi, chiều cao khoảng 24m, tạo nên không gian biểu diễn rộng lớn và ấn tượng. Được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng sân khấu tiên tiến hiện đại, nơi đây có khả năng đáp ứng đa dạng các loại hình nghệ thuật phức hợp từ xiếc, ca múa nhạc đến các chương trình biểu diễn quy mô lớn, mang đến trải nghiệm sống động và chuyên nghiệp cho khán giả.

TPHCM: tham quan miễn phí Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ ảnh 3

Các nghệ sĩ múa rối nước hướng dẫn khách tham quan điều khiển các con rối

Tại chương trình, khách tham quan sẽ: tham gia check-in photobooth; xem video giới thiệu tổng quan về Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ; tham quan kiến trúc khán phòng bên trong; trải nghiệm hệ thống âm thanh, ánh sáng và tìm hiểu công năng sân khấu chính (2000 chỗ) qua hoạt động tập luyện của các nghệ sĩ xiếc, rối; giao lưu, chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Được biết, cả 4 suất tham quan theo kế hoạch hiện tại đều đã quá tải lượng khách đăng ký tham gia. Ban tổ chức cho biết, từ dự kiến đón khoảng 1.500 khách, nay lượng khách ghi nhận được đã hơn 2.000 mà nhu cầu khách tham quan vẫn còn rất lớn.

TPHCM: tham quan miễn phí Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ ảnh 4

Khán giả hứng thú quan sát sàn sân khấu hạ xuống và nước dâng lên

Trung tâm Nghệ thuật TPHCM cũng đang chuẩn bị chương trình biểu diễn định kỳ phục vụ khán giả tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ.

Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hợp tác giữa Trung tâm Thông tin UNESCO và Art Nation
(Ngày Nay) - Sự tham gia của Unesco Center of Information - Trung tâm Thông tin Unesco (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) trong vai trò đơn vị bảo trợ cho Art Nation hứa hẹn tạo nên một điểm giao thoa ý nghĩa giữa học thuật và truyền thông, giữa việc phát huy giá trị văn hóa với thực hành nghệ thuật đương đại.
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
(Ngày Nay) - Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”.
TPHCM: Khuyến đọc tại khu dân cư
(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với phường Cát Lái tổ chức hội sách với chủ đề: “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.
Vẫn còn 68 mã cổ phiếu bị cắt margin.
(Ngày Nay) - Báo cáo cập nhật đến ngày 16/4 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), hiện vẫn ghi nhận 68 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Con số này cho thấy, bên cạnh sự phục hồi cục bộ của thị trường, chất lượng tài chính của một bộ phận doanh nghiệp niêm yết vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter mới đây đã chính thức khiếu nại về hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến chatbot Grok AI. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trước tình trạng nạn lạm dụng kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi về việc xây dựng cơ sở pháp lý quản lý chatbot.
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 18/4, giới chức Iran cảnh báo nước này có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi tuyến hàng hải huyết mạch này vừa được mở lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có hiệu lực.
Hé lộ khác biệt trong hoạt động gen giữa tế bào não nam và nữ
(Ngày Nay) - Theo tờ Nature, bằng cách phân tích hơn một triệu tế bào não, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra những khác biệt trên diện rộng về mô hình hoạt động gen giữa não bộ nam và nữ. Phát hiện đột phá này có thể giúp giải đáp lý do tại sao rủi ro mắc một số bệnh lý về não - chẳng hạn như tâm thần phân liệt và bệnh Alzheimer - lại khác nhau giữa hai giới.