Thị trường phản ứng ra sao trước thông tin Vinhomes Global Gate Hạ Long sắp ra mắt chung cư?

Chung cư Hạ Long ngày càng tăng nhiệt
Thị trường căn hộ tại Hạ Long đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi Quảng Ninh dẫn đầu miền Bắc về mức độ quan tâm trong tháng 5/2026, vượt cả Hưng Yên và Hà Nội.
Theo Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm tới chung cư tại Quảng Ninh tăng 13% so với tháng trước, trong khi Hưng Yên tăng 9% và Hà Nội tăng 4%, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn của thị trường đối với tiềm năng phát triển của Quảng Ninh.
Khác với nhiều địa phương phía Bắc, cư dân Hạ Long đã làm quen với mô hình nhà ở cao tầng từ khá sớm. Quỹ đất ở khu vực trung tâm ngày càng hạn chế trong khi tốc độ đô thị hóa không ngừng gia tăng khiến căn hộ trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình.
Bên cạnh nhu cầu ở thực, Hạ Long còn sở hữu dư địa lớn cho phân khúc căn hộ cho thuê. Là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, Hạ Long đón lượng lớn khách lưu trú mỗi năm, như năm 2025 là hơn 21 triệu lượt, tạo nhu cầu ổn định đối với các căn hộ cho thuê có vị trí đẹp và chất lượng vận hành cao.
Động lực tăng trưởng còn đến từ sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và logistics. Hàng loạt khu công nghiệp, khu kinh tế cùng các dự án hạ tầng chiến lược đang thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, kỹ sư và đội ngũ quản lý cấp cao đến Quảng Ninh làm việc dài hạn. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ chất lượng cao nhưng nguồn cung trên thị trường vẫn còn khá hạn chế.
Ở góc độ quy hoạch đô thị, TS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, khi điều kiện kinh tế tốt lên, người dân không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà ngày càng coi trọng chất lượng môi trường sống và hệ thống tiện ích.
“Khi các đô thị lõi đối mặt với áp lực về hạ tầng và môi trường, xu hướng dịch chuyển tới những khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ sẽ rõ nét. Đây là cơ hội để các đô thị có tốc độ phát triển nhanh như Hạ Long thu hút thêm cư dân và dòng vốn”, ông nhận định.
Chính bối cảnh đó khiến mọi thông tin về nguồn cung căn hộ chất lượng cao đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường.
Sức hút của dòng căn hộ Diamond, cạnh ga depot, sổ đỏ lâu dài, tầm view độc bản
Dù có gần 11.000 căn hộ được mở bán trong nửa đầu năm 2026, thị trường Hạ Long vẫn tồn tại khoảng trống ở phân khúc căn hộ cao cấp phục vụ nhu cầu ở thực lâu dài.
Thực tế, phần lớn nguồn cung hiện nay là căn hộ thương mại dịch vụ với thời hạn sở hữu 50-70 năm hoặc các dự án quy mô đơn lẻ, thiếu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.
Đây cũng là lý do cả khách ở thực và giới đầu tư dành sự quan tâm đặc biệt tới thông tin về quỹ căn cao tầng sắp ra mắt tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.
Được biết, dòng sản phẩm này sẽ thuộc phân khúc Diamond cao cấp nhất của cao tầng Vinhomes, đồng thời có sổ đỏ lâu dài. Đây được xem là lợi thế khác biệt trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên những tài sản có giá trị sử dụng bền vững và khả năng nắm giữ dài hạn.
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Cụm chung cư tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được phát triển theo tiêu chuẩn Diamond cao cấp nhất
Một điểm đáng chú ý khác là quỹ căn cao tầng này nằm trong lòng siêu đô thị quy mô hơn 6.200 ha, thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích all-in-one lần đầu hiện diện tại Hạ Long. Mô hình này tạo nên lợi thế mà các dự án phát triển đơn lẻ khó có được, đáp ứng xu hướng lựa chọn nơi ở gắn với chất lượng sống thay vì chỉ là một không gian cư trú đơn thuần.
Theo bà Phạm Thu Hường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản T-Land, thị trường bất động sản cao cấp đang chứng kiến sự chuyển dịch từ “mua diện tích” sang “mua trải nghiệm sống”.
“Những yếu tố như tiêu chuẩn vận hành, chất lượng vật liệu bàn giao và hệ tiện ích đồng bộ đang trở thành tiêu chí quan trọng khi khách hàng quyết định xuống tiền”, bà Hường nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, vị trí sát ga depot tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến vận hành năm 2028 cũng là điểm cộng lớn và không dễ sao chép. Trong xu hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, những dự án nằm cạnh các đầu mối hạ tầng chiến lược luôn hưởng lợi về khả năng kết nối cũng như dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.
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Các tòa căn hộ tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu lợi thế tầm nhìn thoáng đạt, bao quát vịnh Hạ Long.