Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Ba ngày diễn ra chuỗi lễ hội âm nhạc công nghệ đã để lại dấu ấn đậm nét về một hệ sinh thái số thấu hiểu, kết nối thành công hàng chục nghìn người tham gia tại Quảng Ninh thông qua âm nhạc, công nghệ và những trải nghiệm tương tác thực tế.
Nghệ sỹ thăng hoa, khán giả cuồng nhiệt tạo nên một nhạc hội thành công rực rỡ.
Nghệ sỹ thăng hoa, khán giả cuồng nhiệt tạo nên một nhạc hội thành công rực rỡ.

Hành trình “camp vé” đầy nhiệt huyết của giới trẻ

Ngay từ trước thời điểm diễn ra sự kiện, Viettel Y-Fest Quảng Ninh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người trẻ. Tấm vé tham gia các đêm nhạc trở thành mục tiêu săn đón của nhiều bạn trẻ tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, tạo nên bầu không khí sôi động trên mạng xã hội cũng như tại các điểm hỗ trợ trực tiếp.

Nhiều bạn trẻ chủ động canh thời gian đăng ký các gói cước 5G, TV360 hoặc tải App Tammi để nhận vé tham gia chương trình, trong khi các quầy hỗ trợ trực tiếp liên tục đông người trong nhiều khung giờ. Hình ảnh các nhóm bạn rủ nhau đi nhận vé, chuẩn bị outfit đồng điệu hay chia sẻ khoảnh khắc check-in trước đêm diễn đã góp phần tạo nên không khí lễ hội kéo dài suốt nhiều ngày trước giờ biểu diễn.

Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên ảnh 1
Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên ảnh 2

Không ít khán giả cho biết trải nghiệm săn vé cũng trở thành một phần đáng nhớ của chương trình. Từ những cuộc trò chuyện trong lúc chờ xếp hàng, khoảnh khắc cùng nhau đổi được vé Fanzone đến việc lên kế hoạch gặp gỡ tại quảng trường, ngay cả cơn mưa lớn ngoài dự kiến của ban tổ chức cũng tạo nên một dấu ấn khó quên cho các Fan Quảng Ninh. Có những khoảnh khắc tưởng chừng phải bỏ cuộc, mưa không ngừng trút, nước ngập lênh láng… hình ảnh Fan chia sẻ chỗ trú mưa, động viên nhau “rồi trời sẽ tạnh”, tất cả đã tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa những người trẻ cùng chung sự hào hứng với Viettel Y-Fest.

Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên ảnh 3
Fan Quảng Ninh không bỏ cuộc dù mưa nặng hạt.

Dấu ấn từ trải nghiệm công nghệ thực tế

Bên cạnh đêm nhạc bùng nổ, chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ trong khuôn khổ sự kiện cũng ghi nhận lượng lớn người tham gia xuyên. Dù thời tiết không ủng hộ vào ngày cuối, các khu vực Bảo tàng số, Tammi Home, 5G, hay TV360 vẫn thu hút dòng người trải nghiệm và tương tác.

Không gian Bảo tàng số giúp người tham gia tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ Viettel theo hướng trực quan và gần gũi. Trong khi Tammi Home trở thành một trong những điểm thu hút đông người nhất tại sự kiện với hoạt động tương tác sử dụng trí tuệ nhân tạo, mang lại những trải nghiệm công nghệ mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Y-Fest.

Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên ảnh 4

Đêm nhạc hội thăng hoa và những khoảnh khắc đáng nhớ bên bờ vịnh

Điểm nhấn lớn nhất của Viettel Y-Fest Quảng Ninh vẫn là đêm nhạc ngoài trời diễn ra tại Quảng trường 30/10. Sân khấu quy mô lớn cùng hệ thống ánh sáng, màn hình LED và âm thanh được đầu tư đồng bộ đã tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt nhạc hội.

Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên ảnh 5
Biển người đỏ rực “đốt nóng” sân khấu Viettel Y-Fest Quảng Ninh.

Dù đêm diễn xen lẫn những cơn mưa có lúc khá nặng hạt nhưng sự xuất hiện của Soobin, Bích Phương, Tăng Duy Tân, Hương Tràm, Orange, Quang Hùng MasterD hay 24K.Right vẫn khiến khu vực khán đài bùng nổ.

Nhiều tiết mục kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng thị giác và ánh sáng sân khấu không chỉ giữ chân khán giả tới phút cuối cùng, mà còn tạo nên những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau sự kiện.

Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên ảnh 6
Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên ảnh 7

Khép lại hành trình “Sync Of Heart - Hoà nhịp thấu cảm”, Viettel Y-Fest Quảng Ninh không chỉ để lại dấu ấn bằng đêm nhạc đông khán giả mà còn cho thấy cách công nghệ có thể được kết nối với đời sống, cảm xúc và trải nghiệm thực tế của người trẻ. Sau điểm dừng tại Quảng Ninh, chương trình cũng mở ra kỳ vọng cho những hành trình tiếp theo trong tương lai./.

Hà An
Viettel Y-Fest Sync Of Heart

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ Y tế tăng cường giám sát trước nguy cơ dịch Ebola
(Ngày Nay) - Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày; không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
Trí tuệ nhân tạo: Hướng đi mới trong điều trị các bệnh đường hô hấp mạn tính
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
GEN READ mở không gian đối thoại lịch sử qua những trang sách
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
Chỉ với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách Lịch sử nước ta đã tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc.
Cuốn sách "Lịch sử nước ta": Bài học yêu nước từ những vần thơ giản dị
(Ngày Nay) - Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách "Lịch sử nước ta" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
Sinh viên Trường đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hành tại phòng Lab Công nghệ giáo dục.
Định hướng chiến lược cho giáo dục đại học Việt Nam
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.