Việt Nam là thị trường khách hàng đầu Đông Nam Á đến Hàn Quốc

Năm 2023 là một năm hoạt động tích cực của KTO Việt Nam trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và ghi nhận những con số ấn tượng. Lượng khách du lịch Việt Nam đến với Hàn Quốc trong 11 tháng đầu năm đạt 386.921 lượt người, đạt 74% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 139,7% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này cũng thể hiện được mục tiêu đạt 400.000 lượt khách du lịch Việt Nam của Hàn Quốc trong năm 2023 đang dần được hoàn thành, phục hồi 72% so với năm 2019, trước đại dịch COVID-19.

Cùng với sự hồi phục chung của toàn thị trường, du lịch MICE Hàn Quốc cũng đạt được nhiều thành tựu nổi bật tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 11 năm nay, đã có 38.435 lượt khách du lịch MICE đến với Hàn Quốc, tăng 228% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có đến 16 đoàn trên 300 khách, tăng 167% ; Khách đoàn của doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đạt 457 khách, tăng 400% so với năm 2022.

Đặc biệt, với những thành tích vô cùng ấn tượng nêu trên, Việt Nam là thị trường đứng đầu Đông Nam Á cả về số lượng khách du lịch nói chung và khách du lịch MICE nói riêng đến với Hàn Quốc.

Đêm du lịch Hàn Quốc & Lễ trao giải Du lịch Hàn Quốc 2023 là cơ hội để KTO tại Việt Nam nói lời cảm ơn tới tất cả những tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam và đồng thời là dịp để vinh danh những đối tác đã đồng hành cùng KTO trong thời gian vừa qua.

Giải thưởng Du lịch Hàn Quốc 2023 gồm các hạng mục: “Đối tác Chiến lược”, “Đối tác Ấn tượng”, “Đối tác Sáng tạo”, “Chương trình của năm” và tri ân các đối tác hoạt động xuất sắc. Giải thưởng Du lịch Khen thưởng Hàn Quốc 2023 sẽ bao gồm ba hạng mục: “Đối tác Kim Cương”, “Đối tác Vàng”, “Đối tác Bạc”. Căn cứ xét giải dựa trên số liệu thống kê thành tích của các đơn vị, cá nhân trong việc đưa khách đoàn khen thưởng và khách ghép đoàn đi Hàn Quốc trong năm 2023.

Trong Đêm Du lịch Hàn Quốc 2023, KTO cũng nêu ra những chủ đề du lịch mà KTO đang tập trung quảng bá như Du lịch địa phương, Trải nghiệm đặc biệt tại Hàn Quốc (SIT), Du lịch cao cấp. Đặc biệt vào tháng 1/2024, Thế vận hội Olympic Trẻ mùa đông Gangwon 2024 sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Gangwon với 15.000 người tham dự, chứng minh năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế quy mô lớn của Hàn Quốc.

“Tiếp nối năm 2023, KTO cũng kỳ vọng có thêm nhiều thành tựu mới vượt trội hơn vào năm 2024, tạo nên Năm du lịch Hàn Quốc 2023-2024 thành công rực rỡ. Du lịch Hàn Quốc nhanh chóng phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19, Việt Nam sẽ luôn là thị trường hàng đầu của du lịch Hàn Quốc tại Đông Nam Á, tình hữu nghị hai quốc gia ngày càng bền chặt, cùng nhau phát triển không chỉ ở lĩnh vực du lịch mà còn cả văn hóa, kinh tế, chính trị”, ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết.

Theo ông Vũ Quốc Trí, Tổng thư ký Hiệp hội du lịch Việt Nam, trong tháng 11/2023, du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023 và cũng là tháng thứ 5 liên tiếp đón trên 1 triệu lượt khách. Tính chung 11 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt trên 11,2 triệu lượt. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 11 tháng năm 2023 với 3,2 triệu lượt (chiếm 28,5%).