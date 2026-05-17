Đánh thức tình yêu văn hoá dân gian của thế hệ trẻ

(Ngày Nay) - Bằng cách tổ chức chuỗi hoạt động tương tác kết hợp giữa giáo dục và nghệ thuật, “Họa ánh kỳ mộng” trở thành cầu nối gắn kết trẻ em với những câu chuyện xưa.

Hoạ Ánh Kỳ Mộng là chuỗi sự kiện đồng hành nằm trong khuôn khổ dự án Kỳ Mộng Dân Gian do nhóm sinh viên Học viện Báo và Tuyên truyền tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 15/5 đến hết ngày 17/5/2026 tại 4 trung tâm nghệ thuật trong nội thành Hà Nội.

Trong bối cảnh các sản phẩm giải trí hiện đại đang chiếm ưu thế, trẻ em ngày nay không còn gắn bó với những truyện cổ tích, truyền thuyết. Vì vậy, chuỗi sự kiện “Họa Ánh Kỳ Mộng” mang sứ mệnh lan tỏa các giá trị nhân văn và khơi dậy ý thức gìn giữ nét đẹp của kho tàng truyện dân gian Việt Nam đến thế hệ trẻ. Trẻ em sẽ được tiếp cận và thấu hiểu các bài học về lòng yêu nước, ý chí vươn lên và đạo lý làm người một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.

Để đạt được mục tiêu đó, Ban tổ chức đã xây dựng một lộ trình hoạt động hấp dẫn. Sự kiện được mở màn bằng trò chơi khởi động "Nhìn tranh - Đoán truyện". Tại đây, các em sẽ quan sát một góc tranh từ các tác phẩm cổ tích quen thuộc để đoán tên và nhận những phần thưởng. Hoạt động này không chỉ khuấy động bầu không khí mà còn là khéo léo dẫn trẻ vào kho tàng truyện cổ nước nhà.

Chị Quỳnh Phương giáo viên HaHa Art Space bày tỏ: “Mình thấy các bạn nhỏ tham gia hoạt động rất vui vẻ, hào hứng và hợp tác khi tìm hiểu các câu chuyện. Các chuyện này rất gần gũi nên các bạn dễ dàng hình dung ra được. Những hoạt động thế này sẽ tạo nền tảng tư duy mỹ thuật rất tốt cho các bạn nhỏ”.

Ngay sau đó, các em sẽ được bước vào thế giới nhiệm màu của những câu chuyện dân gian Việt Nam qua giọng kể truyền cảm từ các thành viên dự án. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt từ các giáo viên mỹ thuật và đội ngũ nhân sự dự án, những câu chuyện cổ sẽ được tái hiện qua những bức tranh do chính các hoạ sĩ nhí vẽ.

Đánh giá về hoạt động này, đại diện Trung tâm nghệ thuật Hoa Tâm, chị Nguyễn Thị Tuệ Thư (Giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật ĐHQG) chia sẻ: “Khác với xem hoặc nghe truyện, khi vẽ lại các câu chuyện thì các bạn phải suy nghĩ về câu chuyện ấy, phải tưởng tượng bối cảnh như thế nào nên sẽ nhớ lâu và hiểu câu chuyện sâu hơn”.

Hoạ sĩ nhí hoàn thành tác phẩm của mình.

Đặc biệt, toàn bộ các tác phẩm hội họa hoàn thiện trong chuỗi sự kiện này sẽ được Ban tổ chức tổng hợp, số hóa và trình chiếu trực tiếp trên màn hình LED của sự kiện chính của dự án "Kỳ Mộng Dân Gian" tại X Space Immersive (Royal City). Điều này không chỉ mang lại niềm tự hào cho các em nhỏ và gia đình, mà còn khẳng định thông điệp: dòng chảy di sản dân gian luôn được tiếp nối qua các thế hệ. Thông qua việc tự tay vẽ nên những câu chuyện cổ, mỗi em nhỏ đã trực tiếp tham gia vào hành trình gìn giữ và tiếp nối di sản dân tộc. Do vậy, có thể nói sự kiện “Họa Ánh Kỳ Mộng” có ý nghĩa sâu sắc trong việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng văn hóa cội nguồn.

(Ngày Nay) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh là ca sĩ Miu Lê) do có hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
(Ngày Nay) - Ngày 16/5 vừa qua, sự kiện văn hóa đọc GEN READ do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đã diễn ra tại Câu lạc bộ Hai Ba (23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội). Nổi bật trong khuôn khổ chương trình là hoạt động Book Club với chủ đề “Dòng Ký Ức: Lịch sử qua những trang sách” đã thu hút sự tham gia thảo luận và chia sẻ góc nhìn về lịch sử qua những cuốn sách và góc nhìn cá nhân.
(Ngày Nay) - Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách "Lịch sử nước ta" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
(Ngày Nay) - Tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao bảy nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Báo Công Thương phối hợp cùng các đơn vị liên quan là Đảng ủy Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Tổ chức cán bộ, tổ chức chuỗi 3 sự kiện quan trọng, bao gồm: Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2026; công bố Đề án tổ chức Lễ tôn vinh và Trao giải thưởng “Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam”; công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.