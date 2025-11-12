Unilever Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động: "30 năm phụng sự, vì Việt Nam là nhà"

(Ngày Nay) - Ngày 12/11/2025, Unilever chính thức kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu một hành trình đặc biệt của sự gắn bó và của khát vọng đồng hành cùng đất nước để kiến tạo những điều tốt đẹp hơn. Thông qua sự kiện “Lễ kỷ niệm 30 năm Unilever tại Việt Nam: 30 năm phụng sự, vì Việt Nam là nhà”, Unilever tri ân những tập thể và cá nhân đã sát cánh và chung tay cùng doanh nghiệp tạo nên những thay đổi có ý nghĩa và bền vững cho Việt Nam.

Từ cột mốc năm 1995, sự chuyển mình của Việt Nam trở thành quốc gia hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu đã tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động của Unilever. Đồng hành trong tiến trình đó, Unilever mang đến các nhãn hàng, công nghệ, kiến thức và kinh nghiệm toàn cầu để xây dựng nguồn lực nội tại ở Việt Nam, phục vụ người tiêu dùng Việt và xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Unilever Việt Nam từng bước mở rộng năng lực vận hành với khoảng hơn 1.300 nhân viên và 10.000 lao động gián tiếp , hơn 140 nhà phân phối cùng mạng lưới gần 300,000 nhà bán lẻ. Hệ thống sản xuất - cung ứng được số hóa mạnh mẽ với 35% quy trình chuỗi cung ứng áp dụng AI và 96% tự động hóa tại nhà máy. Những nỗ lực này giúp Unilever duy trì hiệu quả sản xuất, tối ưu phân phối và bảo đảm phục vụ hàng triệu người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.

Trong lĩnh vực sức khỏe và vệ sinh, các chương trình do Unilever phối hợp triển khai cùng các cơ quan quản lý, các đối tác trong 30 năm qua như: Hỗ trợ khoảng 30 triệu người cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao sức khỏe, và nâng cấp 1.410 công trình vệ sinh học đường trên toàn quốc.

Về môi trường thiên nhiên, Unilever đóng góp vào mục tiêu phục hồi hệ sinh thái với hơn 1 triệu cây xanh được trồng trong giai đoạn 2021-2025.

Ở trụ cột khí hậu, Unilever Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động nội bộ (Phạm vi 1 và 2) từ năm 2021, sớm 9 năm so với cam kết toàn cầu của tập đoàn.

Trong lĩnh vực sinh kế, doanh nghiệp đã phối hợp các đối tác hỗ trợ 90.000 phụ nữ tập huấn kỹ năng khởi sự kinh doanh, mang đến 50.000 lượt vay vi mô từ Quỹ Khởi đầu mới và cấp vốn không hoàn lại cho 167 đề án khởi nghiệp của phụ nữ.

Với trụ cột nhựa và kinh tế tuần hoàn, Unilever đạt tỷ lệ 66% bao bì có thể tái chế, đạt hơn 40% bao bì từ nhựa tái sinh và duy trì 4 năm liên tiếp thu gom, tái chế nhiều hơn lượng nhựa đưa ra thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng Giám đốc Quốc gia của Unilever Việt Nam nhấn mạnh rằng, những bước tiến lớn nhất luôn đến từ niềm tin và tinh thần đồng hành giữa doanh nghiệp và xã hội.

"30 năm không chỉ là một hành trình của một công ty phát triển kinh doanh thuần túy, mà còn là hành trình của ước mơ, cống hiến, của những giá trị nhân văn mà chúng ta cùng nhau vun đắp. Ba thập kỷ qua, Unilever Việt Nam xây dựng những thương hiệu đi sâu vào lòng người Việt, những sản phẩm chất lượng cao phục vụ hàng triệu gia đình trong sinh hoạt hằng ngày, phục vụ người tiêu dùng qua bao thế hệ. Từng bước đi của chúng tôi, từ việc phối hợp xây dựng các chương trình cùng cộng đồng địa phương, triển khai các sáng kiến bền vững cùng Chính phủ và các tổ chức, cho đến sát cánh cùng các nhà phân phối, nhà bán lẻ để đưa sản phẩm đến hàng triệu gia đình Việt trên khắp cả nước - đều tiến đến mục tiêu chung: cùng kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn, và tươi sáng hơn", bà Bích Vân khẳng định.

Ghi nhận những đóng góp đó, Unilever Việt Nam đã vinh dự đón nhận các bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và tổ chức xã hội: Bằng khen từ Bộ Y tế cho thành tích xuất sắc trong việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012-2022; Bằng khen từ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong việc đã có nhiều đóng góp trong chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn giai đoạn 2024-2025; Bằng khen từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thành tích xuất sắc trong công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học, và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023; Bằng khen từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững; Bằng khen từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2025.

Hướng đến hành trình sắp tới, Unilever công bố mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho các đối tác cung ứng và phân phối, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường, không chỉ trong nước mà cả trên thị trường quốc tế.

Trong 10 năm tới, Unilever sẽ cải thiện sinh kế và điều kiện làm việc cho 200.000 người Việt Nam. Unilever hướng đến 100% bao bì nhựa có thể tái chế, tái sử dụng hoặc phân hủy sinh học vào năm 2035. Ngoài ra, nhãn hàng OMO cũng cam kết trồng thêm 1.000.000 cây xanh để chống xói mòn, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững và tăng cường đa dạng sinh học trong 5 năm 2026 - 2030.