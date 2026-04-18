TPHCM: tham quan miễn phí Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ

(Ngày Nay) - Nhằm quảng bá Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ đến công chúng, tạo điều kiện để khán giả tiếp cận, tìm hiểu về cơ sở vật chất, công năng và hoạt động nghệ thuật của rạp, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tổ chức chương trình tham quan miễn phí rạp trong 4 ngày 18 và 19/4, 15 và 17/5.

Trung tâm Nghệ thuật TPHCM được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM về việc tổ chức lại Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM. Ngoài tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đơn vị còn quản lý các cơ sở nghệ thuật như: Nhà hát TPHCM, Rạp xiếc Công viên Gia Định, Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ..., có thể tạo một hệ sinh thái sáng tạo sôi động, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả.

Nhằm giới thiệu không gian nghệ thuật hiện đại, đa năng phục vụ các hoạt động biểu diễn và sự kiện văn hóa quy mô lớn, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tổ chức chương trình tham quan Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, tạo cơ hội cho công chúng vào tham quan tự do.

Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ là công trình quy mô hiện đại với thiết kế gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600 m². Nổi bật trong đó là sân khấu chính có sức chứa lên đến 2.000 chỗ ngồi, chiều cao khoảng 24m, tạo nên không gian biểu diễn rộng lớn và ấn tượng. Được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng sân khấu tiên tiến hiện đại, nơi đây có khả năng đáp ứng đa dạng các loại hình nghệ thuật phức hợp từ xiếc, ca múa nhạc đến các chương trình biểu diễn quy mô lớn, mang đến trải nghiệm sống động và chuyên nghiệp cho khán giả.

Tại chương trình, khách tham quan sẽ: tham gia check-in photobooth; xem video giới thiệu tổng quan về Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ; tham quan kiến trúc khán phòng bên trong; trải nghiệm hệ thống âm thanh, ánh sáng và tìm hiểu công năng sân khấu chính (2000 chỗ) qua hoạt động tập luyện của các nghệ sĩ xiếc, rối; giao lưu, chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Được biết, cả 4 suất tham quan theo kế hoạch hiện tại đều đã quá tải lượng khách đăng ký tham gia. Ban tổ chức cho biết, từ dự kiến đón khoảng 1.500 khách, nay lượng khách ghi nhận được đã hơn 2.000 mà nhu cầu khách tham quan vẫn còn rất lớn.

Trung tâm Nghệ thuật TPHCM cũng đang chuẩn bị chương trình biểu diễn định kỳ phục vụ khán giả tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ.