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Quảng Trị đẩy mạnh triển khai Đề án 06, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
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(Ngày Nay) -  Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và công dân số.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Viễn thông MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Viễn thông MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030.

Trong tháng 7/2026, tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, thực hiện thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trên nền tảng VNeID và phát động Chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID" nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, khai thác hiệu quả các tiện ích số.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Quảng Trị cung cấp 2.071 dịch vụ công trực tuyến, đạt 98% tổng số thủ tục hành chính; 100% dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 95%, trong khi tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 98%, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, việc ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử tiếp tục được mở rộng trong các lĩnh vực thiết yếu. Hiện 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong tiếp nhận người bệnh. Hơn 586.000 người đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; tỷ lệ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử đạt 87%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Song song với đó, Quảng Trị tiếp tục mở rộng chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đồng thời đẩy mạnh xây dựng, kết nối và làm sạch các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đến nay, 62,4% dữ liệu đất đai đã được làm sạch theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống"; dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,4%, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trên môi trường số.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Quảng Trị sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, nâng cao tỷ lệ tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng và nhân rộng các mô hình hiệu quả của Đề án 06. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nguyễn Hoàng Anh
Quảng Trị ADN thân nhân liệt sĩ Mobiphone

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