Tinh gọn bộ máy: Chuẩn bị sơ kết 1 năm và đẩy nhanh việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

(Ngày Nay) - Trong tuần (11-17/5) đã diễn ra một số hoạt động chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển

Vừa qua, vào ngày 14/5, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung, trong đó có công tác lập đề cương, biểu mẫu; việc sơ kết 1 năm để các cấp, ngành, địa phương, "4 trục” (khối Đảng; Quốc hội; Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể) đánh giá quá trình vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1/7/2025); về những sáng tạo, sáng kiến, những đột phá, cách làm hay trong quá trình thực hiện; những mô hình theo từng trục về phân cấp, ở địa phương (đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa)..., góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất để tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Chủ trì cuộc họp về xây dựng Đề án sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 15/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan vừa thực hiện, vừa cập nhật số liệu; nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để bảo đảm tiến độ chung.

Còn tại địa phương, một số tỉnh, thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sắp xếp, tỉnh Điện Biên giảm từ 129 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 45 đơn vị gồm 3 phường và 42 xã với 1.446 thôn, bản, tổ dân phố. Số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm từ 19 cơ quan xuống còn 14 cơ quan, giảm 5 cơ quan.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương, điểm nổi bật của quá trình này là tạo sự chuyển đổi mang tính căn bản trong tư duy từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển; tạo công ăn việc làm, chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân; chủ động, cơ chế phân cấp phân quyền đã phát huy hiệu quả, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Còn tại Nghệ An, công tác nhân sự và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm khắc phục những khó khăn ban đầu khi thực hiện mô hình mới. Sở Nội vụ đã tham mưu điều động, biệt phái 90 cán bộ, công chức từ các sở, ngành và những địa phương dôi dư nhân lực về hỗ trợ các xã, phường còn thiếu cán bộ chuyên môn.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức và người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với việc thừa, thiếu cán bộ cục bộ, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát, bố trí, điều động cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực thực hiện; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông dữ liệu. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Sau gần 11 tháng đi vào hoạt động, việc tổ chức chính quyền theo mô hình 2 cấp tại Bắc Ninh giúp rút ngắn khâu trung gian, tăng tính tập trung trong chỉ đạo, điều hành. Bộ máy mới đã phát huy ưu điểm về thống nhất chính sách và tập trung nguồn lực. Việc phân bổ và sử dụng nguồn lực ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục căn bản tình trạng dàn trải, manh mún, ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt, các dự án động lực và địa bàn khó khăn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và tạo hiệu ứng lan tỏa trong phát triển.

Nhờ bám sát, kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh năm 2025 đạt 10,27%, bám sát kế hoạch do HĐND tỉnh và Chính phủ giao, đứng thứ 5 cả nước, và là 1 trong 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Bên cạnh đó, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Mặc dù tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, kịp thời bám sát các quy định để định hướng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đi vào hoạt động hiệu quả, không gián đoạn, tuy nhiên, đến nay các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chưa ban hành thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm dẫn đến khó khăn trong bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện tốt việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung cao nhất cho việc triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần chủ động, quyết liệt, tự chịu trách nhiệm; đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế đã được chỉ ra. Trước hết, cần rà soát, đánh giá thực chất năng lực, hiệu quả công việc của từng cá nhân gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, có phương án bố trí, thay thế phù hợp. Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, xác định rõ những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách để ưu tiên bố trí. Tỉnh cũng tăng cường biện pháp hỗ trợ cho cấp cơ sở thông qua các hình thức linh hoạt như tổ tư vấn chuyên môn, đường dây hỗ trợ nghiệp vụ, tăng cường cán bộ có kinh nghiệm về cơ sở; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ...

Đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Công điện số 39/CĐ-TTg (ngày 14/5/2026) về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Tính đến ngày 27/4/2026, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn nhiều (hơn 6.000 cơ sở). Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (văn bản phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công; văn bản ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy móc, thiết bị chuyên dùng,...); hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thành trong tháng 5/2026. Người đứng đầu các Bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25/5/2026. Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư.

Tại địa phương, trong tuần, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng, sắp xếp lại và xử lý nhà, đất dôi dư. Cuộc thanh tra tập trung vào các đối tượng gồm UBND các xã, phường, đặc khu; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông qua kết quả thanh tra, cơ quan chức năng sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật còn bất cập nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Việc thanh tra lần này được kỳ vọng sẽ giúp địa phương tối ưu hóa nguồn lực tài sản công, tránh lãng phí và thất thoát ngân sách nhà nước.