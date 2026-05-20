VETC Cứu Hộ nhận Kỷ lục Việt Nam, thiết lập chuẩn mực mới cho hạ tầng cứu hộ số toàn quốc

(Ngày Nay) - Ngày 20/05, Cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 (VETC) chính thức nhận Bằng xác lập Kỷ lục từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) - đơn vị duy nhất tại Việt Nam có thẩm quyền xác lập các kỷ lục quốc gia và là thành viên chính thức của Tổ chức Kỷ lục Thế giới.

Sự kiện ghi nhận VETC Cứu hộ là: Đơn vị vận hành hệ thống cứu hộ ô tô toàn quốc tích hợp trên nền tảng số có mạng lưới đối tác và phương tiện cứu hộ nhiều nhất Việt Nam; đánh dấu bước ngoặt chuẩn hóa dịch vụ cứu hộ, xóa bỏ tình trạng phân mảnh và thiếu minh bạch kéo dài hàng thập kỷ trong ngành cứu hộ ô tô.

Sự kiện có sự tham dự và chứng kiến của Ban lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) bao gồm TS. Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ - Chủ tịch TW Hội Kỷ lục Gia Việt Nam, Ông Hoàng Thái Tuấn Anh - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Bà Phạm Thị Vân - Phó trưởng đại diện Miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng đại diện Ban lãnh đạo VETC và VETC Cứu Hộ.

VETC Cứu hộ khẳng định vị thế từ những con số biết nói

Theo dữ liệu quản lý phương tiện từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, thị trường ô tô trong nước đang chứng kiến sức tăng trưởng ấn tượng với gần 7 triệu phương tiện lưu hành, bên cạnh hàng trăm nghìn xe mới gia nhập hệ thống mỗi năm. Song hành với đó, bám sát Quy hoạch mạng lưới đường bộ của Chính phủ, hạ tầng giao thông cũng đang vươn mình mạnh mẽ khi mạng lưới cao tốc được đẩy mạnh tiến độ, hướng tới mục tiêu đạt 5.000 km vào năm 2030. Tuy nhiên, sự phát triển thần tốc của hạ tầng cứng vô tình tạo ra một khoảng trống về dịch vụ hỗ trợ: năng lực cứu hộ hiện tại chưa thực sự tương xứng, khiến nhu cầu về một mạng lưới ứng cứu sự cố chuyên nghiệp, tận tâm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thực tế, ngành cứu hộ ô tô tại Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua vẫn tồn tại sự chênh lệch rất lớn về chi phí khi chưa hề có một "bảng giá chung" quy chuẩn. Giá cả hoàn toàn phụ thuộc vào việc thỏa thuận tự phát giữa người sử dụng và đơn vị cung cấp dịch vụ trong tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, thị trường cũng thiếu vắng một mạng lưới cứu hộ quy mô toàn quốc và các cơ chế đánh giá chất lượng dịch vụ minh bạch, khiến tài xế dễ rơi vào trạng thái lo âu khi xe gặp sự cố trên những cung đường vắng.

Thấu hiểu những nỗi lo đó, VETC đã tiên phong giải bài toán này bằng việc kiến tạo một hệ sinh thái cứu hộ dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và vận hành điều phối tập trung. Kỷ lục Việt Nam được trao cho VETC Cứu hộ chính là sự ghi nhận khách quan nhất cho những nỗ lực hiện thực hóa năng lực vận hành. Với mạng lưới phủ sóng kỷ lục gần 600 xe cứu hộ (bao gồm gần 300 xe sở hữu trực tiếp và mạng lưới đối tác) rộng khắp 34 tỉnh thành, VETC đã thiết lập được "vùng xanh an toàn" trên các tuyến quốc lộ và cao tốc trọng điểm, đảm bảo độ phủ đến tận cấp xã phường.

Cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 là hệ thống cứu hộ đầu tiên tại Việt Nam được số hóa, thông qua Tổng đài duy nhất trên toàn quốc 19006010, toàn bộ quy trình được vận hành trên hệ thống giám sát trung tâm. Nhờ đó, khách hàng có thể được xác nhận yêu cầu trong vòng 15 phút và theo dõi lộ trình cứu hộ theo thời gian thực, xóa bỏ tình trạng thiếu minh bạch về thời gian và chi phí. Trung tâm điều hành quy mô 1.000m² với hơn 100 tổng đài viên túc trực 24/7, có khả năng xử lý lên tới 3.000 yêu cầu cứu hộ/ngày, đảm bảo mọi tình huống khẩn cấp của tài xế đều được tiếp nhận và điều phối kịp thời.

Sứ mệnh nhân văn: Kết nối để không ai đơn độc trên hành trình

Vượt lên trên một danh hiệu Kỷ lục, VETC Cứu hộ toàn quốc 24/7 mang trong mình sứ mệnh giải quyết những "nỗi đau" nhức nhối của tài xế suốt nhiều thập kỷ qua: nạn "hét giá" lúc hoạn nạn và sự cô độc khi xe hỏng giữa đường vắng.

Tầm vóc của Kỷ lục này không nằm ở việc cạnh tranh hay thay thế. VETC xác định không vào thị trường để thay thế các đơn vị cứu hộ nhỏ lẻ địa phương, mà đóng vai trò là hạt nhân kết nối, dùng công nghệ để lấp đầy những khoảng trống về tiêu chuẩn và mạng lưới. Đây là một hệ sinh thái cộng lực, nơi các đối tác truyền thống được tiếp thêm sức mạnh công nghệ, cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là sự an toàn của người dân.

Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần này là những chuyến xe cứu nạn, cứu hộ hoàn toàn miễn phí của VETC khi dốc toàn lực len lỏi vào các vùng rốn lũ cô lập tại Thái Nguyên, Huế và Đà Nẵng, kịp thời sẻ chia và làm vơi bớt những tổn thất nặng nề cho bà con trong năm 2025. Đó còn là những đêm trắng của đội ngũ kỹ thuật viên khi tiếp nhận những cuộc gọi lúc 2h sáng, hay những ca cứu hộ xuyên đêm kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại vùng núi hẻo lánh như Bắc Yên - Tà Xùa để đưa khách hàng ra khỏi vùng nguy hiểm.

Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, VETC đã nỗ lực đưa dịch vụ cứu hộ vốn được coi là xa xỉ trở thành một đặc quyền bình dân. Với gói cứu hộ chỉ 299.000 đồng/năm tương đương chưa tới 1.000 đồng mỗi ngày mọi chủ xe đều có thể sở hữu một "người cứu hộ" tận tâm, sẵn sàng ứng cứu không giới hạn số lần cho các sự cố từ nổ lốp, hết bình đến hỏng hóc kỹ thuật nặng. Đây chính là cách VETC xây dựng hạ tầng mềm cho giao thông, nơi công nghệ không chỉ phục vụ tốc độ, mà còn phục vụ niềm tin và sự thấu cảm.

Bước chuyển mình của hạ tầng giao thông số

Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận về quy mô mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của VETC trong việc hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thông minh. Từ thu phí không dừng (ETC) đến cứu hộ số hóa, VETC đang từng bước định nghĩa lại khái niệm "hành trình thông suốt". Đó không chỉ là việc lướt qua những làn thu phí không dừng, mà là sự bảo đảm rằng trên suốt vạn dặm dải đất hình chữ S, người lái xe sẽ không bao giờ phải đơn độc đối mặt với sự cố.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Vũ Thị Nguyệt, Chủ tịch VETC nhấn mạnh: "Chúng tôi không đón nhận kỷ lục này để phô diễn con số, mà để khẳng định một cam kết: VETC sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho tài xế Việt. Kỷ lục này thuộc về hàng trăm kỹ thuật viên đang miệt mài trực chiến xuyên đêm trên các cung đường hiểm trở, và thuộc về hàng triệu khách hàng đã tin tưởng trao gửi sự an tâm cho chúng tôi. Đây là viên gạch nền móng để VETC tiếp tục chuẩn hóa và nâng tầm ngành dịch vụ hậu mãi ô tô Việt Nam, biến cứu hộ từ một dịch vụ tình huống trở thành một phần của hạ tầng mềm vững chắc, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.”

Về VETC nền tảng giao thông thông minh hàng đầu Việt Nam Thành lập năm 2015, VETC hiện là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực thu phí tự động không dừng (ETC) với 75% thị phần, kết nối 136 trạm và 765 làn trên toàn quốc. Sau 10 năm vận hành, VETC đã phục vụ gần 5 triệu khách hàng (chiếm hơn 70% lượng ô tô lưu hành tại Việt Nam), cán mốc hơn 3 tỷ giao dịch (riêng năm 2025 đạt hơn 700 triệu giao dịch) với công nghệ xử lý vượt trội đạt độ chính xác 99,98%. Với sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái giao thông số toàn diện, VETC không ngừng mở rộng các dịch vụ gia tăng qua siêu ứng dụng dành cho chủ xe. Trong đó, VETC Cứu hộ toàn quốc 24/7 tự hào là đơn vị sở hữu mạng lưới cứu hộ lớn nhất Việt Nam (đạt Kỷ lục Việt Nam). Kết hợp cùng trung tâm điều hành 24/7 hiện đại và công nghệ điều phối tập trung, VETC cam kết trở thành người trợ lý số tận tâm, đảm bảo sự an tâm và thông suốt cho mọi hành trình.