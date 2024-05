Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo

(Ngày Nay) - Vietjet vừa được AirlineRatings vinh danh là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới” (Best Ultra Low-Cost Airline 2024) và “Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ trên tàu bay tốt nhất năm”(World’s Best Low-Cost Airline Onboard Hospitality 2024). Đây là hai hạng mục giải thưởng quan trọng của hàng không quốc tế do tổ chức đánh giá an toàn và chất lượng dịch vụ hàng không uy tín AirlineRatings bình chọn.