Từ Vũ trụ "Say Hi” đến “Nightfall Edition”: dấu ấn hệ sinh thái giải trí của DatVietVAC tại The Grand Hồ Tràm

Hữu Quyết - Quỳnh Hoa In bài viết
(Ngày Nay) - Kỷ niệm cột mốc đón 2 triệu lượt khách lưu trú vào ngày 8/5, The Grand Ho Tram chính thức công bố chủ nhân danh hiệu "Giám đốc bộ phận Chill", đồng thời khởi động chuỗi concert Nightfall Edition hợp tác cùng DatVietVAC, đánh dấu bước tiến mới của tổ hợp nghỉ dưỡng hàng đầu miền Nam.
Sau gần 13 năm vận hành, The Grand Ho Tram chính thức chạm mốc 2 triệu lượt khách lưu trú tại hệ thống resort 5 sao, bao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram và Ixora Ho Tram by Fusion. "Việc đạt được con số 2 triệu khách lưu trú tại khách sạn là thành tựu đáng tự hào, khẳng định năng lực vận hành và sự tin tưởng của du khách dành cho các thương hiệu tại The Grand Ho Tram", ông Timothy Tan - Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị, chia sẻ.

Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ, The Grand Ho Tram đã phát động chiến dịch tìm kiếm khách hàng "thứ 2 triệu", với 50 du khách tham gia chia sẻ hình ảnh và video trải nghiệm tại Hồ Tràm, thu hút hơn 100.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội. Lễ trao giải cho hai hạng mục "Chief Chill Officer" (Giám đốc Bộ phận Chill) và "Foodie on Duty" (Chiến binh Đồ ăn) đã diễn ra vào ngày 8/5, gửi tặng nhiều phần quà giá trị tri ân đến du khách.

Chị Hoàng Thu Hiền - người giành danh hiệu "Chief Chill Officer" của cuộc thi.

Bên cạnh đó, The Grand Ho Tram tiếp tục phát triển với định hướng lấy giải trí là trụ cột chiến lược trong hệ sinh thái trải nghiệm, với chuỗi concert "Nightfall Edition" hợp tác cùng DatVietVAC. Lấy màn đêm làm chủ đề, chương trình được xây dựng theo phong cách của các sân khấu âm nhạc quen thuộc như Vũ Trụ Say Hi hay The Masked Singer.

Anh Trai Wean Lê.
Anh Trai Quân AP.
Anh Trai Phạm Đình Thái Ngân.

Concert mở màn "Blu Nightfall" diễn ra vào ngày 9/5, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ như Wean, Quân A.P, và Phạm Đình Thái Ngân thu hút nhiều khán giả trẻ đang tìm kiếm trải nghiệm kết hợp giữa giải trí và nghỉ dưỡng. Dự kiến trong tháng 6, The Grand Ho Tram sẽ tiếp tục dự án với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Hoàng Dũng, Hà Nhi, Lâm Bảo Ngọc và Anh Tú, tiếp tục mở rộng màu sắc và chiều sâu cho "Nightfall Edition".

Ngoài các sự kiện dành cho giới trẻ, khu nghỉ dưỡng cũng phát triển đa dạng các chương trình biểu diễn phục vụ cho nhiều nhóm khán giả khác nhau, được tổ chức trong tháng 5 và tháng 6, như "Live Concert Đan Trường", "Liveshow Minh Tuyết" hay "Landy Wen Live Concert". Chuỗi hoạt động hứa hẹn tiếp tục mở rộng, từng bước định vị The Grand Ho Tram như một điểm đến giải trí năng động, kết hợp nghỉ dưỡng và giải trí.

The Grand Ho Tram DatVietVAC concert Anh Trai "Say Hi"

Dính loạt sai phạm, hai công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) và Chứng khoán Beta vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng do hàng loạt sai phạm liên quan đến cho vay, quản lý tiền khách hàng, công bố thông tin và báo cáo tài chính.
(Ngày Nay) - Nhiều người đang chạy theo các trào lưu giảm cân trên mạng xã hội như nhịn ăn, cắt tinh bột hay dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến không ít trường hợp nhập viện vì suy kiệt và rối loạn chuyển hóa. Các bác sĩ cảnh báo, việc giảm cân nóng vội, cực đoan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.
(Ngày Nay) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI (diễn ra từ 11-13/5/2026) đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đến từ các địa phương, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong việc chăm lo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết trong điều kiện mới.