Việt Nam sắp có vắc xin tay chân miệng

(Ngày Nay) - Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Substipharm Biologics (Thụy Sĩ), mục tiêu sớm đưa về Việt Nam nhiều loại vắc xin mới, đặc biệt là vắc xin phòng ngừa bệnh tay chân miệng do Enterovirus 71 (EV71) gây ra.

Substipharm Biologics là công ty vắc xin và sinh học thuộc Tập đoàn Substipharm của Pháp với 30 năm hoạt động trên toàn cầu, chuyên cung cấp và phân phối thuốc tại hơn 80 quốc gia, với hơn 90 sản phẩm dược, vắc xin chất lượng cao. Đây cũng là đơn vị sở hữu vắc xin Imojev phòng viêm não Nhật Bản, mua lại từ Sanofi (Pháp). Vắc xin này đã được VNVC cùng Sanofi đưa về Việt Nam từ năm 2019, hiện đang được phân phối rộng rãi, giúp bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu trẻ em và người lớn tại Việt Nam.

Substipharm Biologics đang tiếp tục nỗ lực để ưu tiên đưa vắc xin phòng bệnh tay chân miệng đến Việt Nam, một trong những quốc gia là vùng dịch tễ nghiêm trọng của bệnh này.

Sớm đưa vắc xin về Việt Nam để bảo vệ trẻ em

Tại buổi ký kết, hai bên thống nhất mục tiêu cùng nỗ lực hành động vì sức khỏe cộng đồng, sớm đưa về Việt Nam thêm nhiều vắc xin mới, đặc biệt là vắc xin phòng ngừa bệnh tay chân miệng do Enterovirus 71 (EV71). Đây là chủng virus gây bệnh tay chân miệng nặng nhất với hàng chục nghìn ca mắc, biến chứng và tử vong ở trẻ em Việt Nam trong nhiều năm qua.

Vắc xin phòng bệnh chân tay miệng được sản xuất với công nghệ hiện đại, được khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet,cho thấy vắc xin an toàn và có hiệu quả bảo vệ cao đến 96,8%, duy trì miễn dịch lâu dài giúp chống lại bệnh tay chân miệng do phân nhóm EV71 lưu hành gần đây ở bất kỳ độ nặng nào.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hervé Profit, Giám đốc Cấp cao, Công ty Substipharm Biologics, cho biết quan hệ hợp tác với VNVC là bước tiến quan trọng để Substipharm Biologics mở rộng thêm cơ hội mang về cho Việt Nam thêm nhiều vắc xin chất lượng cao, giúp người dân bảo vệ sức khỏe hiệu quả, an toàn.

“Chúng tôi hy vọng sẽ sớm đưa vắc xin phòng bệnh tay chân miệng về Việt Nam để góp phần bảo vệ cho trẻ em, giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm do bệnh. Đây là cách giúp chống lại bệnh tay chân miệng vốn gây ra nhiều gánh nặng cho sức khỏe của trẻ em và gánh nặng của gia đình, xã hội trong những năm qua”, ông Hervé Profit chia sẻ.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC đánh giá sự kiện ký kết là nỗ lực của các bên về việc cùng nhau sớm đưa về Việt Nam loại vắc xin mới, phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm, nguy cơ gây tử vong rất cao cho trẻ.

“Tay chân miệng là bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, gây áp lực lớn cho hệ thống y tế. Do đó, 2 bên cùng hy vọng có được nguồn cung ứng đầy đủ để có thể đảm bảo nhanh chóng triển khai tiêm chủng rộng khắp cho trẻ em, kịp thời phòng bệnh”, ông Ngô Chí Dũng cho biết.

Bệnh tay chân miệng nguy hiểm, dễ lây lan

Tay chân miệng do hai nhóm tác nhân gây bệnh thường gặp là Coxsackie virus A16 (CA16) và Enterovirus 71 (EV71) gây ra. Các trường hợp nhiễm CA16 thường biểu hiện bệnh nhẹ, có thể chăm sóc và điều trị tại nhà.

Trong khi đó, EV71 gây bệnh nặng hơn với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, phù phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Nguy cơ mắc bệnh nặng do EV71 tăng 16 lần so với nhiễm các chủng virus tay chân miệng khác.

Gần đây, các đợt dịch tay chân miệng lớn tại Việt Nam đều có liên quan đến EV71. Đợt bùng phát diễn ra gần đây nhất ở Việt Nam vào năm 2023 với hơn 180.000 trẻ mắc bệnh, nhiều ca gặp biến chứng, phải thở máy, lọc máu và 31 ca tử vong.

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, tay chân miệng là bệnh dễ lây lan khi tiếp xúc với dịch tiết mũi, hầu, họng, nước bọt và các nốt phỏng của người bệnh. Ngoài ra, người lành có thể lây bệnh qua tiếp xúc gián tiếp với chất tiết và bài tiết của bệnh nhân trên dụng cụ sinh hoạt, đồ chơi, bàn ghế, nền nhà…

Bệnh có biểu hiện ban đầu gồm sốt, kém ăn, khó chịu và đau họng. Sau 1-2 ngày bị sốt, trẻ xuất hiện các nốt loét ở lưỡi, lợi và bên trong má gây đau rát. Phát ban màu đỏ phẳng hoặc gồ lên, kèm theo bọng nước tập trung nhiều ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân, có thể xuất hiện ở mông và cơ quan sinh dục. Trẻ dưới 5 tuổi có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện dễ mắc bệnh hơn trẻ lớn và người lớn. Nhà trẻ và trường mầm non là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao và phát triển ổ dịch.

Theo một nghiên cứu, tổng chi phí do bệnh tay chân miệng gây ra tại Việt Nam lên đến 90,7 triệu USD mỗi năm. Ước tính chi phí chung cho một ca điều trị tay chân miệng ở Việt Nam năm 2016-2017 là 400 USD, còn ca nặng mất khoảng 1.400 USD.