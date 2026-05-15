Dương Domic lọt đề cử Music Awards Japan 2026: Khái niệm “quốc tế hoá” của Vpop đang thay đổi

(Ngày Nay) - Mới đây, ca khúc “Mất Kết Nối” của Dương Domic đã được đề cử cho giải thưởng Music Awards Japan 2026 cho hạng mục “Ca khúc quốc tế của năm bầu chọn bởi khán giả”. Đây không chỉ là thành công cho riêng nam nghệ sĩ mà còn mở ra hướng đi mới để nghệ sĩ Việt vươn tầm thế giới.

Nổi tiếng quốc tế nhưng chưa có sự tiêu thụ

Các sản phẩm mang màu sắc quốc tế của Vpop trong giai đoạn trước thường gắn liền với việc đầu tư mặt hình ảnh và hợp tác với các nghệ sĩ toàn cầu, trong đó điển hình là MV “Hãy trao cho anh” của Sơn Tùng M-TP. Ca khúc có sự góp mặt của rapper Snoop Dogg và Madison Beer hiện đã vượt mốc 305 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời tạo ra cảm giác “quốc tế hoá” rất mạnh khi MV được quay tại Los Angeles (Mỹ), sản xuất bởi ê-kíp Hàn Quốc, cùng với thời trang và màu phim mang phong cách US-UK pop.

Dù tạo được độ phủ truyền thông lớn, thế hệ quốc tế hoá đầu tiên của Vpop vẫn đối mặt với giới hạn rõ rệt: được biết đến trên mạng xã hội nhưng chưa được tiêu thụ như một sản phẩm toàn cầu. Theo dữ liệu từ Kworb, MV “Hãy trao cho anh” đạt khoảng 176 triệu lượt xem chỉ riêng trong 2019; tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giảm rất mạnh qua các năm: từ khoảng 41 triệu view vào năm 2020 xuống còn 11,5 triệu view vào năm 2026.

Điều này phản ánh thực trạng của Vpop giai đoạn đầu: sản phẩm tạo được hiệu ứng truyền thông, nhưng chưa tạo được thói quen nghe nhạc cho khán giả. Người nghe có thể xem MV vì tò mò khi một nghệ sĩ Việt hợp tác với rapper quốc tế, nhưng chưa chắc sở hữu ca khúc đó trong danh sách phát hàng ngày. Nói cách khác, Vpop thời kỳ này thành công về độ nhận diện, nhưng chưa thành công về khả năng tiêu thụ dài hạn.

So sánh với nền âm nhạc khác trong khu vực là Kpop, có thể thấy rõ sự khác biệt khi thành công của nghệ sĩ Hàn Quốc không chỉ đến từ MV viral, mà từ cả hệ sinh thái tiêu dùng: album vật lý, cộng đồng người hâm mộ quốc tế, hệ thống concert và các danh sách phát giúp giữ chân người nghe lâu dài. Trong khi đó, nhiều sản phẩm Vpop giai đoạn trước vẫn phụ thuộc vào hiệu ứng ra mắt và lượng view bùng nổ trong thời gian ngắn.

Theo báo cáo “Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025-2026” của đại học RMIT, thị trường âm nhạc đang bước vào thời kỳ nơi thuật toán, short-form content (nội dung ngắn) và khả năng nghe lại quyết định sự sống của bài hát. Điều này đặt ra thách thức cho những nghệ sĩ trẻ hướng đến mục tiêu quốc tế hoá phải gia nhập hệ sinh thái tiêu dùng toàn cầu, thay vì dựa vào hiệu ứng truyền thông ban đầu như trước đây.

Quốc tế hoá bằng cách “không quốc tế”

Sự xuất hiện của Dương Domic tại giải thưởng Music Awards Japan 2026 không chỉ là thành công của riêng nam nghệ sĩ, mà còn là minh chứng cho việc nghệ sĩ trẻ Việt Nam có thể vươn ra thế giới mà không cần phải mang “vẻ ngoài quốc tế”. Những ca khúc như “Mất Kết Nối” hay “Tràn Bộ Nhớ” không sở hữu concept hoành tráng hay hợp tác với nghệ sĩ quốc tế, mà thu hút khán giả bởi giai điệu bắt tai, lời bài hát gần gũi, và thông điệp nắm bắt tâm lý cô đơn của giới trẻ.

Trong thời đại streaming, người nghe không quá quan tâm về ngôn ngữ hay các chiến dịch quảng bá, mà cảm xúc mới chính là ngôn ngữ toàn cầu mạnh mẽ nhất. Ca khúc “Mất Kết Nối” của Dương Domic thu hút hơn 127 triệu lượt xem trên YouTube và 48 triệu lượt nghe trên Spotify, dù chỉ phát hành trước dạng visualizer thay vì MV đầu tư lớn.

Đã từng có những ca khúc Việt phổ biến trên toàn cầu như “Hai Phút Hơn” của Pháo hay “See Tình” của Hoàng Thuỳ Linh, nhưng chủ yếu là nhờ hiệu ứng truyền thông và các điệu nhảy trending trên nền tảng mạng xã hội. Trái lại, "Mất Kết Nối" của Dương Domic là một trong những sản phẩm đầu tiên của Vpop được khán giả quốc tế đón nhận nhờ sự đồng cảm với màu sắc riêng nghệ sĩ mang lại, mà không bị giới hạn bởi rào cản ngôn ngữ.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà đang phát triển trên thế giới, với hàng loạt ca khúc không phải Tiếng Anh trở nên phổ biến nhờ hệ thống streaming và nội dung ngắn. Theo dữ liệu mới từ Spotify, có tới 16 ngôn ngữ khác nhau xuất hiện trong danh sách 50 Bài hát Toàn cầu hàng đầu của nền tảng phát nhạc trực tuyến này. Bad Bunny - nghệ sĩ Latin, là minh chứng rõ nhất cho xu hướng thưởng thức âm nhạc không phụ thuộc vào ngôn ngữ, khi anh là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify, đồng thời được bầu chọn là nghệ sĩ tiêu biểu của năm 2025 bởi Billboard.

Khái niệm “nhạc quốc tế” đang thay đổi hoàn toàn: thay vì cố gắng phù hợp với văn hoá của phương Tây, nghệ sĩ chỉ cần tạo được cảm xúc đủ mạnh để thuật toán phân phối bài hát đến người nghe. Nếu thế hệ Vpop đầu tiên cố gắng hướng đến tiêu chuẩn quốc tế, thì thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt như Dương Domic lại chọn tạo ra những sản phẩm có giá trị nghe lại, mang màu sắc riêng của nghệ sĩ và tạo sự đồng cảm toàn cầu.