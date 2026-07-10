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VIETTEL sở hữu đầu số 095, mở rộng lựa chọn kho số cho khách hàng trong kỷ nguyên số

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) thông báo đã đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095 . Đây là đầu số di động 09x cuối cùng được đưa ra đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên kho số để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong giai đoạn mới.
VIETTEL sở hữu đầu số 095, mở rộng lựa chọn kho số cho khách hàng trong kỷ nguyên số

Là một trong những đầu số 10 số quen thuộc với người dùng Việt Nam, 095 mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích các đầu số truyền thống cũng như có nhu cầu sở hữu những số thuê bao đẹp, dễ nhớ. Trong bối cảnh số thuê bao ngày càng trở thành một phần của danh tính số, phục vụ liên lạc, giao dịch và sử dụng các dịch vụ số, việc bổ sung đầu số mới không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tạo nguồn lực phục vụ sự phát triển lâu dài của hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số.

Mã mạng viễn thông là tài nguyên quốc gia được Nhà nước quản lý và phân bổ thông qua cơ chế đấu giá nhằm bảo đảm việc sử dụng hiệu quả, công khai và minh bạch. Việc sở hữu đầu số 095 tiếp tục thể hiện sự chủ động của Viettel trong đầu tư, khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông, đồng thời chuẩn bị năng lực phục vụ nhu cầu kết nối ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong kỷ nguyên số.

Đại diện Viettel cho biết: "Việc sở hữu đầu số 095 không chỉ giúp Viettel mở rộng nguồn tài nguyên kho số mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số 10 số truyền thống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định."

Hiện Viettel sở hữu danh mục đầu số di động đa dạng nhất Việt Nam, gồm các đầu số 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (032–039). Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng lựa chọn kho số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý, Viettel sẽ triển khai đồng bộ các hạng mục kỹ thuật và đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất. Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, từ kết nối di động, 5G đến các nền tảng số dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Việc đưa đầu số 095 vào khai thác là bước tiếp theo trong chiến lược đầu tư dài hạn của Viettel nhằm mở rộng hạ tầng số, nâng cao năng lực phục vụ và đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng lớn của xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia./.

PV
VIETTEL

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