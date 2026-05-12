Visa đồng hành cùng K-pop: Nhà tài trợ chuyến lưu diễn toàn cầu “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”

(Ngày Nay) - Ngày 12/5, Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, tăng cường gắn kết với K-pop khi trở thành Nhà tài trợ chuyến lưu diễn toàn cầu “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”. Đây được xem là màn tái xuất được mong chờ nhất của nhóm nhạc đình đám BTS sau một thập kỷ.

“BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu với 85 đêm diễn tại 34 khu vực. Màn tái hợp của nhóm đã khởi đầu đầy ấn tượng khi “BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG” diễn ra ngày 21/3 tại trung tâm Seoul thu hút 18,4 triệu lượt xem trực tuyến. Dữ liệu của Visa cũng cho thấy lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc tăng hơn 25% trong tuần diễn ra chương trình so với trung bình tuần thông thường, chi tiêu du lịch tăng khoảng 20% so với bình thường, cho thấy BTS không chỉ là “thỏi nam châm” thu hút người hâm mộ âm nhạc toàn cầu mà còn là động lực kích cầu du lịch tại mọi nơi BTS đặt chân đến.

Là Nhà tài trợ chuyến lưu diễn toàn cầu “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’”, Visa mang đến mạng lưới thanh toán đáng tin cậy, giúp khán giả khắp nơi dễ dàng đặt vé và trải nghiệm tour diễn thông qua các hình thức thanh toán liền mạch và an toàn. Khi tour diễn ghé thăm 12 thành phố tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương gồm Goyang, Busan, Tokyo, Cao Hùng, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Jakarta, Hồng Kông, Manila, Sydney và Melbourne – cùng với Los Angeles, chủ thẻ Visa tại các quốc gia và vùng lãnh thổ quảng bá cho chương trình, bao gồm cả Việt Nam, có thể có cơ hội nhận vé tặng miễn phí thông qua các hoạt động khuyến mại do ngân hàng phát hành thẻ triển khai, đồng thời có cơ hội trải nghiệm các hoạt động đặc biệt tại gian hàng và sản phẩm lưu niệm trong concert.

Bà Danielle Jin, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Marketing khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Visa, cho biết: “Trong âm nhạc, rất ít nghệ sĩ có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế giới như BTS. Mỗi bước đi trong hành trình của họ đều được đánh dấu bởi đam mê, sáng tạo và nỗ lực không ngừng để mang đến những sản phẩm âm nhạc nổi bật. Chính tinh thần vươn tới sự xuất sắc và sự gắn kết sâu sắcvới người hâm mộ đã đưa BTS lên đỉnh cao của nhạc pop, hoàn toàn tương đồng với niềm tin của Visa rằng thành công là kết quả của sự kiên định và nỗ lực theo thời gian. Visa rất hào hứng được mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch và an toàn cho “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’’ để bất kỳ ai cũng có thể tham gia và tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này”.

“Với người hâm mộ K-pop tại Việt Nam, được trải nghiệm concert của nghệ sĩ yêu thích không chỉ là đam mê mà còn là sự đồng điệu và cảm giác được trở thành một phần của điều gì đó vượt lên trên cả âm nhạc. Những khoảnh khắc như “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” phản ánh đúng những trải nghiệm mà người yêu nhạc ngày nay trân trọng nhất. Tại Visa, chúng tôi tự hào đồng hành cùng các chủ thẻ tại Việt Nam, hiện diện trong những khoảnh khắc đáng nhớ này thông qua các giải pháp thanh toán liền mạch và an toàn, giúp việc di chuyển, tham gia và tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm đầy ý nghĩa một cách dễ dàng hơn,” bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Visa luôn đồng hành cùng những khoảnh khắc đưa người hâm mộ gắn kết hơn với đam mê của mình, từ thể thao, âm nhạc đến thời trang và giải trí. Với định hướng lấy người hâm mộ làm trung tâm trong các mối quan hệ hợp tác, Visa kiến tạo những trải nghiệm giàu tính gần gũi và liền mạch, an toàn và dễ tiếp cận hơn cho khán giả trên toàn thế giới. Thông qua các chương trình hợp tác có sức ảnh hưởng lớn, Visa góp phần định hình dấu ấn văn hóa, đồng thời thúc đẩy thương mại xuyên biên giới trở nên dễ dàng, thuận tiện. Hợp tác với “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’” tiếp nối sự đồng hànhcủa Visa với âm nhạc và K-pop thông qua các sự kiện như MAMA AWARDS – giải thưởng K-pop hàng đầu thế giới – nhằm mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa hơn, giúp người hâm mộ kết nối sâu hơn với nghệ sĩ họ yêu mến.