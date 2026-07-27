Tung ưu đãi khủng hút dân về ở, Vinhomes nâng tầm giá trị bất động sản Ocean Park 2, 3

(Ngày Nay) - Không chỉ giúp cư dân tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt khi chuyển về ở, loạt ưu đãi mới của Vinhomes tại Ocean Park 2, 3 còn hướng tới mục tiêu lớn hơn: thúc đẩy cộng đồng cư dân hiện hữu, tạo sức sống cho toàn đại đô thị. Khi phố xá sáng đèn, dòng người hiện diện mỗi ngày cũng là lúc giá trị bất động sản và cơ hội kinh doanh được nâng lên một nấc mới.

“Ở sướng hơn, chi tiêu cũng nhẹ hơn”

Chị Hoài Anh chuyển về khu Thời Đại, Vinhomes Ocean Park 3, hơn nửa năm trước. Ban đầu, điều chị tìm kiếm chỉ là một môi trường sống rộng rãi hơn để con có không gian vui chơi. Nhưng sau khi chuyển về, cả gia đình ba thế hệ đều tìm thấy những tiện ích phù hợp ngay trong đại đô thị phía Đông Thủ đô.

Con gái chị học bơi tại CLB Kình ngư nhí gần nhà. Ông bà tham gia CLB Sức khỏe Tuổi Vàng với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ Vinmec. Riêng chị duy trì thói quen tập yoga mỗi sáng cuối tuần cùng hàng xóm trong công viên nội khu.

“Trước đây, muốn sử dụng những dịch vụ như vậy phải di chuyển khá xa. Còn bây giờ mọi thứ đều ở ngay gần nhà nên cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chị chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến chị bất ngờ hơn là những ưu đãi “khủng” dành cho cư dân về ở sớm vừa được Vinhomes triển khai.

Gia đình chị được giảm 50% chi phí khám chữa bệnh tại Vinmec Ocean Park 2, miễn phí sạc xe điện VinFast đến 2/2030, nhận voucher mua sắm tại Vincom, trong khi hai con được vui chơi miễn phí tại VinWonders cả năm.

“Cộng hết các khoản ấy, mỗi tháng gia đình tôi tự nhiên 'dôi' ra cả chục triệu đồng. Ở sướng mà chi phí lại tối ưu triệt để”, chị Hoài Anh tính toán.

Theo quan sát của chị, từ khi chính sách được triển khai, số lượng căn nhà hoàn thiện để chuẩn bị về ở tại khu Thời Đại và Vịnh Thiên Đường đối diện tăng lên rõ rệt.

Phố xá sáng đèn hút dòng tiền, tăng thanh khoản

Làn sóng cư dân chuyển về sinh sống đã mang đến sự thay đổi rõ rệt cho Vinhomes Ocean Park 2, 3. Các tuyến phố như The Venice, K-Town, Little Hong Kong hay dãy shophouse nội khu ngày càng đông khách. Thay vì chỉ nhộn nhịp vào cuối tuần, nhiều tuyến phố đã hình thành lượng khách ổn định mỗi ngày nhờ cộng đồng cư dân hiện hữu.

Đó cũng là lý do khiến anh Quốc Nam, nhà đầu tư sở hữu một shophouse và một biệt thự tại Vinhomes Ocean Park 2, thay đổi kế hoạch ban đầu.

“Tôi vốn mua để tích sản nên chưa định chuyển về ở ngay. Nhưng khi thấy cư dân ngày càng đông, các cửa hàng bắt đầu kinh doanh tốt và chủ đầu tư liên tục tổ chức sự kiện, tôi quyết định hoàn thiện căn biệt thự để đưa gia đình về ở trong năm nay”, anh cho biết.

Trên thị trường, nhiều dự án khép lại vai trò của chủ đầu tư ngay sau khi bàn giao nhà. Với Vinhomes Ocean Park 2, 3, câu chuyện lại khác.

Thay vì chờ cư dân tự hình thành cộng đồng, chủ đầu tư liên tục tung các chính sách khuyến khích khách hàng hoàn thiện nhà, chuyển về sinh sống và kinh doanh. Mục tiêu không chỉ là gia tăng trải nghiệm cho cư dân mà còn tạo nên sức sống thực cho đại đô thị - yếu tố ngày càng được xem là thước đo giá trị của bất động sản.

Là nhà đầu tư chuyên nghiệp, anh Nam đánh giá cao chiến lược mà Vinhomes đang theo đuổi. Việc hút dân về ở đông sẽ kéo theo phố xá sầm uất, phố xá sầm uất tạo ra dòng tiền từ cho thuê và kinh doanh, và chính dòng tiền ấy quay lại củng cố thanh khoản cho toàn thị trường khu vực.

“Điều này nói thì dễ nhưng không nhiều chủ đầu tư sẵn sàng làm, bởi nó đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn cùng cam kết vận hành lâu dài, thay vì chỉ dừng lại ở khâu bàn giao, bán nhà xong là hết trách nhiệm”, anh Nam nhận xét.

Nhìn rộng hơn, đây cũng là xu hướng mà ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhiều lần nhấn mạnh: thị trường đang phân hóa mạnh, người mua nhà không còn chỉ nhìn vào vị trí, mà ngày càng quan tâm đến tiện ích và năng lực vận hành của chủ đầu tư.

“Tôi cho rằng các dự án manh mún, thiếu hạ tầng đồng bộ sẽ ngày càng khó cạnh tranh, trong khi những khu đô thị mang lại giá trị sống thực, nơi cư dân sống thật, sử dụng thật, mới đủ sức giữ chân người mua và nhà đầu tư lâu dài”, ông Đính phân tích.

Đặc quyền “về ở sớm” cho cư dân Vinhomes Ocean Park 2, 3 Chào đón cộng đồng tinh hoa, Vinhomes mang tới chuỗi đặc quyền hấp dẫn cho cư dân Vinhomes Ocean Park 2, 3 chuyển về ở sớm. Theo đó, cư dân hoàn thiện và chuyển về trước ngày 31/12/2026 sẽ được giảm 30% phí dịch vụ HomeCare trong 3 năm đầu, được miễn phí 1 năm vé VinWonders cùng mức giảm sâu cho 2 năm kế tiếp. Cùng với đó là ưu đãi tới 50% phí khám Vinmec và giảm 30% dịch vụ VinPalace đến hết tháng 5/2027. Với mốc chuyển về trước ngày 31/3/2027, gia chủ sẽ được miễn phí sạc xe VinFast đến tận tháng 2/2030. Bên cạnh đó, toàn bộ cư dân đại đô thị đều được thụ hưởng trọn vẹn đặc quyền mua sắm Happy Hour tại các khu thương mại sầm uất và tự do tham gia mạng lưới câu lạc bộ thể thao, chuỗi sự kiện lễ hội ý nghĩa quanh năm.