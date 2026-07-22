TPHCM: nghệ thuật và du lịch “bắt tay” nhau cùng quảng bá hình ảnh

(Ngày Nay) - Trưa 22/7, tại Nhà hát TPHCM (phường Sài Gòn), Trung tâm Nghệ thuật TPHCM và Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình hướng đến phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM thông qua phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Theo bản ghi nhớ, 2 đơn vị sẽ phối hợp phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng do Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện và phối hợp Trung tâm Xúc tiến du lịch tổ chức.

Cả hai xác định nhiều nội dung hợp tác trọng tâm. Trong đó, phối hợp nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, không gian sáng tạo và các sự kiện văn hóa; từng bước đưa các chương trình nghệ thuật trở thành sản phẩm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá các chương trình nghệ thuật trên các nền tảng truyền thông, sự kiện xúc tiến du lịch, hệ thống thông tin du lịch và các hoạt động quảng bá trong nước, quốc tế; đồng thời kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không và các đối tác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận du khách.

Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm, roadshow, famtrip, presstrip, đón các đoàn báo chí, doanh nghiệp lữ hành, KOLs và khách quốc tế nhằm quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa của TPHCM.

Phát triển các sản phẩm văn hóa nghệ thuật do Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện phục vụ khách MICE, kinh tế đêm và chương trình kích cầu du lịch, xây dựng các gói dịch vụ, ưu đãi, vé trải nghiệm và quà tặng dành cho du khách; góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách khi đến TPHCM.

Tăng cường chia sẻ thông tin, nghiên cứu xu hướng phát triển du lịch văn hóa và công nghiệp văn hóa, từng bước đề xuất các mô hình phát triển kinh tế sáng tạo gắn với du lịch, phù hợp với định hướng phát triển của TPHCM giai đoạn 2026 – 2030.

NSND Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhận định, với không gian mới, TPHCM có rất nhiều dư địa để phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, du lịch văn hóa được thành phố rất quan tâm và xem là một trụ cột cho công nghiệp văn hóa. Thời gian qua, 2 ngành văn hóa và du lịch TPHCM đã có nhiều sự hợp tác với bước đi rõ ràng thông qua xây dựng các lễ hội ngày càng chuyên nghiệp, có hệ sinh thái, tổ chức bài bản, có tiêu chí quốc tế (Lễ hội Âm nhạc quốc tế Hozo, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Áo dài...) cũng như xây dựng điểm đến cho du khách khi đến TPHCM mà mới nhất là Mơ show của Trung tâm Nghệ thuật TPHCM. “Lễ ký kết hôm nay đánh dấu bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy công nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa của TPHCM” – NSND Thanh Thúy khẳng định.

Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa đánh giá cao tiềm năng xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa về đêm của TPHCM. Trong đó, bên cạnh những sô diễn ở khu vực trung tâm, cần mở hướng phát triển trải nghiệm văn hóa sông nước đặc trưng với hệ thống sông rạch nổi bật của TPHCM.

Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM Lê Hồng Sơn cũng cho biết, với lễ ký kết này, 2 đơn vị sẽ nhanh chóng triển khai các bước hợp tác cụ thể để mang đến những sản phẩm, sự kiện văn hóa không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM mà còn hướng đến xuất khẩu văn hóa. “Sau hiệu quả chương trình Mơ show tại rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, chúng tôi dự kiến mở rộng hệ sinh thái dịch vụ cũng như chuẩn bị tiếp Mơ show 2, 3 và đặc biệt là một liên hoan xiếc quốc tế có thể diễn ra vào cuối năm” – ông Lê Hồng Sơn chia sẻ về kế hoạch sắp tới sau ký kết.