Chuyên gia bất động sản: Vinhomes Sài Gòn Park như “món hời” còn sót lại từ chu kỳ 10 năm trước

(Ngày Nay) - Một tuần sau “Phiên đấu giá tuyệt tác” bùng nổ tại TP.HCM, sức nóng của siêu dự án Vinhomes Sài Gòn Park tiếp tục lan tỏa đến Hà Nội, thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư. Tại đây, giới đầu tư miền Bắc đã nhìn ra cơ hội hiếm có: sở hữu tài sản thực trong siêu đô thị mang hệ giá trị sống và tiện ích đi trước thị trường 10 năm, nhưng với mức giá chỉ tương đương 10 năm trước.

Nhà đầu tư miền Bắc săn tìm “vùng trũng giá” của thập kỷ trước

Là khách mời tại sự kiện “Phiên đấu giá tuyệt tác” ngày 20/6, ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Vietstarland, mang đến một góc nhìn toàn diện về lớp khách hàng phía Bắc đang ồ ạt "Nam tiến".

Theo ông, nhà đầu tư miền Bắc ít bị chi phối với rào cản về khoảng cách địa lý. Họ thường ra quyết định dựa trên 3 yếu tố: quy mô dự án, chu kỳ thị trường và tầm nhìn dài hạn. Mục đích cốt lõi của họ là khai thác kinh doanh và tích sản, để lại tài sản truyền đời cho thế hệ sau.

Dưới lăng kính ấy, ông Khiêm đánh giá, Vinhomes Sài Gòn Park đang lộ diện như một “vùng trũng giá” hiếm hoi giữa một thị trường đã neo cao. Đặt lên bàn cân so sánh với Ba Son (2 tỷ đồng/m²), Sala Thủ Thiêm (1 tỷ đồng/m²) hay Phú Mỹ Hưng (200 - 300 triệu đồng/m²), mức giá tiền đất chỉ từ 58 triệu đồng/m² tại đây được ví như “món hời” còn sót lại từ chu kỳ 10 năm trước.

“Dòng tiền từ miền Bắc dịch chuyển về phía Nam là một xu hướng tất yếu của sự thịnh vượng. Với quy mô áp đảo, gấp đôi Phú Mỹ Hưng và gấp ba lần Vinhomes Grand Park, mức giá chỉ từ 58 triệu/m² đất tại đây là vô cùng hợp lý, một cơ hội hiếm có để đón đầu thời vận của TP.HCM trong kỷ nguyên phát triển mới”, ông Hoàng Đình Khiêm khẳng định.

Bên cạnh yếu tố giá, giới đầu tư sành sỏi từ Hà Nội xuống tiền dứt khoát còn bởi họ nhận ra sự tương đồng giữa tọa độ này với Vinhomes Ocean Park phía Đông Thủ đô hồi năm 2018. Thời điểm ấy, gần như không ai nghĩ đến việc rời Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… để sang Gia Lâm bên kia sông an cư.

Bước ngoặt đến khi đại đô thị hoàn thành cũng là lúc Vành đai 3 được kết nối, đường Cổ Linh kéo dài và nút giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mở thông, cầu Vĩnh Tuy 2 về đích. Nhờ đó, khoảng cách vào nội đô rút xuống còn 15 - 20 phút. Giá nhà thấp tầng tại đây nhanh chóng tăng gấp 2 - 3 lần chỉ sau vài năm.

Vinhomes Sài Gòn Park hôm nay đang đứng ở đúng vị thế ấy. Chỉ cần bộ tư hạ tầng chiến lược, gồm Vành đai 3, Metro số 2, Quốc lộ 22 mở rộng và cao tốc xuyên Á TP.HCM - Mộc Bài đồng loạt về đích, làn sóng tăng giá tương tự sẽ được kích hoạt.

Hơn thế, siêu đô thị này còn mang trọn “hệ tiện ích của 10 năm sau” với quần thể 150ha dành cho các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, khởi nghiệp, sáng tạo, hơn 100 công viên tiện ích nội khu, cùng 36 trường học, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế… theo mô hình all-in-one khép kín mà các khu đô thị chật chội trong lõi trung tâm không bao giờ sao chép được.

Đối với anh Nguyễn Tiến Luật, nhà đầu tư dạn dày kinh nghiệm đã đồng hành cùng Vinhomes suốt 12 năm, thị trường phía Tây Bắc Sài Gòn đã bị nén suốt 7 - 10 năm không hề tăng giá. Đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư sành sỏi đi trước đón sóng.

“Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng kỳ tích ‘đại dịch chuyển’ và thành công rực rỡ của Vinhomes Ocean Park tại Hà Nội sẽ lặp lại tại đây”, anh Luật nhận định.

Hành động sớm để 10 năm nữa không phải tiếc nuối

Có một thực tế là nhiều nhà đầu tư miền Bắc đã đặt cọc Vinhomes Sài Gòn Park dù chưa từng vào TP.HCM xem dự án. Anh Nguyễn Quang Huy, nhà đầu tư Hà Nội, đang sở hữu bất động sản tại cả Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3, là một trong số đó. Sau khi tìm hiểu, nhanh đã nhanh tay chốt một căn liền kề 70m² tại khu Global Park, được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 36 tháng.

Anh Huy cho biết việc chọn mua dòng sản phẩm hoàn thiện nội thất giúp một người ở xa như anh tiết kiệm toàn bộ thời gian thiết kế, giám sát thi công, đồng thời loại bỏ hoàn toàn rủi ro đội vốn hay tăng giá nhân công, vật liệu. Khi nhận bàn giao căn nhà vào tháng 12/2027, anh có thể đưa tài sản vào khai thác sinh dòng tiền ngay lập tức bởi lúc này hàng loạt tiện ích lớn cũng đã vận hành.

“Tôi đặc biệt ấn tượng với tiến độ thi công ‘khủng khiếp’ của Vinhomes khi đổ tiền hoàn thiện đại tiện ích trước cả khi xây nhà”, anh Huy chia sẻ.

Với giới đầu tư miền Bắc như anh Huy, đây là cơ hội có 1-0-2 để nắm giữ một tài sản mang giá trị kép: hưởng trọn biên độ tăng giá từ “món hời của quá khứ”, đồng thời dễ dàng khai thác cho thuê nhờ chuẩn sống đỉnh cao của tương lai.

“8 trước, những người do dự với Vinhomes Ocean Park giờ chỉ biết tiếc nuối. Mười năm sau, chắc hẳn không ai muốn lặp lại câu chuyện đó thêm một lần nữa với Vinhomes Sài Gòn Park”, ông Hoàng Đình Khiêm đưa lời khuyên.

Từ 0h ngày 01/7/2026, toàn bộ giỏ hàng dự án Vinhomes Sài Gòn Park sẽ chính thức áp dụng biểu giá mới tăng từ 1% như chính sách đã thông báo trước đó. Khách hàng mua ngay trong tháng 6 sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hiện tại và được quyền chủ động lựa chọn những vị trí đẹp, giàu tiềm năng sinh lời bậc nhất.