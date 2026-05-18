Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên

(Ngày Nay) -Ba ngày diễn ra chuỗi lễ hội âm nhạc công nghệ đã để lại dấu ấn đậm nét về một hệ sinh thái số thấu hiểu, kết nối thành công hàng chục nghìn người tham gia tại Quảng Ninh thông qua âm nhạc, công nghệ và những trải nghiệm tương tác thực tế.

Hành trình “camp vé” đầy nhiệt huyết của giới trẻ

Ngay từ trước thời điểm diễn ra sự kiện, Viettel Y-Fest Quảng Ninh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người trẻ. Tấm vé tham gia các đêm nhạc trở thành mục tiêu săn đón của nhiều bạn trẻ tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, tạo nên bầu không khí sôi động trên mạng xã hội cũng như tại các điểm hỗ trợ trực tiếp.

Nhiều bạn trẻ chủ động canh thời gian đăng ký các gói cước 5G, TV360 hoặc tải App Tammi để nhận vé tham gia chương trình, trong khi các quầy hỗ trợ trực tiếp liên tục đông người trong nhiều khung giờ. Hình ảnh các nhóm bạn rủ nhau đi nhận vé, chuẩn bị outfit đồng điệu hay chia sẻ khoảnh khắc check-in trước đêm diễn đã góp phần tạo nên không khí lễ hội kéo dài suốt nhiều ngày trước giờ biểu diễn.

Không ít khán giả cho biết trải nghiệm săn vé cũng trở thành một phần đáng nhớ của chương trình. Từ những cuộc trò chuyện trong lúc chờ xếp hàng, khoảnh khắc cùng nhau đổi được vé Fanzone đến việc lên kế hoạch gặp gỡ tại quảng trường, ngay cả cơn mưa lớn ngoài dự kiến của ban tổ chức cũng tạo nên một dấu ấn khó quên cho các Fan Quảng Ninh. Có những khoảnh khắc tưởng chừng phải bỏ cuộc, mưa không ngừng trút, nước ngập lênh láng… hình ảnh Fan chia sẻ chỗ trú mưa, động viên nhau “rồi trời sẽ tạnh”, tất cả đã tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa những người trẻ cùng chung sự hào hứng với Viettel Y-Fest.

Dấu ấn từ trải nghiệm công nghệ thực tế

Bên cạnh đêm nhạc bùng nổ, chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ trong khuôn khổ sự kiện cũng ghi nhận lượng lớn người tham gia xuyên. Dù thời tiết không ủng hộ vào ngày cuối, các khu vực Bảo tàng số, Tammi Home, 5G, hay TV360 vẫn thu hút dòng người trải nghiệm và tương tác.

Không gian Bảo tàng số giúp người tham gia tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ Viettel theo hướng trực quan và gần gũi. Trong khi Tammi Home trở thành một trong những điểm thu hút đông người nhất tại sự kiện với hoạt động tương tác sử dụng trí tuệ nhân tạo, mang lại những trải nghiệm công nghệ mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Y-Fest.

Đêm nhạc hội thăng hoa và những khoảnh khắc đáng nhớ bên bờ vịnh

Điểm nhấn lớn nhất của Viettel Y-Fest Quảng Ninh vẫn là đêm nhạc ngoài trời diễn ra tại Quảng trường 30/10. Sân khấu quy mô lớn cùng hệ thống ánh sáng, màn hình LED và âm thanh được đầu tư đồng bộ đã tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt nhạc hội.

Dù đêm diễn xen lẫn những cơn mưa có lúc khá nặng hạt nhưng sự xuất hiện của Soobin, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Hương Tràm, Orange, Quang Hùng MasterD hay 24K.Right vẫn khiến khu vực khán đài bùng nổ.

Nhiều tiết mục kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng thị giác và ánh sáng sân khấu không chỉ giữ chân khán giả tới phút cuối cùng, mà còn tạo nên những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau sự kiện.

Khép lại hành trình “Sync Of Heart - Hoà nhịp thấu cảm”, Viettel Y-Fest Quảng Ninh không chỉ để lại dấu ấn bằng đêm nhạc đông khán giả mà còn cho thấy cách công nghệ có thể được kết nối với đời sống, cảm xúc và trải nghiệm thực tế của người trẻ. Sau điểm dừng tại Quảng Ninh, chương trình cũng mở ra kỳ vọng cho những hành trình tiếp theo trong tương lai./.