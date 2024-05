VietinBank: Dẫn đầu tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Tham dự Hội nghị, về phía VietinBank có bà Phạm Thị Thanh Hoài - Thành viên HĐQT cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị chủ chốt tại Trụ sở chính. Về phía khách mời có gần 90 chuyên gia phân tích đến từ hơn 60 tổ chức, đại diện cho các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; cổ đông của VietinBank; các nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đến cơ hội đầu tư vào cổ phiếu CTG.

Các chỉ tiêu kinh doanh đều ghi nhận kết quả tích cực

Kết thúc quý I/2024, VietinBank ghi nhận sự tăng trưởng ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh. Cụ thể:

Tổng tài sản đạt 2,08 triệu tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 1,51 triệu tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành (1,5%). Huy động vốn được cân đối phù hợp với định hướng cân đối vốn, đáp ứng thanh khoản và tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Tổng thu nhập hoạt động trong Quý I/2024 đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó nổi bật là: Thu nhập lãi thuần (không gồm thu phí bảo lãnh) tăng 18,7% so với cùng kỳ nhờ việc cải thiện quy mô đi đôi với nâng cao hiệu quả sinh lời từ tái cấu trúc danh mục tín dụng và kiểm soát rủi ro.

Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ (KDNT) tăng 14,6% so với cùng kỳ do VietinBank tiếp tục khai thác hiệu quả tệp khách hàng hiện hữu dồi dào và đẩy mạnh phát triển các phân khúc khách hàng FDI, SME và bán lẻ, chuyển dịch mạnh mẽ các giao dịch tại quầy sang giao dịch FX online trên nền tảng eFAST và iPay. VietinBank tiếp tục đứng Top đầu về cả doanh số và thị phần KDNT trên thị trường.

Tỷ lệ CIR trong Quý I/2024 đạt 25,2%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023 (25,3%).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro (DPRR) Quý I/2024 đạt 14,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất ngành ngân hàng. VietinBank chủ động dành nguồn lực để trích lập DPRR theo đúng quy định nhằm gia tăng bộ đệm dự phòng tài chính cho hoạt động của ngân hàng. Kết thúc Quý I/2024, lợi nhuận trước thuế đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay trong Quý I/2024 ở mức 1,35%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 150,8%, duy trì ở mức cao.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục ghi nhận sự cải thiện: NIM đạt 3,04% - tăng nhẹ so với cuối năm 2023, ROA và ROE lần lượt đạt 1,22% và 15,69%.

Cũng tại Hội nghị, TV HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài và đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cũng chia sẻ về triển vọng/động lực tăng trưởng tín dụng, kết quả và triển vọng thu ngoài lãi, xu hướng lãi suất/tỷ giá, kiểm soát chất lượng tài sản…

Tích cực triển khai chương trình chuyển đổi số

Kết thúc Quý I/2024, ứng dụng iPay Mobile dành cho KHCN tiếp tục thu hút gần 8,1 triệu khách hàng sử dụng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2023. Đối với KHDN, ứng dụng eFAST đã có 234 nghìn doanh nghiệp sử dụng. Số lượng giao dịch qua kênh iPay và eFAST lần lượt đạt 409 triệu và 9,5 triệu giao dịch, tương ứng tăng 67,7% và 14,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ trọng giao dịch qua kênh iPay và eFAST là 90,6% và 83%.

Năm 2024, VietinBank tích cực triển khai chương trình Chuyển đổi số. Để đảm bảo sử dụng nguồn lực tập trung và tối ưu, 45 sáng kiến trên tổng thể 108 sáng kiến của chương trình sẽ được ưu tiên triển khai trong năm 2024.

Tập trung nguồn lực, triển khai kế hoạch Đại hội đồng cổ đông

Để hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao trong năm 2024, VietinBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai 05 chủ điểm kinh doanh trọng tâm: (i) Tăng trưởng tín dụng; (ii) Tăng trưởng CASA; (iii) Đẩy mạnh hoạt động ngoài lãi, tập trung khai thác tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, thu phí thẻ, bảo hiểm...; (iv) Thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro; (v) Thúc đẩy khai thác hiệu quả hệ sinh thái và hoạt động bán chéo và 05 chủ điểm nền tảng trọng tâm: (i) Tăng cường hiệu quả chuyển dịch kênh; (ii) Kiểm soát chất lượng nợ và nâng cao hiệu quả phân luồng xử lý nợ; (iii) Nâng cao chất lượng dịch vụ liên tục; (iv) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (v) Triển khai các sáng kiến chuyển đổi số và xây dựng năng lực thực thi nhanh.

Với mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu Việt Nam, thực hiện sứ mệnh của một ngân hàng chủ lực, trụ cột, VietinBank sẽ không ngừng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới bằng cách xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, với nền tảng số hóa mạnh mẽ, mở rộng quy mô hoạt động để mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.