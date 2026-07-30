Hội Sân khấu TPHCM sẽ dựng nhạc kịch về Hoàng thân Lý Long Tường diễn tại Hàn Quốc

(Ngày Nay) -NSND Trịnh Kim Chi, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM cho biết, Hội vừa hoàn thành chuyến công tác tại Hàn Quốc, tiếp tục mở ra nhiều triển vọng giao lưu, hợp tác sân khấu giữa 2 bên.

Theo đó, từ ngày 24 đến 29/7, đoàn công tác của Hội Sân khấu TPHCM do NSND Trịnh Kim Chi, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, dẫn đầu đã tham dự Liên hoan Sân khấu Hàn Quốc 2026 (lần thứ 44) tại thành phố Busan. Cùng với các đoàn Israel, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia…, Hội Sân khấu TPHCM là khách mời chính thức của Hiệp hội Sân khấu Busan tham dự nhiều hoạt động tại Liên hoan.

Tại Busan, đoàn đã tham gia Diễn đàn Quốc tế sân khấu – nơi NSND Trịnh Kim Chi bày tỏ sự trân trọng tinh thần hợp tác tốt đẹp giữa sân khấu TPHCM và Busan trong 3 năm qua. Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM mong rằng, việc hợp tác hoạt động nghệ thuật sân khấu giữa 2 bên cũng bền vững tươi thắm như tình hữu nghị của nhân dân hai nước.

Đoàn cũng đã xem một số tác phẩm tại Liên hoan, dự các lễ khai mạc và bế mạc với tinh thần học hỏi về tính sáng tạo, sự lao động nghệ thuật cần cù, chuyên nghiệp của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Đặc biệt, đoàn công tác Hội Sân khấu TPHCM đã đến thăm huyện Bonghwa (Bông Hoa) và làng Việt Nam – nơi 800 năm trước hoàng thân Lý Long Tường của triều Lý đã cùng gia quyến và tùy tùng chọn định cư lập nghiệp. Nhờ góp nhiều chiến công chống quân Nguyên Mông và Nhật Bản xâm lược mà nhà nước Cao Ly đã cấp cho hoàng thân Lý Long Tường vùng đất này. Tại đây, đoàn đã thực hiện lễ dâng hương lên tượng vua Lý Thái Tổ; tham quan địa điểm đang triển khai ​​xây dựng Thung lũng Hàn Quốc - Việt Nam (dự kiến hoàn thành năm 2033) có vai trò quan trọng trong hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

“Ngày 28/7, Chủ tịch huyện Bonghwa, ông Choi Ki-young đã gặp gỡ, tiếp đón đoàn và thảo luận về quảng bá các sự kiện văn hóa chung cũng như mở rộng giao lưu văn hóa dựa trên mô hình Thung lũng Hàn Quốc - Việt Nam. Đáp lại, Hội Sân khấu TPHCM dự kiến dựng vở nhạc kịch Hoàng thân Lý Long Tường: mối lương duyên Việt Nam - Hàn Quốc và mong muốn được biểu diễn tại huyện Bonghwa phục vụ kiều bào, sinh viên, người lao động Việt Nam cùng người dân địa phương. Đây như món quà ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị đã gắn kết 2 nước từ 800 năm trước” – NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ.

NSND Trịnh Kim Chi nhận định, qua sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của lãnh đạo Hiệp hội Sân khấu Busan, chính quyền huyện Bonghwa, các đồng nghiệp và nhân dân các vùng đi qua, có thể thấy được triển vọng tốt đẹp trong giao lưu hợp tác nghệ thuật sân khấu giữa 2 địa phương góp phần gắn kết, phát triển hơn nữa tình hữu nghị Việt - Hàn.