T&T Group khởi công dự án đô thị hơn 1.000 tỷ đồng tại Cà Mau

Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ kết quả sơ tuyển quốc tế và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Cà Mau đã công nhận kết quả trúng thầu và lựa chọn T&T Group là nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 30/12/2020. Theo đó, dự án được xây dựng với mục tiêu trở thành một khu đô thị văn minh – hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; góp phần phát triển đô thị bền vững và từng bước cụ thể hóa Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Dự án Khu đô thị mới khóm 5 tọa lạc tại vị trí đắc địa ở phường 1, giữa trung tâm thành phố Cà Mau, nơi tập trung đông dân cư và là nơi giao thương kinh tế, phát triển du lịch tại địa phương. Dự án tiếp giáp với tuyến đường Ngô Quyền và Vành đai 1 (Tạ Uyên nối dài), thừa hưởng lợi thế từ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ nên tạo điều kiện thuận lợi trong việc di chuyển và liên kết các vùng ở khu vực lân cận.

Theo quy hoạch, với quy mô gần 23 ha, dự án sẽ xây dựng tổng số 1.307 sản phẩm, đa dạng các loại hình như: nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở liên kế, nhà ở biệt thự, nhà ở hỗn hợp và nhà ở xã hội. Cùng với các dịch vụ tiện ích hiện đại, đầy đủ như: Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao, trường học, công trình y tế, thương mại – dịch vụ,…, dự án hứa hẹn sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng của gần 5.000 cư dân tại tỉnh Cà Mau trong tương lai, đáp ứng nhu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của người dân địa phương.

Đặc biệt, lấy cảm hứng thiết kế từ những khu vực nổi tiếng trên thế giới như Colmar (Pháp) hay Palmanova (Italia), dự án được xây dựng nhằm kiến tạo nên một khu đô thị hiện đại, đồng bộ; vừa hội tụ những tinh hoa của thế giới, vừa mang đậm văn hóa sông nước gắn liền với hình ảnh đặc trưng của miền Tây Nam Bộ để trở thành điểm đến lý tưởng - “Dấu ấn miền cực Nam”. Trong đó, điểm nhấn kiến trúc độc đáo của toàn dự án là kết hợp tinh tế giữa hai hình vuông – tròn, mang ý niệm về Trời – Đất, Âm – Dương hài hòa, và là đại diện cho những giá trị vật chất – tinh thần mang lại cho cộng đồng cư dân. Trong đó, vành ngoài – Vuông là các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, cây xanh, nhà ở phục vụ chung cho hoạt động đô thị; vành trong – Tròn là khu nhà ở thấp tầng kết hợp các điểm dịch vụ, điểm check-in và không gian mở, là nơi cư dân có thể thư giãn, giải trí và hòa mình vào thiên nhiên.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, dự án Khu đô thị mới khóm 5 được phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, phù hợp với chương trình phát triển đô thị và nhà ở của tỉnh Cà Mau, phù hợp với quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư, đơn vị thi công và các cấp, các ngành chức năng, cùng sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa phương, ông Lâm Văn Bi tin tưởng: “Dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn thành phố Cà Mau nói riêng và các địa phương lân cận nói chung, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group nhận định, dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành một khu đô thị đa năng hiện đại, đồng bộ về công trình kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển đồng bộ và bền vững; góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho dân cư địa phương và các khu vực lân cận. “Chúng tôi cam kết sẽ tập trung nguồn lực, nhân lực để triển khai thi công đảm bảo an toàn và chất lượng, hoàn thành dự án đúng tiến độ”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, để đồng hành với địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, Tập đoàn T&T Group đã trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Cà Mau.

Hiện nay, Cà Mau là một trong những địa bàn đầu tư chiến lược trong kế hoạch phát triển lâu dài của Tập đoàn T&T Group. Tháng 3/2021, T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong các lĩnh vực: đầu tư bất động sản, hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics, năng lượng, du lịch và thương mại dịch vụ. Sự kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau đã và đang từng bước hiện thực hóa các nội dung cam kết giữa doanh nghiệp và địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Ngoài tỉnh Cà Mau, Tập đoàn T&T Group cũng đã, đang triển khai nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, đồng bộ ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, tiếp tục khẳng định uy tín của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Mới đây nhất, T&T Group đã khởi công xây dựng hai dự án thuộc Quy hoạch bảo tôn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); khánh thành giai đoạn 1 của dự án T&T City Millennia (tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang).