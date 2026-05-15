“Tinh Hà ‘Say Hi’” ấn định lên sóng tháng 7/2026, mở rộng Vũ trụ “Say Hi” với quy mô mới

(Ngày Nay) - Sau thành công của loạt chương trình Anh Trai “Say Hi” 2024, Anh Trai “Say Hi” 2025 và Em Xinh “Say Hi”, DatVietVAC tiếp tục mở rộng Vũ trụ “Say Hi” bằng chương trình thực tế âm nhạc mới mang tên Tinh Hà “Say Hi” , dự kiến phát sóng vào tháng 7/2026.

Theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất, chương trình lần này được định hình như một “dải ngân hà” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật với thông điệp “Tinh tú gặp gỡ - lấp lánh cả thiên hà”. Ngay từ khi hé lộ hình ảnh đầu tiên, Tinh Hà “Say Hi” đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ concept ngân hà hiện đại cùng những “ẩn số” xoay quanh quy mô dàn nghệ sĩ tham gia.

Nhà sản xuất cho biết, nếu các mùa trước ghi dấu với khoảng 30 nghệ sĩ góp mặt, thì Tinh Hà “Say Hi” được kỳ vọng sẽ mở ra một cấu trúc hoàn toàn mới. Điều này khiến khán giả tò mò liệu chương trình có phá vỡ cột mốc quen thuộc để tạo nên “dải ngân hà” quy mô lớn hơn trong mùa hè năm nay.

Không chỉ kế thừa tinh thần trẻ trung, hiện đại của thương hiệu “Say Hi”, chương trình còn hướng đến việc khai thác hành trình “lột xác” của nghệ sĩ. Tại đây, các cá tính âm nhạc sẽ được thử thách khả năng sáng tạo, thích nghi và kết hợp để tạo ra những giá trị nghệ thuật mới.

Lấy cảm hứng từ chuyển động của dải ngân hà, hình ảnh chủ đạo của chương trình sử dụng hiệu ứng ánh sáng đa tầng cùng các đường chuyển động mang chiều sâu thị giác. Theo ê-kíp sản xuất, mỗi nghệ sĩ sẽ được ví như một “tinh tú” mang màu sắc và quỹ đạo riêng, cùng cộng hưởng để tạo nên một “Tinh Hà” giàu năng lượng và cảm xúc.

Đại diện DatVietVAC nhận định, Tinh Hà “Say Hi” không chỉ là bước phát triển tiếp theo của thương hiệu giải trí thành công trên thị trường, mà còn nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái IP giải trí dài hạn của doanh nghiệp. Chương trình được kỳ vọng tiếp tục tạo nên những trải nghiệm mới về âm nhạc, sân khấu và kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả thông qua các màn kết hợp inédit cùng nguồn năng lượng trẻ trung.

Bên cạnh việc công bố thời điểm phát sóng vào tháng 7/2026, nhà sản xuất cho biết danh sách nghệ sĩ tham gia sẽ sớm được hé lộ trên fanpage chính thức của chương trình trong thời gian tới.