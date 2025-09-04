Trạm sạc V-Green xuất hiện khắp nơi tại Hà Nội, tài xế nói “tiện hơn đổ xăng”

(Ngày Nay) - Hà Nội là một trong nhiều địa phương đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số lượng trạm sạc xe điện V-Green. Từ các tuyến phố lớn tới ngõ nhỏ, những trạm sạc xuất hiện ngày càng nhiều, mang lại sự thuận tiện cho người dùng.

Thời gian gần đây, các diễn đàn chủ xe điện xuất hiện ngày càng nhiều chia sẻ về hệ thống trạm sạc V-Green đang mọc lên từng ngày. Nhiều chủ xe đã chia sẻ sự hài lòng bởi trải nghiệm “ra phố gặp trạm sạc”, giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dùng cá nhân cũng như các tài xế dịch vụ.

Đơn cử tại Hà Nội, khu vực quận Tây Hồ cũ có hàng chục trạm sạc V-Green lớn nhỏ. Nổi bật trong số đó là trạm sạc quy mô lớn tại địa chỉ 464/18 Âu Cơ với 30 cổng sạc. Trạm sạc được đặt trong bãi đỗ xe rộng rãi, thoáng mát, thuận tiện cho việc di chuyển và đỗ xe.

Là một trong những trạm sạc lớn nhất khu vực, địa điểm này có thể được tìm thấy dễ dàng chỉ với vài thao tác tìm kiếm trên bản đồ. Điều này mang lại sự tiện lợi cho cả khách quen và người lần đầu đến sử dụng dịch vụ.

Trạm được trang bị 10 cổng sạc 60 kW và 20 cổng sạc 120 kW, đủ khả năng phục vụ cùng lúc 30 xe. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tài xế dịch vụ, giảm áp lực tìm điểm sạc và rút ngắn thời gian chờ.

Người dùng có thể sạc toàn bộ các mẫu xe điện VinFast tại đây, từ VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, cho đến VF 8 và VF 9 hay các dòng xe dịch vụ như Limo Green, Herio Green. Đặc biệt, trạm sạc được nhiều tài xế đánh giá cao bởi số lượng trạm sạc 120 kW chiếm đa số, nhất là các chủ xe cỡ lớn như VF 8 hay VF 9.

Tất cả các trụ sạc tại đây đều đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất hiện nay, theo chuẩn CCS2 quốc tế. Trạm hoạt động liên tục 24/7, không thu phí gửi xe, miễn phí vé vào cổng. Ngoài ra, trạm sạc tại đây còn có mái che, nhà vệ sinh riêng biệt, trở thành điểm nghỉ chân tiện lợi cho khách hàng.

Anh Lê Tuấn Anh (Cầu Giấy), tài xế Xanh Platform đánh giá cao chất lượng các trụ sạc tại trạm Âu Cơ. “Trạm sạc có công suất cao nên sạc nhanh, rất thuận tiện cho những tài xế chạy dịch vụ và khách hàng”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Phạm Văn Khánh (Thanh Xuân), chủ xe VinFast VF 5 cho biết rất thích những địa điểm có nhiều trụ sạc 120 kW. Anh cũng cho rằng hệ thống trạm sạc V-Green đáp ứng tốt nhu cầu của chủ xe. “Bây giờ cứ đi 2-3 km là có một trạm sạc, nên chẳng phải lo lắng gì”, anh Khánh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Phạm Đức Trung (Hà Đông), tài xế Xanh SM Platform thì chia sẻ mong muốn ngày càng có nhiều trạm sạc nhượng quyền V-Green được mở thêm. “Từ khi có nhiều trạm sạc mở ra, đi đâu cũng tiện, từ nội thành tới ngoại thành, sạc chỉ 40-50 phút là đầy. Khi có nhiều trạm sạc hơn nữa, chắc chắn xe điện sẽ tiện hơn xe xăng”, anh Trung chia sẻ.

Ngoài trạm sạc tại đây, V-Green đang vận hành 150.000 cổng sạc khắp cả nước, cũng như không ngừng mở rộng hạ tầng nhờ mô hình nhượng quyền trạm sạc. Chủ đầu tư muốn hợp tác với V-Green hiện có thể tiếp cận gói tín dụng chuyên biệt từ VietinBank với quy mô 4.000 tỷ đồng, trong đó ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% tổng giá trị đầu tư, thời hạn linh hoạt đến 5 năm, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,3%/năm trong 12 tháng cho doanh nghiệp và 6,5%/năm cho cá nhân. Đặc biệt, chủ đầu tư có thể dùng chính trụ sạc hoặc tài sản khác làm bảo đảm.