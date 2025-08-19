(Ngày Nay) - Sáng ngày 19/8, Lễ khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng đại mà còn là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực của TP HCM trong việc đầu tư cho văn hóa và sáng tạo.

Đây là công trình được UBND TPHCM chỉ đạo đầu tư và xây dựng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại, góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM trên bản đồ văn hóa - nghệ thuật cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - đơn vị được giao làm chủ đầu tư - trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện. Tập đoàn Afmea Cirus Group (Vương quốc Bỉ) lập dự án và thiết kế cơ sở. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn và Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) đảm nhận thi công chính.

Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ có diện tích 10.000 m2 với tổng mức đầu tư 1.395 tỷ đồng. Công trình gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, có tổng chiều cao 57,5 m và diện tích sàn gần 29.500 m².

Công trình này có khán phòng chính 2.000 chỗ với sân khấu hiện đại, đáp ứng các kỹ thuật trình diễn phức hợp (đu bay, treo, rơi kiểm soát trên hệ sàn sân khấu nâng, hạ, hồ nước, sân băng); khán phòng 300 chỗ (tầng 8) được trang bị đầy đủ thiết bị luyện tập, nhào lộn, biểu diễn trên không…; khu triển lãm - hội nghị (tầng 10), khu nhà ăn và bếp công suất lớn (tầng 11), sân thượng đa chức năng…

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và đơn vị trực thuộc là Trung tâm Nghệ thuật TPHCM được UBND TPHCM giao quản lý, vận hành, xác định tầm nhìn đưa Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ trở thành thiết chế văn hóa có thương hiệu của TPHCM. Mô hình hoạt động sẽ kết hợp nội dung cốt lõi (xiếc, múa rối, nghệ thuật biểu diễn đa phương tiện) với các sự kiện đa dạng như nhạc kịch, vũ kịch, hòa nhạc, festival, chương trình truyền hình, hội nghị, triển lãm…

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy khẳng định, công trình là dự án lớn, chủ trương đúng đắn của TPHCM với mục tiêu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân cũng như phát huy, sử dụng hiệu quả quỹ đất trong khu vực. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các ngành nghệ thuật của TPHCM phát triển, có hướng đi mới; xây dựng lực lượng văn nghệ sĩ dồi dào, phục vụ tốt hơn cho ngành công nghiệp văn hóa của TPHCM.

Để công trình sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, trở thành điểm đến thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước, thay mặt lãnh đạo TPHCM, bà Diệu Thúy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng Trung tâm Nghệ thuật TPHCM khẩn trương xây dựng đề án chiến lược và kế hoạch đi kèm các tổ hợp giải pháp đồng bộ, dài hạn, tổng thể để sân khấu được sáng đèn liên tục với mục tiêu cốt lõi là kéo khán giả đến rạp, tạo môi trường hấp dẫn cho văn nghệ sĩ mạnh dạn dấn thân và tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân tại đây…

Dịp này, lãnh đạo TPHCM, các đại biểu dự lễ cũng quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ thời gian qua.