Vinhomes Golden City chuẩn bị khai trương tiện ích 5 sao, cư dân háo hức chờ ngày nhận nhà về ở

(Ngày Nay) - Việc liên tiếp đưa các tiện ích vào vận hành trước thời điểm bàn giao góp phần định hình diện mạo của một đại đô thị all-in-one hiện đại Vinhomes Golden City (Hải Phòng), đồng thời gia tăng sức hút của dự án trên thị trường. Trong đó, khu Thiên Hà nhận được nhiều sự quan tâm nhờ tiến độ thi công thần tốc và dòng nhà phố đa công năng đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn kinh doanh.

Tiện ích liên tiếp về đích, đại đô thị tiến sát ngày vận hành toàn diện

Ngày 11/7 tới, bể bơi bốn mùa mái kính rộng 1.800 m² tại Vinhomes Golden City sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trong những tiện ích 5 sao được cư dân tương lai mong chờ nhất bởi có thể phục vụ nhu cầu bơi lội, rèn luyện thể chất và thư giãn suốt quanh năm, không chịu ảnh hưởng của thời tiết.

Công trình được hoàn thành đúng tiến độ, góp phần gia tăng trải nghiệm sống và củng cố sức hút của đại đô thị trước thời điểm bàn giao những căn nhà đầu tiên.

Chị Nguyễn Thị Oanh, cư dân tương lai của khu Thiên Hà cho biết, gia đình chị rất háo hức chờ ngày nhận chìa khóa để trải nghiệm không gian sống xanh và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

“Khi bể bơi bốn mùa khai trương, các con sẽ có một không gian vui chơi, rèn luyện thể chất an toàn ngay gần nhà dù là vào mùa hè hay mùa đông. Đó cũng là điều khiến chúng tôi quyết định lựa chọn nơi đây để gắn bó lâu dài”, chị Oanh chia sẻ.

Bể bơi bốn mùa tiêu chuẩn 5 sao sẽ khai trương vào ngày 11/7

Sức hút của dự án đã được chứng minh trước đó khi công viên trung tâm Central Forest rộng 5 ha đi vào hoạt động. Thu hút đông đảo gia đình ở Hải Phòng đến vui chơi mỗi dịp cuối tuần, không gian này góp phần kiến tạo nên một cộng đồng gắn kết ngay từ giai đoạn sơ khởi của đại đô thị.

Song song với hệ tiện ích, diện mạo đô thị cũng đang ngày càng hoàn thiện. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 27%, phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng, mang đến môi trường sống thông thoáng.

Hệ thống đại lộ nội khu, hạ tầng giao thông và cảnh quan cũng đang thành hình, đưa Vinhomes Golden City tiến gần hơn tới giai đoạn vận hành toàn diện.

Theo kế hoạch, khu Thiên Hà sẽ bàn giao những căn đầu tiên trong quý III và IV năm nay. Khu Ánh Sao đang được triển khai đồng bộ, hướng tới bàn giao trong năm 2027, khu Mặt Trời cũng được đẩy nhanh triển khai.

Chỉ 1,3 tỷ đồng sở hữu ngay nhà phố đa năng Vinhomes Golden City

Là khu lớn nhất (48,3 ha) và về đích đầu tiên tại dự án, Thiên Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ quy tụ trọn vẹn các dòng sản phẩm từ liền kề, shophouse đến biệt thự đơn lập, song lập sang trọng, đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư đến đầu tư kinh doanh.

Sức hút của Thiên Hà còn đến từ vị trí kế cận các trục huyết mạch của đại đô thị, giúp cư dân kết nối thẳng ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Rào 3 nhanh chóng. Đặc biệt, Thiên Hà được bao quanh bởi dòng sông nhân tạo, đóng vai trò như màng lọc tự nhiên giúp giảm thiểu tiếng ồn và mang lại không gian sống trong lành.

Bên cạnh đó, Thiên Hà sở hữu đặc quyền tiếp cận hệ sinh thái tiện ích nội khu ngay trước thềm nhà. Từ các tổ hợp công viên sinh thái, sân thể thao đa năng cho đến bể bơi bốn mùa mái kính, trường học và khu thương mại dịch vụ đều được quy hoạch đồng bộ, tất cả mang đến một không gian sống, học tập và giải trí trọn vẹn chỉ trong vài bước chân.

Bên cạnh tiến độ vượt kỳ vọng, dòng nhà liền kề đa công năng cũng là yếu tố hấp dẫn người mua. Với mặt tiền 5 m, cao 4 tầng và tổng diện tích sàn hơn 200 m² trên quỹ đất 67,5 m², sản phẩm được thiết kế để vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê.

Là một trong những khách hàng lựa chọn Thiên Hà, chị Phạm Thục Anh cho biết chị hướng tới mô hình kinh doanh gắn với giáo dục trẻ em.

“Tầng một sẽ là hiệu sách thiếu nhi kết hợp khu vận động sáng tạo; tầng hai và tầng ba dành cho các câu lạc bộ nghệ thuật, cờ vua và kỹ năng; còn không gian sinh hoạt của gia đình được đưa lên tầng trên cùng để đảm bảo sự riêng tư”, chị cho biết.

Hiện, Vinhomes đang mang tới nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng dễ dàng sở hữu dòng nhà phố đa năng tại Vinhomes Golden City. Nổi bật là chính sách “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm trong suốt 5 năm (áp dụng đến 20/7/2026). Khách hàng chỉ cần chuẩn bị vốn ban đầu từ 1,3 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị căn, là đã có thể ký hợp đồng mua bán.

Sức hấp dẫn của dự án còn gia tăng thông qua chương trình “Đón sóng Đất Cảng - Kết nối phồn vinh”, dành riêng cho 200 khách hàng đầu tiên có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại Hải Phòng và Hải Dương cũ, với ưu đãi 3%.

Việc các tiện ích liên tiếp đi vào vận hành trước thời điểm bàn giao, cùng tiến độ xây dựng được duy trì đúng cam kết và chính sách tài chính linh hoạt, đang giúp Vinhomes Golden City từng bước hiện thực hóa hình hài của một đại đô thị đáng sống. Đây cũng là những yếu tố giúp dự án gia tăng sức hút với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư tại thị trường Hải Phòng.