LCK lần đầu tiên "cập bến" Việt Nam tại "KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360"

(Ngày Nay) - Sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 diễn ra từ 8-10/5, đánh dấu lần đầu tiên LCK tổ chức trận đấu chính thức tại Việt Nam, mang đến cơ hội hiếm có cho người hâm mộ, đồng thời góp phần khẳng định vị thế esports trên trường quốc tế.

Sự kiện có sự góp mặt của các đội tuyển esports hàng đầu đến từ Hàn Quốc, với KIWOOM DRX đóng vai trò chủ nhà và hai đội tuyển khách mời Gen.G Esports (GENG) và Hanhwa Life Esports (HLE), hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao và chuẩn mực thi đấu chuyên nghiệp của giải thể thao điện tử Hàn Quốc LCK. Hai ngày 8/5 và 10/5, sự kiện tập trung vào các trận đấu chính thức cũng như các chương trình giao lưu trước và sau trận.

Trong khi đó, ngày 9/5 sẽ là điểm nhấn "fanfest" của sự kiện, nơi esports không chỉ dừng ở sàn đấu mà còn được mở rộng với các hoạt động kết nối cộng đồng, đáng chú ý là đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như JustaTee, CONGB, Tempest,... Các hoạt động mini-game và cuộc thi dành cho các nhà sáng tạo trẻ cũng góp phần tạo nên trải nghiệm đa dạng của sự kiện.

Xuyên suốt chương trình, khách tham quan có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ cũng như nhiều trải nghiệm tương tác khác. Đặc biệt, sự kiện có sự góp mặt của tuyển thủ Việt Nam LazyFeel (Trần Bảo Minh) trong màu áo KIWOOM DRX, kết nối sân chơi quốc tế với cộng đồng esports trong nước, mang đến niềm tự hào và sự gần gũi cho người hâm mộ Việt.

"KIWOON DRX Homefront" còn có sự đồng hành của nhà tài trợ TV360, cung cấp nền tảng xem trực tuyến với chất lượng hình ảnh 4K/8K, mang đến thêm lựa chọn cho người hâm mộ khi theo dõi các trận đấu. Qua đó, khoảng cách giữa các tuyển thủ LCK và khán giả được rút ngắn, đồng thời cho phép người xem dễ dàng cập nhật những thông tin liên quan và diễn biến của các trận đấu nhanh và chính xác nhất.

Việc Việt Nam trở thành điểm dừng chân của LCK Team Roadshow 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường thể thao điện tử nội địa, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong kết nối với hoạt động esports quốc tế. Không chỉ mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ, sự kiện mở ra cơ hội hợp tác với các tổ chức và giải đấu toàn cầu trong tương lai, khẳng định và thúc đẩy sự phát triển của esports theo định hướng chuyên nghiệp và bền vững.

